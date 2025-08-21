女優でプロキックボクサーの顔も持つ宮原華音(29)が20日、自身のインスタグラムを更新。インドネシアのジャカルタを訪問したことを報告した。



【写真】お似合いです！スタイル際立つ民族衣装

「フマキラーさんのお仕事で行った ジャカルタのことについて取材していただきました 街の印象など…たくさんお話させていただきました」と投稿。「取材を通してもっとインドネシアを知りたいと思ったので、また行ける日が待ち遠しいです」と続けた。



また、「撮影で着たクバヤも、色や柄が本当に可愛くて…次はまた違う色や形にも挑戦してみたいな」とつづり、「そして何より、インドネシアの皆さんがとっても優しくて感動しました また皆さんにお会いできる日を楽しみにしております！」と好印象だった様子。



美しいスタイルが際立つ民族衣装のクバヤで着飾った写真を５枚掲載し、「皆さんは何枚目が好きですか？」と呼びかけた。



フォロワーからは「美しい」、「すごく似合ってるよ！！美しい！」、「どれも綺麗ですが、4枚目が1番好きです」、「クールビューティー」などの声が寄せられた。



宮原は「仮面ライダーガッチャード」では悪役“冥黒の三姉妹”の次女クロトー役で出演し、優れた格闘能力を持つ役柄からアクションも披露。SNSではトレーニングの様子や日常生活などをたびたび報告している。



