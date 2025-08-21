俳優城田優（39）が21日、都内で行われたグローバル家具ブランド「ボーコンセプト」の新商品発表会に出席した。

同ブランドの25年秋冬新作コレクション発表会「The Rooms−3 Ways of Life」で、新商品のソファ「Milano（ミラノ）」がお披露目。このソファを中心としたリビングルームの空間プロデュースに城田が携わった。

「Milano」は約400万円の高級品で「めちゃくちゃ座り心地がいい」とうっとり。自宅でもソファは特別な場所なようで「お恥ずかしい話なんですけど、週の半分ぐらいソファで寝落ちするんです。生活の中で一番、ソファに座ってる時間が長い」という。

「僕自身、インテリアが好きで。クリエーターとして活動させていただいてるので、どれだけ個性を出せるのかが勝負というのもあって、家の内装とかをいじるのも好き。自宅も壁を一面れんがにしたり、派手に変えてます」。今回も「Milano」に合わせて、城田の自宅から持参した約20点の私物アートやインテリア、自画像などを配置した。

「カオスでガチャガチャしすぎって思われる方もいると思うんですけど、僕の好みはこれ。半分、僕の部屋と言っても過言じゃない」とこだわりの空間に仕上げた。「これを機にインテリアに興味がある方も、今まであまりなかった方も、ぜひ自分だけの個性を持った空間をつくったら楽しい時間を過ごせるんじゃないかな」と提案した。