断崖絶壁でスラックライン選手権 中国・湖南省張家界市
2025年8月21日 16時54分
新華社通信

【新華社張家界8月21日】中国湖南省の張家界国家森林公園にある黄石寨風景区で20日、2025年「スラックライン・キング」選手権の決勝が行われ、ルクセンブルクのアーチー・ウィリアムズが優勝した。

２０日、ベルト上を歩くルクセンブルクのアーチー・ウィリアムズ。（ドローンから、張家界＝新華社記者／陳思汗）
２０日、２位となったポーランドのヤクブ・モラフスキの歩み。（張家界＝新華社記者／陳思汗）
２０日、３位に入った中国の何錦毅（か・きんき）の歩み。（張家界＝新華社記者／陳思汗）