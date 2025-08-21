◇MLB ロッキーズ8-3ドジャース(日本時間21日、クアーズ・フィールド)

ドジャースの大谷翔平選手が10度目の二刀流出場。メジャー通算1000試合目となりましたが、今季最多の5失点で今季初黒星。打撃は2打数1安打で途中交代となりました。

大谷選手は投球を振り返り、「チームに申し訳ないですし、ただただ自分の投球に不満があるというか、情けないなという投球内容だった」と振り返ります。

ロッキーズの本拠地であるクアーズ・フィールドで行われたこの試合。クアーズ・フィールドは標高1600メートルに位置しており、ボールが動きにくいため、投手にとって難しい球場となっています。

球場について「ボールが動かないというのはしっかりと理解しながらマウンドには上がっているので、もちろん言い訳にはならない」とし、「自分の中でコーナーを狙っている球が真ん中に集まってしまう傾向があるので、そこは反省点かなと思っています」と投球を分析した大谷選手。

さらに「ゲームの中で思うようにいかないときに、1つでも2つでも工夫できるところがもう少し増えるといいのかな」とし、「もう少し先発投手としてそういう引き出しが出てくれば違う結果になってくるのかな」と話しました。

さらに4回には右足の太ももに打球が直撃するアクシデントに見舞われた大谷選手。「ひざではなかったので、最悪のシチュエーションではなかったと思っています。しっかりとあす以降経過を観察しながらやりたいなと思っています」と意気込みました。