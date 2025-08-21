マウスコンピューター、USB-C接続に対応する約4万円の27型WQHDモニター
マウスコンピューターは8月21日、モニターの新製品として27型WQHD IPS「ProLite XUB2797QSN-B2」を発売した。メーカー想定売価は38,940円。
IPSパネルを採用したモニター製品。WQHD（2,560×1,440）解像度に対応しており、ケーブル1本で映像出力・給電・ネットワーク接続をサポートするUSB-C接続も利用可能。映像出力・パソコンへの給電・有線LAN接続・USBハブ機能をケーブル1本で行える。映像入力はUSB Type-C×1、DisplayPort×1、HDMI×1、リフレッシュレートは100Hz。
