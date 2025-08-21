¡ÔÍîÍë¥Ôー¥¯ÅþÍè¡Õ¡Ö¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¤¬´í¸±¤Ï´Ö°ã¤¤¡©¡×¸Í³°¤Ç¿È¤ò¼é¤ë¤Ë¤ÏÌÚ¤äÅÅÃì¤«¤é4¥áー¥È¥ëÎ¥¤ì¤¿¡ÖÊÝ¸î°è¡×¤ËÈòÆñ¤ò
¶áÇ¯¡¢ÍîÍë¤ÎÈ¯À¸¤¬µÞÁý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ì¿¤òÃ¥¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ëÍë¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Öµ®¶âÂ°¤ò³°¤»¤Ð°ÂÁ´¡×¤Ê¤É´Ö°ã¤Ã¤¿¾ðÊó¤ò¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÍîÍë¤«¤é¿È¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤ÎÀµ¤·¤¤¹ÔÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ËÉ±ÒÂç³Ø¹»¶µ¼ø¤Î¾®ÎÓÊ¸ÌÀ¤µ¤ó¤ËÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤³¤Î±À¤¬¸«¤¨¤¿¤éÍ×Ãí°Õ¡×Íë¤Î´í¸±¤¬¤¢¤ë±À2Áª¡ÊÁ´4Ëç¡Ë
´ØÅìÃÏÊý¤Ç2ÇÜ°Ê¾å¡¢Åìµþ23¶è¤ÇÌó5ÇÜ¤ÎÍîÍë¿ô
2024Ç¯¤Î²Æ¤ÏÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤ÇµÏ¿Åª¤ÊÍîÍë¿ô¤ò´ÑÂ¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£²Æ¤ÏÍë±À¤È¸À¤ï¤ì¤ëÀÑÍð±À¤¬Â¿¤¤µ¨Àá¡£ÆâÎ¦Éô¤Ë¤ª¤¤¤ÆÈ¯À¸¤·¤ä¤¹¤¯¡¢ºòÇ¯¤ÎÌÔ½ë¤Ë¤è¤êÀÑÍð±À¤¬È¯Ã£¤·¡¢ÍîÍë¤ÎµÞÁý¤ò¾·¤¤¤¿¤È¤¤¤¦Î®¤ì¤Ç¤¹¡£ÎãÇ¯¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤ê¡¢´ØÅìÃÏÊý¤Ç2ÇÜ°Ê¾å¡¢Åìµþ23¶è¤Ç¤ÏÌó5ÇÜ¤ÎÍîÍë¿ô¤Ç¤·¤¿¡£
¡Öº£Ç¯¤Î²Æ¤âÌÔ½ë¤Ç¤¹¤«¤é¡¢ÅÔ»ÔÉô¤òÃæ¿´¤ËÍîÍë¤¬Â¿È¯¤¹¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤ÈÏÃ¤¹¤Î¤Ï¡¢ËÉ±ÒÂç³Ø¹»¶µ¼ø¤Î¾®ÎÓÊ¸ÌÀ¤µ¤ó¡£¤½¤ÎÃû¸õ¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¸½¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Å·µ¤¤ÎµÞÊÑ¤Ë¤è¤ë¥²¥ê¥é¹ë±«¡ÊÍë±«¡Ë¤¬¥Ë¥åー¥¹¤Ç¤Ò¤ó¤Ñ¤ó¤ËÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¼þÃÎ¤Î¤È¤ª¤ê¡£¼ÂºÝ¡¢¤½¤ÎÈï³²¤Ë¤¢¤Ã¤¿¿Í¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¡ÖÌÔ½ë¤Ë¤è¤ê¾å¶õ¤ÇÀÑÍð±À¤¬µÞÂ®¤ËÈ¯Ã£¤·¡¢Ã»»þ´Ö¤Î¤¢¤¤¤À¤Ë·ã¤·¤¤±«¤äÍîÍë¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤Î¤¬¶áÇ¯¤ÎÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£ÅÔ»ÔÉô¤Ë½Ð¸½¤¹¤ë¡ØÅÔ»Ô·¿ÀÑÍð±À¡Ù¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢1¸Ä¤ÎÀÑÍð±À¤¬±ÀÄº¹â¤¯µðÂç²½¤·¤Æ¡¢¿ôÀé²ó¤«¤é1Ëü²ó¤Ë¤ª¤è¤Ö½¸ÃæÅª¤ÊÍîÍë¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¤Þ¤¹¡×
¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«»à½ý¼Ô¤ò½Ð¤¹ÍîÍë»ö¸Î¤¬¶áÇ¯¡¢Êó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¸½¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ÏÌî³°¥³¥ó¥µー¥È¡¢¤ªº×¤ê¡¢²Ö²ÐÂç²ñ¡¢¥Óー¥Á¡¢³Ø¹»¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¤Î¥¯¥é¥Ö³èÆ°¤Ê¤É¤Î¥·ー¥ó¤Ç¤¹¡£¥ê¥¹¥¯¤Ï¿È¶á¤Ê¤È¤³¤í¤ËÀø¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ÖÍîÍëµÞÁý¤Î¸¶°ø¤ÏÃÏµåµ¬ÌÏ¤Î²¹ÃÈ²½¤È¡¢ÅÔ»Ô¤Î²¹ÃÈ²½¡Ê¥Òー¥È¥¢¥¤¥é¥ó¥É¡Ë¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤è¤ê¿¼¹ï¤Ê¤Î¤Ï¸å¼Ô¤Ç¤¹¡£À¤³¦¤Ç¤â¤Ã¤È¤â¥Òー¥È¥¢¥¤¥é¥ó¥É¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ëÅÔ»Ô¤ÏÅìµþ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£ÃÏµå¤ÎÊ¿¶Ñµ¤²¹¤¬²áµî100Ç¯Í¾¤ê¤ÇÌó0.6ÅÙ¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢Åìµþ¤Î¾ì¹ç¡¢²áµî50Ç¯Í¾¤ê¤Ç3.0ÅÙ¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÍ×°ø¤Ë¤Ï¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¤Ê¤É¤Î¶õÄ´µ¡´ï¤ÎÇÓÇ®¤¬¤Ò¤È¤Äµó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£·ë²Ì¡¢ÅÔ²ñÀ¸¤Þ¤ì¤ÎÀÑÍð±À¤Ï¶§Ë½²½¡£ÆÍÇ¡¡¢È¯Ã£¤¹¤ë¤Î¤ÇÁ°¤â¤Ã¤ÆÍ½Â¬¤¬¤·¤Å¤é¤¤¤ï¤±¤Ç¤¹¡×
ÌÚ¤Î²¼¤Î±«½É¤ê¤Ï»à½ý»ö¸Î¤ÈÎÙ¤ê¹ç¤ï¤»
¤Ç¤Ï¡¢µÞÁý¤¹¤ëÍë¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤ËÂÐ½è¤¹¤ì¤Ð¤è¤¤¤Î¤«¡£¾®ÎÓ¤µ¤ó¤Ï¡¢´í¸±¤Ê¾ì½ê¤Ë¤ÏÂ¤ò±¿¤Ð¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Âè°ì¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÌî³°¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¥ì¥¸¥ãー¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ëÆü¤¬¶á¤Å¤¤¤¿¤é¡¢Á°¤ÎÈÕ¤ËÅ·µ¤Í½Êó¤òÉ¬¤º¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ÅöÆü¤Î¸½ÃÏ¤ÎÅ·µ¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¡ØÂçµ¤¤¬ÉÔ°ÂÄê¡Ù¡Ø¾å¶õ¤Ë´¨µ¤¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿Í½Êó¤ò¼ª¤Ë¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤óÎ©¤Á»ß¤Þ¤ê¡¢·×²è¤òÊÑ¹¹¤¹¤ë¤³¤È¡£Åö¤¿¤êÁ°¤ÎÏÃ¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤¬¤æ¤¨¤Ë»ö¸Î¤Ïµ¯¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ø²ÆµÙ¤ß¤ò3Æü´Ö¤È¤Ã¤¿¤ó¤À¤«¤é¡¢Í½Äê¤ÏÀäÂÐ¤ËÊÑ¹¹¤Ç¤¤Ê¤¤¡Ù¤Ê¤É¤È¤«¤¿¤¯¤Ê¤Ë¤Ê¤é¤º¡¢·èÃÇ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
