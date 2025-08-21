¡Ú¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡ÛDeNA¡¢Åê¼ê¡¦ÉðÅÄÎ¦¶ê¤¬2²óÌµ¼ºÅÀ¡¢ÅÙ²ñÎ´µ±¤¬2°ÂÂÇ2ÂÇÅÀ¤ÇÂÇÎ¨¡Ö.360¡×¡Ä21ÆüÀ¾ÉðÀï
¡¡21Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡¢²£¿Ü²ì¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¤Î¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¡¢ÂÐÀ¾ÉðÀï¡£DeNA¤ÎÀèÈ¯Åê¼ê¤ÏÉðÅÄÎ¦¶ê¡¢ÂÐ¤¹¤ëÀ¾Éð¤ÎÀèÈ¯Åê¼ê¤Ï¾åÅÄÂç²Ï¡£
¡¡1²óÉ½¡¢ÀèÈ¯¤ÎÉðÅÄ¤Ï¾¾¸¶À»Ìï¡¦¥»¥Ç¡¼¥Ë¥ç¤Î°ÂÂÇ¤ÇÆó»à°ì¡¦ÆóÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤¯¤â¡¢ÃæÂ¼¹äÌé¤ò¶õ»°¿¶¤ËÍÞ¤¨Ìµ¼ºÅÀ¤ÇÀÚ¤êÈ´¤±¤¿¡£
¡¡ÉðÅÄ¤Ï2²ó30µå¡¢2°ÂÂÇ¡¢2Ã¥»°¿¶¡¢Ìµ¼ºÅÀ¤Ç¹ßÈÄ¡£3²óÉ½¤«¤é¤Ï2ÈÖ¼ê¤Î¶âÞ¼¸÷´õ¤¬¾å¤¬¤ë¡£ÄÓ¿¢À¤Æá¡¢º´Æ£ÂÀÍÛ¡¢¾¾¸¶À»Ìï¤ò»°¼ÔËÞÂà¤ËÂÇ¤Á¼è¤Ã¤¿¡£
¡¡6²óÎ¢¡¢¿ÀÎ¤ÏÂµ£¡¢ÂåÂÇ¡¦°æ¾å°¼ÅÐ¤ÎÏ¢ÂÇ¤Ê¤É¤Ç°ì»à°ì¡¦»°ÎÝ¤È¤·¡¢ÅÙ²ñÎ´µ±¤ÎÆâÌî¥´¥í¤Î´Ö¤Ë»°ÎÝ¥é¥ó¥Ê¡¼¤¬¥Û¡¼¥à¤Ë¤«¤¨¤ê1ÅÀ¤òÄÉ²Ã¡£¤µ¤é¤ËÆó»à°ìÎÝ¤«¤é±×»Òµþ±¦¡¢ÂåÂÇ¡¦À¾´¬¸Æó¤ÎÏ¢Â³Å¬»þÆóÎÝÂÇ¤Ç2ÅÀ¤òÄÉ²Ã¡£Ä¹ÂÇ¹¶Àª¤Ç3ÅÀ¤ò²Ã¤¨¤¿¡£
¡¡7²óÉ½¡¢¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë5ÈÖ¼ê¤Î¾¾ËÜÎ¿¿Í¤¬¾å¤¬¤ë¡£2»Íµå¤ÇÆó»à°ì¡¦ÆóÎÝ¤È¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢º´Æ£ÂÀÍÛ¤òÆó¥´¥í¤ËÂÇ¤Á¼è¤êÌµ¼ºÅÀ¤ÇÀÚ¤êÈ´¤±¤¿¡£
¡¡4ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î9²óÉ½¡¢7ÈÖ¼ê¤Î¥Þ¥ë¥»¥ê¡¼¥Î¤¬ÅÐÈÄ¡£ÀèÆ¬¡¦ÉÈ´ÖÂóºÈ¤Î°ÂÂÇ¡¢¸ÅÀîÍºÂç¡¦ÅÏÉô·ò¿Í¤Ø¤Î»Íµå¤ÇÌµ»àËþÎÝ¤È¤µ¤ì¡¢À§ß·ÎÃÊå¤ò¥À¥Ö¥ë¥×¥ì¡¼¤ËÂÇ¤Á¼è¤ë´Ö¤Ë»°ÎÝ¥é¥ó¥Ê¡¼¤ÎÀ¸´Ô¤òµö¤·1ÅÀ¤òÃ¥¤ï¤ì¤ë¡£DeNA¤Ï»î¹ç½ªÈ×¤ËÈ¿·â¤ò¼õ¤±¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÂçÀª¤ÏÊÑ¤ï¤é¤º¥²¡¼¥à¥»¥Ã¥È¡£
¡¡DeNA¤ÏÀ¾Éð¤Ë4ÂÐ1¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
