これから収穫シーズンを迎える山形県内産のコメについて記録的な高温による影響から胴割れや未成熟な粒の発生が懸念されることが21日、明らかになりました。



これは県議会農林水産常任委員会で県側が明らかにしたものです。



県農林水産部 高橋和博部長「7月中に出穂した圃場については出穂期以降に平年より高い気温に遭遇したことから胴割粒及び白未熟粒の発生が懸念される」





県の説明によりますと7月の県内の平均気温は平年と比べて4度以上高く、この時期に出穂期を迎えた水稲は高温の影響から粒の胴割れや未成熟な粒である「白未熟粒」の発生が今後、懸念されるということです。一方、今年産のコメの概算金を巡り、JA全農山形がつや姫と雪若丸、はえぬきの3つの品種についていずれも60キロ当たり1万1500円の大幅な増額を決めました。この決定に関して委員会では、今後、コメの小売価格が高騰し、消費者の「コメ離れ」が進む懸念への県の対策が問われました。県産米戦略推進課 中川文彦課長「つや姫や雪若丸をけん引役に強みである品質や食味を重視して全ての県産米について全国のみなさんに安定して届けることが 販売につながると思っている」県の担当者はこのように述べ、県産米のブランド力を向上させ、品質の高さなどを全国に発信する取り組みを強化する考えを示しました。委員会ではこのほか、県側から少雨によるサクランボへの影響について葉が黄色く変色し落ちる症状が確認されていて、来シーズンは実が二つくっついた状態の「双子果」の増加が懸念される見通しが報告されました。