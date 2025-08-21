鈴木紗理奈、息子との渡米報告「入学の手続きしつつ」ゴルフ姿で美脚披露「素敵なお母さん」「カッコいい」
【モデルプレス＝2025/08/21】タレントの鈴木紗理奈が21日、自身のInstagramを更新。息子との渡米を報告した。
【写真】鈴木紗理奈、アメリカでゴルフ 美脚披露
鈴木は「今期からリオトがアメリカの学校に入学することになり一緒に渡米」「日本と違って予約も服装も全てカジュアルゴルフで最高」とコメントし、息子の学校入学手続きの合間にアメリカのゴルフ場で楽しむ美しい脚が際立つ姿を披露した。黒いゴルフウェアに白いキャップを合わせたスタイリングが印象的で、「人生初のホールインワンしかけた」と充実したアメリカ生活を報告している。
鈴木は2008年にレゲエユニット・INFINITY16のTELA-Cと結婚し、2010年2月にリオトくんを出産。2013年にTELA-Cとの離婚を発表した。リオトくんは2019年からイギリスに単身留学しており、2022年には鈴木も仕事を長期休止して渡英していた。
この投稿に、ファンからは「息子さん頑張って」「美脚すぎる」「素敵なお母さん」「応援してます」「カッコいい」「羨ましい」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
