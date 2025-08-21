「望んでいたデビューではない」まさかの放出報道も…日本期待の22歳MFがイングランド２部初出場も地元メディアは厳しい評価「20分強でタッチ数４回」
イングランドのリーグ戦デビューは、決して思うようにいかなかった。
松木玖生と菅原由勢が所属するサウサンプトンは８月17日、チャンピオンシップ（イングランド２部）第２節でイプスウィッチと対戦。１−１のドローに終わった。
開幕節とリーグカップ初戦に勝利し、同じプレミアリーグからの降格組と対戦したサウサンプトンは、序盤に先制点を献上。だが、前半のうちに追いつき、１ポイントを獲得している。
松木と菅原はともにベンチスタート。後半に入り、松木が69分、菅原が終盤の83分から途中出場した。開幕戦で出場機会がなかった松木は、これがチャンピオンシップデビュー戦だ。
ただ、インパクトを残すには至らなかった。地元紙『Daily Echo』は、採点記事で松木に５点をつけている。
「ハードワークし、ボールに絡もうとし続けたが、最終的には攻撃的な役割での20分強の出場でタッチ数４回にとどまった。彼が望んでいたチャンピオンシップデビューではなかっただろう」
専門サイト『Saints Marching』は先日、「再びギョズテペへのレンタルが現実的なプランになるかもしれない」とし、松木の再レンタルがあり得ると報じた。
移籍市場がまだ開いているなかで、松木は存在感を出していけるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
