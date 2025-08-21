加藤茶＆綾菜夫妻、82歳と37歳の大人なウエディング姿に反響「めっちゃいい写真」「素敵すぎて涙が」 45歳差婚から15周年
ザ・ドリフターズの加藤茶（82）の妻でタレントの加藤綾菜（37）が21日、自身のインスタグラムを更新。夫婦そろって結婚情報誌『ゼクシィ』10月号に登場することを報告し、「バウリニューアル」に臨んだウエディング姿を披露した。
【写真】「めっちゃいい写真」82歳と37歳の大人なウエディング姿を披露した加藤茶＆綾菜夫妻
綾菜は「結婚15年目を迎えた2人が誓いを新たにする『バウリニューアル』をあげさせて頂き、82歳と37歳の大人なウエディングを撮影しました」とつづり、撮影ショットをアップ。淡い色合いのタキシードに身を包んだ茶と、肩のラインが美しく映えるシンプルなウエディングドレスをまとった綾菜が写し出されており、2人は寄り添いピースサインを向けほほ笑んでいる。
投稿では「小野マネージャーがもはや泣きそうになっていた！笑」と明かし、「ゼクシィのスタッフの皆様 本当にありがとうございました インタビュー記事も載ってますので是非チェックしてみて下さい」と呼びかけた。
これに対しファンからは「めっちゃいい写真」「なんだか素敵すぎて涙が」「大好きなお二人 感無量です」「とても素敵なご夫婦ですね」「綾菜さんのドレス姿素敵です」「これからもずーっとお二人一緒にお幸せに」など、さまざまな温かい声が寄せられている。