ÍîÍë¤ÎÁø¶ø¤ËÈ÷¤¨¡¢Àµ¤·¤¤ÃÎ¼±¤ò¥¤¥ó¥×¥Ã¥È¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤âÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£ÍîÍë¤Ë¤è¤ë»àË´¸¶°ø¤Ï³«¤±¤¿Ê¿ÃÏ¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¾ì¹ç¤¬¤â¤Ã¤È¤âÂ¿¤¯¡¢¼¡¤¬Á´ÍîÍë»à¤ÎÈ¾Ê¬¤òÀê¤á¤ë¤È¤¤¤¦ÌÚ¤Î²¼¤Î±«½É¤ê¤Ç¤¹¡£
¡ÖÌÚ±¢¤ËÈòÆñ¤¹¤ì¤Ð°ÂÁ´¤À¤È»×¤¤¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï´Ö°ã¤¤¡£¼ùÌÚ¤ËÍî¤Á¤¿Íë¤ÎÅÅÎ®¤¬Â¦¤Ë¤¤¤ë¿Í´Ö¤ËÈô¤Ó°Ü¤ë¡ØÂ¦·âÍë¡Ù¤ÎÈï³²¤ò¼õ¤±¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£ÌÚ¤Î²¼¤Ç±«½É¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤ËÈ¯À¸¤¹¤ë»à½ý»ö¸Î¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤Ï¡¢¤³¤ÎÂ¦·âÍë¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡×
¤¤¤Ã¤Ý¤¦¤Ç¡¢¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¤Ê¤É¤Î¡Ö¶âÂ°À½ÉÊ¤Ï´í¸±¤À¤«¤é¤Ï¤º¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡×¡¢¥ì¥¤¥ó¥³ー¥È¤äÄ¹·¤¤Ê¤É¡Ö¥´¥àÀ½¤Î¤â¤Î¤Ï°ÂÁ´¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¸í¤Ã¤¿¾ðÊó¤ò¿®¤¸¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Öµ®¶âÂ°¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÈÍîÍë¤ÎÈï³²¤Ë´ØÏ¢¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Íë¤Ï¹â¤¤¤È¤³¤í¤ËÍî¤Á¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¤ò¤Ï¤º¤·¤¿¤«¤é°Â¿´¤È¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£ºÇ¶á¤Î¸¦µæ¤Ç¤Ï¤à¤·¤í¡¢¶âÂ°À½ÉÊ¤ËÍîÍë¤ÎÅÅÎ®¤¬Î®¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¿ÍÂÎ¤Î¤Û¤¦¤ËÎ®¤ì¤ëÅÅÎ®¤ò¸º¾¯¤µ¤»¤ë¸ú²Ì¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥´¥àÀ½ÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢²ÈÄíÍÑ¤ÎÅÅµ¤¤¯¤é¤¤¤Ç¤¢¤ì¤ÐÀä±ï¤ÎÆ¯¤¤òÃ´¤¦¤â¤Î¤Î¡¢Íë¤Î¾ì¹ç¤ÏÎ®¤ì¤ëÅÅÎ®¤ÎÎÌ¤ä¥Ñ¥ïー¤¬·å°ã¤¤¤Ê¤Î¤Ç¸ú²Ì¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¤«¤Ê¤È¤³±À¤äÆýË¼±À¤Î½Ð¸½¤ÏÍîÍëÅþÍè¤Î¥µ¥¤¥ó
ÌÔ½ë¤Î²Æ¤ÏÀÑÍð±À¤¬µÞÂ®¤ËÈ¯Ã£¤·¡¢·ã¤·¤¤±«¤È¤È¤â¤ËÍîÍë¤Ë½±¤ï¤ì¤ë¥ê¥¹¥¯¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÈï³²¤«¤é¿È¤ò¼é¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤º¤ÏÍîÍë¤Î¾ðÊó¤ò¤Ç¤¤ë¤À¤±Áá¤á¤Ë¥¥ã¥Ã¥Á¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖÌòÎ©¤Ä¤Î¤Ïµ¤¾ÝÄ£¤Î¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤Ç¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡ØÍë¥Ê¥¦¥¥ã¥¹¥È¡Ù¤Ç¤¹¡£ÍîÍë¤ÎÈ¯À¸¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì½ê¤äÍîÍë¤Î¶¯¤µ¡Ê³èÆ°ÅÙ¡Ë¤ò4ÃÊ³¬¤Î¿§¤ï¤±¤Ç¼¨¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢3»þ´ÖÁ°¤Î¾õÂÖ¤«¤é1»þ´ÖÀè¤Þ¤Ç¤ÎÍ½Â¬¤ò10Ê¬¤´¤È¤Ë¹¹¿·¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥Þ¥Û¤Ç¤³¤Þ¤á¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¼«Ê¬¤Îµï¾ì½ê¤¬¥ª¥ì¥ó¥¸¿§¤Î¡Ø³èÆ°ÅÙ2¡Ù¤Î¤È¤¤ÏÍë¤ò·Ù²ü¤·¡¢Íë¤¬¶¯¤µ¤òÁý¤·¤Æ¡Ø³èÆ°ÅÙ3¡ÊÀÖ¿§¡Ë¡Ù¡Ø³èÆ°ÅÙ4¡Ê»ç¿§¡Ë¡Ù¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¤¹¤°¤ËÈòÆñ¹ÔÆ°¤Ë°Ü¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
¤¢¤ï¤»¤Æ±«±À¥ìー¥Àー¤ò¥¹¥Þ¥Û¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¡¢¼þÊÕ¤ÎÀÑÍð±À¤Î¾õ¶·¤ò³ÎÇ§¡£¤µ¤é¤Ë¼«¿È¤ÎÌÜ¤Ç¶õÌÏÍÍ¤ò´Ñ»¡¤·¤¿¤ê¡¢¼ª¤ÇÍë¤Î²»¤òÊ¹¤¤¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö±ó¤¯¤Î¶õ¤Ë¡¢¤«¤Ê¤È¤³±À¤äÆýË¼±À¤¬¸½¤ì¤¿¤È¤¤ÏÍ×Ãí°Õ¤Ç¤¹¡£¤«¤Ê¤È¤³±À¤Ï±À¤ÎÄº¾åÉô¤¬¹¤¬¤Ã¤ÆÊ¿¤é¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆýË¼±À¤Ï±À¤ÎÄì¤Ë¤¤¤¯¤Ä¤â¤Î¤³¤Ö¤¬¿â¤ì²¼¤¬¤Ã¤¿·ÁÂÖ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤Á¤é¤âÀÑÍð±À¤ÎÈ¯Ã£¤ËÈ¼¤Ã¤Æ¸«¤é¤ì¡¢·ã¤·¤¤Íò¤ÈÍîÍë¤¬Ç÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥µ¥¤¥ó¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£¥´¥í¥´¥í¤È¤¤¤¦ÍëÌÄ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¼ª¤Ë¤·¤¿»þÅÀ¤ÇÍ×Ãí°Õ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Íë±À¤ÏÂç¤¤¤¤â¤Î¤Ç¿ô½½¥¥í¥áー¥È¥ë¤¢¤ê¡¢±ó¤¯¤ÇÊ¹¤³¤¨¤¿¤È¤·¤Æ¤â¤¹¤Ç¤Ë¤½¤Î±À¤Î²¼¤Ë¼«Ê¬¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
ÊªÂÎ¤«¤é4£í°Ê¾åÎ¥¤ì¡¢³ÑÅÙ45ÅÙ¤Î°ÂÁ´ÃÏÂÓ¤Ø
¡ÖÍë¤Ï³«¤±¤¿¾ì½ê¤Ç¤Ï¿Í¤ËÍî¤Á¤ä¤¹¤¤¤¿¤á¡¢¥¥ã¥ó¥×¾ì¡¢¥´¥ë¥Õ¾ì¡¢³¤´ß¡¢¥°¥é¥¦¥ó¥É¤È¤¤¤Ã¤¿¾ì¤«¤é¤Ï¤¹¤°¤ËÎ¥¤ì¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£²Ö²ÐÂç²ñ¤äÌî³°¥Õ¥§¥¹¤Ê¤É¤Î²ñ¾ì¤âÆ±ÍÍ¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Íë¤ÏÌÚ¤Ê¤É¹â¤¤¤È¤³¤í¤ËÍî¤Á¤ä¤¹¤¤¤Î¤ÇÀäÂÐ¤Ë¶á¤Å¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤½¤·¤Æ¡¢´è¾æ¤Ê·úÊª¤ä¼Ö¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤ÁÁá¤¯ÈòÆñ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡×
