Switch2用『龍が如く 極２』が11月13日に発売　“東西の龍”が激突する、シリーズ屈指の熱い物語が蘇る

セガは11月13日に発売予定のNintendo Switch™ 2用『龍が如く 極２』について、登場人物やプレイスポットなどのゲーム情報を公開した。

【画像あり】芸能人が演じるキャラクターやゲーム内のスクリーンショット一覧

本作のストーリーは、前作から1年が経ち東城会五代目会長・寺田行雄の死をきっかけに再び表舞台に戻ることから始まる。

弱体化した東城会を救うため、大阪へ向かった桐生を待ち受けていたのは、“関西の龍”の異名を持つ最強の極道・郷田龍司と、“ヤクザ狩りの女”と呼ばれる刑事・狭山薫という一人の女性だった。東京・神室町と大阪・蒼天堀の2つを舞台に、東西の龍が激突する物語が描かれる。

東京・神室町と大阪・蒼天堀では、プレイスポットとして遊び場が多数用意されている。グラビアアイドルを撮影できる「グラビア撮影スタジオ」や、“トイレが遊び場”となる「トイレッツ」などユニークなものが収録しており必見だ。他にもゴルフやダーツなどの定番の遊びも登場する。

また、キャバクラの店長として店を盛り上げていくシミュレーションゲーム「新・水商売アイランド」も収録。客の好みに合うキャストを選び、客を満足させ売上を伸ばしていくゲームだ。キャストを育て、売上を伸ばしていき、全国No1キャバクラを目指す。

Nintendo Switch™ 2用『龍が如く 極２』は、パッケージ版・デジタル共に税込3,990円で販売される。同日発売の前作『龍が如く 極』のSwitch™ 2用とセットとなった「龍が如く 極＆龍が如く 極２セットパック」も税込5,990円で販売される。セットパックはデジタル版限定のみとなる。