

aespa

aespaが出演する『Venue101 Presents aespa THE LIVE』が、8月30日23時からNHK総合で放送される。

Venue101は「土曜23時、ライブが生まれる。」をテーマに、アーティストが生み出す、熱量の高いライブを毎週NHKの101stから届ける音楽番組。

今回は、4人組グローバルグループaespaが登場。2020年のデビュー以来、数々のヒットを世に送り出し、賞を総なめにし続けている彼女たち。2023年からは積極的にワールドツアーも実施。また日本でも開催当時デビューから最速で東京ドーム公演も行い大きな話題となった。

そして 2024 年にリリースした『Supernova』は世界で大ヒットを記録し、アメリカビルボードが選ぶ 2024ベスト K-POP SONGにも選出された。

同年、『Hot Mess』で日本デビューを果たし、2年連続の東京ドーム公演を実施。さらに今年、初めて開催された MUSIC AWARDS JAPAN でも『Best Song Asia』を受賞するなど日本・アジアでの人気・知名度も高い。

今回はそんな大人気の彼女たちのヒット曲満載のベストLIVEを101stで収録。貴重なパフォーマンスに加え、ファンから事前に届いた質問にメンバーが答えるコーナーなど、aespaの魅力を存分に味わえる内容で届ける。

番組公式SNSでは、パフォーマンスする楽曲のヒントをメンバー自身が動画でお知らせ。＜aespaメッセージ＞

Venue101 Presents で楽曲パフォーマンス、トークをたっぷりとさせて頂きました。こういった機会を頂けたことは光栄ですし、日本のファンの皆さんとスペシャルなステージを作ることが出来て感動しました。今のaespaを詰め込んだ、一夜限りのライブとなっているので、ライブならではの空気感も楽しんで欲しいです。