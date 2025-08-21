JCBとトレンドマイクロ、生成AIによる詐欺メール判定機能を実証実験で提供
ジェーシービーとトレンドマイクロは8月20日、安全・安心にカードを利用できる不正対策の強化に向け協業することを発表した。
詐欺チェック機能 利用の流れ
協業施策の第一弾として、JCBカード会員専用WEBサービスのスマートフォンアプリ利用者の一部に、トレンドマイクロの生成AIによる詐欺判定機能を提供。メール、SMSやSNSなどのメッセージなどのスクリーンショットを送信すると、詐欺の兆候が含まれていないか、AIが分析し判定する。万が一、詐欺の懸念がある場合には推奨する対策を提案する。
これらの機能の利用により、メール、SMSやSNSで届いたメッセージの詐欺の可能性を確認し、詐欺被害のリスクを未然に防ぐことが可能となる。
今回の実証実験を皮切りに、今後もさまざまなセキュリティ強化施策をJCBカード会員に提供していくという。
