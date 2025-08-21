約6割が「睡眠に不満がある」と回答、具体的には?
地域新聞社は8月19日、睡眠に関するアンケート調査の結果を発表した。同調査は、2025年7月16日〜22日の間、10〜70代の男女1,797人を対象に実施したもの。
睡眠に満足しているか
はじめに、睡眠に満足しているかを聞いたところ、約6割が「やや不満」「かなり不満」と回答。睡眠に何らかの課題を感じている人が過半数であることがわかったという。
睡眠で悩んでいること
睡眠で悩んでいることを聞くと、「夜中に目が覚める」(33.2%)が最も多い結果に。次いで「朝すっきり起きられない」(22.7%)、「夢をよく見る、眠りが浅い」(17.0%)、「寝付きが悪い」(16.0%)と続いた。
快眠のために気になる商品・サービス
快眠のために気になる商品やサービスを聞いたところ、「マットレス・枕」(39.8%)が最も多かった。手軽に試すことができる商品の人気が高く、「マットレス・枕」「寝間着」「アロマ・お香・音楽」を合わせると約60％を超える結果になったという。
睡眠の質に影響していると思う「住まいの要素」
睡眠の質に影響していると思う「住まいの要素」を聞いたところ、「室温・湿度」(28.7%)、「音」(17.4%)などの意見が挙がった。
