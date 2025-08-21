問われる元RIZIN王者の真価 朝倉海が「情けない」と悔いた“拙守”を元UFC王者も糾弾「もっとテクニックを磨く必要がある」
グラウンドの攻防で力なく屈した朝倉(C)Getty Images
立ちはだかる“世界の壁”をどう打ち壊すか。元RIZIN王者は真価が問われている。現地時間8月16日、米イリノイ州シカゴで行われた総合格闘技イベント「UFC319」で、ティム・エリオット（米国）に2回4分39秒で一本負けした朝倉海だ。
【動画】これが「UFCの壁」 朝倉海が喫した屈辱のギロチンチョークシーン
昨年12月にフライ級タイトルマッチとして王者のアレシャンドレ・ パントージャ（ブラジル）にリアネイキッドチョークで2回2分05秒で敗れ、辛酸をなめていた朝倉。約8か月ぶりの試合の相手は、UFC参戦歴12年の経歴こそあるものの、約2年間も実戦から遠のいていた38歳。「再起」を印象付けるには十分な実力派だった。
しかし、朝倉は成す術なく敗れた。強打で崩しに行った1回をしのがれると、2回にテイクダウンを取られて一気に守勢に。ここを好機と見たエリオットは、「固めるのをやめようと思った。だけど、『相手はパニくってるぞ。あと少しでタップするぞ』とコーチが言うのが聞こえた」（試合後会見談）と危なげなくギロチンチョークで締め上げた。
またも序盤で仕留められてしまった朝倉。試合から4日が経過したYouTubeチャンネルで「正直、自分の中では本当に勝てる自信があったし、ここで落とすか、と。自分に対してガッカリしたし、情けない気持ちでいっぱい」と猛省した31歳は、試合を決めたグラウンドの攻防を次のように振り返っている。
「本当に自分のミス、ガードから起きるところでの（相手の）ティム・エリオットがギロチンが得意なのも知っていたし、（コーチの）竹浦さんとかもすごい分析してくれて、練習も何十回何百回とやってきたところで、練習ではできていたんだけど、なぜか本番で失敗してしまった。完全に自分のミス」
自身の「ミス」を悔いた朝倉。そんな日本人ファイターの“拙守”には、UFCの酸いも甘いも知る元王者も厳しい言葉を投げかける。
元UFC世界バンタム級王者のTJ・ディラショー（米国）は、元UFCライトヘビー級王者ランペイジ・ジャクソンがホストを務めるポッドキャスト番組『JAXXON PODCAST』に出演し、「ティムは本当にレスリングとグラッピングが強くて、上手い。そして何よりもベテランなんだ」と指摘。朝倉の課題を淡々と論じた。
「アサクラはもっとレスリングを強化しなきゃダメだろうね。もちろん柔術も。彼は寝技が得意じゃないのに、クローズドガードで組もうとしていた。もしも、下から攻められないなら、スクランブルから立ち上がる動きをしなきゃいけないのに。打撃でしか勝ち目がないならなおさらだよ」
組技を受けた朝倉の咄嗟の対応力に苦言を呈したディラショーは、こうも説いている。
「まぁ『UFCにようこそ！』って感じだね。アサクラはもっとあらゆるテクニックを磨く必要があるよ。パンチ力はあるんだから、もっとフェイントを駆使したりしていれば、ティムの横に振るような動きも止められたと思うからね」
元UFC王者の“ダメ出し”は朝倉の耳にどう響くか。屈辱の連敗からどう立ち直るかが注目される。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]