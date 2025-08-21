【ワシントン＝田中宏幸】米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）は２０日、７月２９、３０日に開いた連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）の議事要旨を公表した。

この会合では政策金利を５会合連続で据え置くことを決めたが、何人かの参加者は、「関税のインフレ（物価上昇）への影響が明確になるまで金融政策の調整を待つことは適切ではない」と指摘し、影響を見極める前でも利下げは可能との認識を示した。

７月の会合では、ボウマン副議長とウォーラー理事が０・２５％の利下げを主張し、政策金利を据え置くことに反対した。議事要旨で「何人か」との表現は２人より多い場合を示すため、早期利下げの必要性を認識する参加者がボウマン、ウォーラーの両氏以外にもいたことが明らかになった。

もっとも、多くの参加者は、「関税引き上げの効果が消費者物価やサービス価格に反映されるまでに時間がかかる」との認識で、過半数の参加者がインフレのリスクの方が雇用が下振れするリスクよりも大きいと判断した。インフレのリスクより、個人消費や雇用の悪化リスクを重視すべきだとの見方を示した参加者は２人だった。

会合の２日後に発表された７月の米雇用統計では、今年５、６月分の就業者数の伸びが大きく下方修正されるなど労働市場の冷え込みが示された。参加者の見解は雇用統計の発表後、変化した可能性もある。

ＦＲＢのパウエル議長は２２日朝（日本時間夜）、米ワイオミング州で開かれる「ジャクソンホール会議」で講演する。米国の労働市場の現状や利下げ判断を巡り、どのような発言をするかが市場の注目点となっている。