アラフィフさんもヘビロテ！【ユニクロ】40・50代が参考にしたい♡「スウェパンコーデ」

リラクシーな着心地が好きだけど、大人っぽいキレイさも手放せない！ そんな40・50代の大人女性におすすめしたいのが【ユニクロ】のスウェットパンツ。計算された美しいシルエットが、大人のラフコーデを格段にセンスアップしてくれそう。今回はそんなパンツを使った、インフルエンサー@ayakonbubuさんのコーデと合わせてご紹介します。優秀すぎてヘビロテしてしまうかも。

こだわりシルエットの夏スウェット

【ユニクロ】「ドライスウェットカーブパンツ」\3,990（税込）

ほどよくゆとりのあるデザインで、リラクシーに穿けそうなスウェットパンツ。こだわりの流れるようなカーブシルエットは足のラインを美しく見せてくれそうです。公式サイトによると、夏でもさらっと穿けそうなドライ機能付きの生地や、リブ編みで体にフィットしやすいウエストで「一日中快適にはける」とのこと。カジュアルなイメージが強いスウェットですが、滑らかな表面と緩すぎないシルエットで上品な印象に仕上がっています。季節を問わず愛用できそうな、大人女性にこそおすすめしたい一着です。

シンプルコーデで引き立つ美しいカーブシルエット

スウェパンとコンパクトな半袖ニットトップスを合わせて、キレイめカジュアルにまとめたコーデ。パンツは緩やかなシルエットで気になる太ももまわりをカバーしつつ足元に行くにつれスッと窄まり、キレイな抜け感が出ています。@ayakonbubuさんも、このパンツは「もう何回穿いてるかわからんくらいヘビロテ」と絶賛しています。加えて、襟付きのニットトップスとポインテッドトゥのパンプスが上品さをアップし、ラフすぎない上品な仕上がりです。40・50代の大人女性が挑戦しやすそうなシンプルなコーデ。ぜひ取り入れてみて。

スウェパン × フリルで作る大人の抜け感

スウェットパンツに夏らしく爽やかなブルーシャツと、パンツと同系色のフリルカラーを組み合わせた小技が光るコーデ。シャツはフロントの片側だけをタックインして動きとウエストのメリハリをつけて。さらに足元は厚底サンダルで軽く抜け感を出し、かっちりとしたシルエットの黒のレザー調バッグで全体を引き締めています。リラクシーかつ、ちょっぴりモードさを取り入れたい時におすすめの格上げコーデです。

上品コーデに馴染むスウェット使い

黒のスウェパンに、軽やかな黒の半袖ジャケットとシルバーのインナーを合わせたモノトーンスタイル。パンツのリラクシーさは活かしつつ、ジャケットを羽織ることできちんと感のあるキレイめコーデに仕上げています。足元は華奢なストラップのサンダルで夏らしい抜け感を演出し、白のバッグで全体の明度を上げるのが垢抜けのコツかも。ラクさと品の良さの良いとこ取りコーデです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事ではユニクロ、@ayakonbubu様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：タニメグミ