»ÜÀß¤Ê¤É¤ÎÆ¨¤²¾ì¤¬¸«Åö¤¿¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÊÝ¸î°è¡×¤Þ¤¿¤Ï¡ÖÍë¤·¤ã¤¬¤ß¡×¤ò¼êÎ©¤Æ¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£ÊÝ¸î°è¤È¤Ï¡¢Íë¤Î´í¸±¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤Ê¤¤°ÂÁ´¤ÊÎÎ°è¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡ÖÍîÍë»þ¤ËÌÚ¤ÎÂ¦¤Ï´í¸±¤Ç¤¹¤¬¡¢µÕ¤ËÌÚ¤«¤é¾¯¤·Î¥¤ì¤¿¤È¤³¤í¤Ë°ÂÁ´¤Ê¶õ´Ö¤¬Â¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤¬ÊÝ¸î°è¤Ç¤¹¡£°ìÈÌ¤Ë¹â¤µ5¥áー¥È¥ë°Ê¾å30¥áー¥È¥ë°Ê²¼¤Þ¤Ç¤Î¹â¤¤ÊªÂÎ¡¢ÌÚ¤äÅÅÃì¡¢Å´Åã¤Ê¤É¤«¤é4¥áー¥È¥ë°Ê¾åÎ¥¤ì¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢³ºÅö¤¹¤ëÊªÂÎ¤ÎÄºÅÀ¤«¤é45ÅÙ¤Î³ÑÅÙ¤ËÆþ¤ëÈÏ°ÏÆâ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÊÝ¸î°è¤È¤Ê¤ë¤½¤Î¥¨¥ê¥¢¤Ç¿È¤òÄã¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÌÚ¤Î¤½¤Ð¤è¤ê¤â°ÂÁ´¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡×
¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤Î¡ÖÍë¤·¤ã¤¬¤ß¡×¤È¤Ï¡¢²°³°¤ÇÍë¤«¤é¿È¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Î´ðËÜ»ÑÀª¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤Þ¤º»ÑÀª¤ò¤Ç¤¤ë¤À¤±Äã¤¯¤·¤Æ¡¢Á°¤«¤¬¤ß¤Ë¤·¤ã¤¬¤à¡£¼¡¤ËÎ¾Â¤ò¤½¤í¤¨¡¢¼ê¤Ç¼ª¤ò¤Õ¤µ¤°¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤Ä¤ÞÀèÎ©¤Á¤ÎÂÎÀª¤ò¤È¤ê¤Þ¤¹¡£Äã¤¤»ÑÀª¤ÏÄ¾·âÍë¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¡¢Î¾Â¤ò¤½¤í¤¨¤ë¤Î¤ÏÅÅÎ®¤¬Î®¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¼ª¤ò¤Õ¤µ¤°¤Î¤ÏÍîÍë¤Î¾×·âÇÈ¤«¤é¸ÝËì¤ò¼é¤ë¤¿¤á¡¢¤Ä¤ÞÀè¤¿¤Á¤ÏÃÏÌÌ¤ÈÀÜ¤¹¤ëÌÌÀÑ¤ò¾¯¤Ê¤¯¤·¤ÆÈï³²¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¤Ç¤¹¡£Íë¤·¤ã¤¬¤ß¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤ÇºÇ½ª¼êÃÊ¡£¤Þ¤º¤Ï°ÂÁ´¤Ê¾ì½ê¤òÃµ¤·¤ÆÈòÆñ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
Íë¤Ï¤ä¤¬¤Æ³èÆ°¤ò¼å¤á¡¢¼¡Âè¤Ë¼ý¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¸«¶Ë¤á¤ÏÆñ¤·¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Öµ¤¾Ý¾ðÊó¤òÊÂ¹Ô¤·¤Æ¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤Î¤¬Á°Äó¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¤Ï¡Ø30Ê¬¥ëー¥ë¡Ù¤òÄó¾§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¸å¤ËÍë¤Î²»¤òÊ¹¤¤¤Æ¤«¤éÌÜ°Â¤È¤·¤Æ30Ê¬´Ö¡¢¼¡¤ÎÍë¤Î²»¤¬Ê¹¤³¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¹ÔÆ°¤òºÆ³«¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
