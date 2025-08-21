藤森慎吾の娘が「こんなにおばあちゃんにそっくりなことある！？」と話題に！ 顔出しショットに反響
お笑いコンビ・オリエンタルラジオの藤森慎吾さんは8月20日、自身のInstagramを更新。娘が祖母に似ている様子を披露しました。
【写真】藤森慎吾の娘の顔出しショット
ファンからは、「ほっぺがたまりませんねぇ」「娘ちゃん美代子さんに似てる〜」「幸せな写真だわ〜」「こんなにおばあちゃんにそっくりなことある！？」「最高の夏休みですね〜」「パラソル持って立ってくれてるの優しすぎる」「かわいい」「おばぁちゃまにそっくりですね」との声が寄せられました。
(文:中村 凪)
「幸せな写真だわ〜」藤森さんは「娘が産まれてはじめての帰省 実家が長野であると言う事のありがたさに1番気づけた夏」とつづり、10枚の写真を投稿。1枚目は新幹線での自身と娘のショットです。2枚目は藤森さんの父親が大きなパラソルを持って立つ姿。「清武はプールで遊ぶ孫と息子のためにパラソルをやってくれていました」と説明しています。また3枚目は、藤森さんの母親が娘を抱き見つめ合う姿です。
娘との散歩ショットも4月9日には「毎日毎日可愛いと驚きが止まらねうぃーー」とつづり、娘とベビーカーで散歩する姿を公開していた藤森さん。ファンからは、「あらかわいい」「パパに似てますね」といった声が寄せられました。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
