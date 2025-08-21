日本航空（JAL）は、国際線の燃油特別付加運賃（燃油サーチャージ）を、10月発券分から引き上げる。

航空燃料のシンガポールケロシンの市況価格の2か月間の平均を、2か月間の為替レート平均で円換算した際の金額に応じて燃油サーチャージの徴収すると定めている。4月から5月までのシンガポールケロシンの市況価格は1バレルあたり平均85.96米ドル、1米ドル145.63円だったため、円貨換算額は12,518円となった。

10月1日から11月30日までの発券分の日本発旅程では、いずれも片道あたり、韓国・極東ロシア線は2,500円、韓国・モンゴル以外の東アジア線は6,200円、グアム・パラオ・フィリピン・ベトナム・モンゴル・ロシア（イルクーツク）線は8,000円、タイ・マレーシア・シンガポール・ブルネイ・ロシア（ノヴォシビルスク）線は13,000円、ハワイ・インドネシア・インド・スリランカ線は16,000円、ハワイを除く北米・ヨーロッパ・中東・オセアニア線は25,000円となる。

■燃油サーチャージ額（2025年10月〜1月／日本発旅程・片道）

韓国・極東ロシア 2,500円

韓国・モンゴル以外の東アジア 6,200円

グアム・パラオ・フィリピン・ベトナム・モンゴル・ロシア（イルクーツク） 8,000円

タイ・マレーシア・シンガポール・ブルネイ・ロシア（ノヴォシビルスク） 13,000円

ハワイ・インドネシア・インド・スリランカ 16,000円

ハワイを除く北米・ヨーロッパ・中東・オセアニア 25,000円