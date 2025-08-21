２０日、ベルト上を歩くルクセンブルクのアーチー・ウィリアムズ。（ドローンから、張家界＝新華社記者／陳思汗）

　【新華社張家界8月21日】中国湖南省の張家界国家森林公園にある黄石寨風景区で20日、2025年「スラックライン・キング」選手権の決勝が行われ、ルクセンブルクのアーチー・ウィリアムズが優勝した。

２０日、３位に入った中国の何錦毅（か・きんき）の歩み。（張家界＝新華社記者／陳思汗）
２０日、２位となったポーランドのヤクブ・モラフスキの歩み。（張家界＝新華社記者／陳思汗）
２０日、３位に入った中国の何錦毅（か・きんき）の歩み。（張家界＝新華社記者／陳思汗）
２０日、２位となったポーランドのヤクブ・モラフスキの歩み。（ドローンから、張家界＝新華社記者／陳思汗）
２０日、３位に入った中国の何錦毅（か・きんき）の歩み。（ドローンから、張家界＝新華社記者／陳思汗）