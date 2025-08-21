ＦＣ２創業者の高橋理洋氏が２１日、執行猶予付きの判決が出たことに言及した。

高橋氏は２０１３年に管理するサーバーにわいせつな動画データを保存し、不特定多数に提供するなどしたわいせつ電磁的記録媒体陳列などの罪に問われ、京都地裁はこの日、懲役３年、執行猶予５年（求刑懲役３年）の判決を言い渡した。



昨年帰国した際に逮捕されて以降、公判中もＳＮＳの発信を途絶えていたが、この日、約１０か月ぶりにＸを更新した。

「この度、私の関係する事件により世間を大きくお騒がせし、多くの皆様にご心配とご迷惑をおかけしましたことを心より深くお詫び申し上げます」と謝罪した。

続けて「という事で今後は個人アプリ作家として活動します。意見欲しいのでメルマガ登録して下さい。登録者のみの公開です。物作り楽しい」と記した。

また「勾留中、多くの方に差し入れを頂き心より感謝しております。見ず知らずの方から大金を頂戴することもあり、大変驚きました。ささやかですがお礼をしたいので、差し入れくださった方はＤＭください。本当にありがとうございました」と感謝の弁を述べた。