¡Ú£Í£Ì£Â¡Û¥Ñ¥É¥ì¥¹Àï¤ËÍðÆþ¤Î»Ò¶¡¤ò¥¿¥Ã¥¯¥ë¤ÇÀ©°µ¡Ä»¿ÈÝ¤â¥¢¥À¥à¡¦¥¸¥ç¡¼¥ó¥º»á¡Ö¿Æ¤Ë£±Ëü¥É¥ë¤ÎÈ³¶â¡×¡áÊÆ»æ
¡¡¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Ï£²£°Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£²£±Æü¡Ë¡¢ËÜµòÃÏ¥µ¥ó¥Ç¥£¥¨¥´¤Ç¤Î¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÄÀï¤Ë£¸¡½£±¤Ç²÷¾¡¡£Æ±ÃÏ¶è¤Î¼ó°Ì¤òÁö¤ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬ÇÔ¤ì¤¿¤¿¤á¡¢ºÆ¤Ó£±¥²¡¼¥àº¹¤ËµÍ¤á´ó¤Ã¤¿¡£
¡¡£²£²Æü¡ÊÆ±£²£³Æü¡Ë¤«¤é¤ÏÆ±¤¸¥Ú¥È¥³¡¦¥Ñ¡¼¥¯¤Ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ò·Þ¤¨¤Æº£µ¨ºÇ¸å¤ÎÄ¾ÀÜÂÐ·è£³Ï¢Àï¤ËÎ×¤à¤¬¡¢Á°Æü£±£¹Æü¡ÊÆ±£²£°Æü¡Ë¤Î»î¹çÃæ¤Ëµ¯¤¤¿àÀ©°µ·àá¤¬ÇÈÌæ¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£´ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î£¸²ó¤Ë»Ò¶¡¤¬¥°¥é¥¦¥ó¥ÉÆâ¤Ë¿¯Æþ¤·¡¢»î¹ç¤ÏÃæÃÇ¡£±¦Íã¤ò¼é¤ë¥¿¥Æ¥£¥¹¤Î¶á¤¯¤òÁö¤ê²ó¤ê¡¢¶î¤±¤Ä¤±¤¿·ÙÈ÷°÷¤Î°ì¿Í¤¬Êá¤Þ¤¨¤ë¤È¡¢¤â¤¦£±¿Í¤¬Áö¤ê¹þ¤ó¤ÀÀª¤¤¤Î¤Þ¤Þ¥¿¥Ã¥¯¥ë¤ò»Å³Ý¤±¡¢£³¿Í¤ÎÂç¿Í¤Ë¶´¤Þ¤ì¤ë·Á¤Ç°ú¤¤º¤êÅÝ¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ¥°¥é¥¦¥ó¥É³°¤Ë¤Ä¤Þ¤ß½Ð¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ç¤½¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿µß±ç±¦ÏÓ¤Î¥¢¥À¥à¤ÏÄË¡¹¤·¤½¤¦¤ÊÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¡¢µÒÀÊ¤«¤é¤Ï¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤¬Ê¨¤µ¯¤³¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢£¹²ó¤Ë¤ÏÊÌ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬¤Þ¤¿¤·¤Æ¤â¥¿¥Æ¥£¥¹¤¬¼é¤ë±¦ÍãÊý¸þ¤Ø¥À¥Ã¥·¥å¤ÇÁö¤ê¡¢·ÙÈ÷°÷¤Ë¼è¤ê²¡¤µ¤¨¤é¤ì¤ÆÏ¢¹Ô¤µ¤ì¤¿¡£ÊÆ»æ¡Ö¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¥Ý¥¹¥È¡×¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢¡Ö¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡¼¤Ï¤³¤Î¼ã¼Ô¤òÌ¤À®Ç¯¼Ô¤È¤·¤Æ°·¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£´ÑµÒ¤«¤é¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤òÍá¤Ó¤ë¸·¤·¤¤¶µ·±¤ò³Ø¤ó¤À¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤¬¡¢·ÙÈ÷°÷¤òÍÊ¸î¤¹¤ëµå³¦£Ï£Â¤ÎÅê¹Æ¤âÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º¤Ê¤É¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¡¢£Í£Ì£ÂÄÌ»»£±£¹£³£¹°ÂÂÇ¡¢£²£¸£²ËÜÎÝÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢£²£°£²£±Ç¯¤Þ¤Ç¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤ËºßÀÒ¤·¤¿¥¢¥À¥à¡¦¥¸¥ç¡¼¥ó¥º»á¡Ê£´£°¡Ë¤Ï¼«¿È¤Î£Ø¤Ë¤³¤¦¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤òÁö¤ë¼Ô¤Ï£±Ëü¥É¥ë¤ÎÈ³¶â¡¢¤Þ¤¿¤Ï¤½¤ì°Ê¾å¤Î½èÊ¬¤ò¼õ¤±¤ë¤Ù¤¤À¡£Ìîµå¤Ë¤Ï¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¹Ô°Ù¤ò¤¹¤ëÍ¾ÃÏ¤Ï¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤Ï¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡¼¤òÌµ»ë¤·¤¿»Ò¶¡¤¸¤ß¤¿¹Ô°Ù¡£»ä¤Ï¤½¤Î¿Æ¤ËÈ³¶â¤ò²Ê¤¹¤À¤í¤¦¡£¡Ê»î¹çÃæ¤Î¿¯Æþ¤Ï¡Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤º¡¢´í¸±¤Ê¹Ô°Ù¤À¡£³§¤µ¤ó¤¬²¿¤ò¸À¤ª¤¦¤¬¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤¬²¿¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×
¡¡ÃÏ¶èÍ¥¾¡¤Î¹ÔÊý¤òÀê¤¦Âç°ìÈÖ¤Ç¤Ï¡¢²¿¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤â¤Ê¤¯»î¹ç¤¬¿Ê¤á¤Ð¤¤¤¤¤¬¡Ä¡£