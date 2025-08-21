『わかりすぎ…』母がもう一度見たい『日常の1コマ』に9.9万いいねが集まる理由【ママリ】

日常の1コマこそ最高、母がもう一度見たい景色に9.9万いいね

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。子育てに関するできごとをもとに、「あるある」や「ほっこり」など多くの反響が寄せられた投稿を紹介します。さまざまな家族模様がかい間見える子育てエピソードをどうぞごらんください。

ご紹介するのは、らに☺︎🐣7m(@Earth_72)さんが大切にしている、赤ちゃんのかわいらしい写真です。毎日の育児に追われていると、子どもの成長はあっという間に感じますよね。改めて写真で見返すと、すでに懐かしさを覚えるママもいるのではないでしょうか。らに☺︎🐣7mさんが、もう一度見たいと感じた景色とは？

©Earth_72

もう一度この景色を見たい…

赤ちゃんならではのふっくらとしたホッペと、かわいいおしり、むっちりとした足、どれを取っても愛おしくてキュンとしますよね。後ろ姿だけでこんなにかわいいなんて、本当に最高の瞬間なのではないでしょうか。



この投稿には「赤ちゃんのかわいさが、あますところなく表現されてる素晴らしい写真」「かわいすぎる姿」「子どもは宝」などのリプライが寄せられています。らに☺︎🐣7mさんの投稿写真を見て、「私も子どもの赤ちゃん時代の写真を見返しました」という声がたくさん上がっていました。



今日という日も、未来の自分から見れば宝物のような日。育児中の幸せをかみしめようと思わされる、愛情いっぱいのお写真でした。

パパとの入浴で息子がずっと無言、理由に3万いいね

ご紹介するのは犬犬(@inu_eat_inu)さんが投稿したある育児漫画です。子育て中、子どもの行動を観察していると意外なオチがついて笑ってしまうことがありますよね。犬犬さんも息子と入浴中、おもしろい瞬間に出会ったようで？そのエピソードをどうぞごらんください。

©inu_eat_inu

本日の育児漫画です なぜ限界を攻めるのか

無言だったと思ったら、ひたすら眠気と戦っていた犬犬さんのわが子。よほど眠かっただろうにぐずらずに入浴できたのはえらいですよね。パパとのお風呂は楽しみだったのでしょうか。



この投稿に「園児のロマン」「眠いの頑張っていたのか」などのリプライが寄せられました。子どもの眠気限界の瞬間って、とてもかわいいですよね。犬犬さんが漫画にする気持ちに共感できる、かわいらしい投稿でした。

「やめなさいって500回くらい言った」子どもあるあるな行動に3200いいね

ご紹介するのは、もちまま3歳(@lr1f_4)さんによる、つい笑ってしまう幼児のあるあるエピソードです。子どもには同じ注意を何度もすることがありますよね。保護者としてはしてほしくないことでも、子どもにとっては魅力的なことがあるので、親の言葉はなかなか届かない場合もあります。



子どもが手すりや柵、ガードレールに触りたがって困った経験はありませんか？今回、もちまま3歳さんはすでに「500回くらい言った」という言葉と共に、わが子が楽しそうに路上の柵に触っている画像と投稿しました。その投稿には、多くのパパやママから共感の声が寄せられました。

©lr1f_4

やめなさいって500回くらい言った

（手すり掃除系男子3歳）

同じことを何度も何度も伝える…というのは保護者あるあるですよね。親はやめてほしくても、子どもにとってはよほど楽しいのか興味深いのか、何度注意をしてもやめてくれないこともあります。



この投稿には「わが家も手すりを見つけると触りに行きます」「1000回言う頃にどうなってるかですね…」「自分の経験から、鳥の糞を擦って学習し躊躇するようになる感じだと思う」などのリプライがついていました。何か自分にとって本当に嫌なことがあれば自然と止めていくのかもしれませんが、それまでは根気強く伝えなくてはいけないのかもしれませんね。



かわいい子どもあるあるに、思わず共感するかわいいエピソードでした。

記事作成: yue12sakura

（配信元: ママリ）