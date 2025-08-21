Daiichi-TV(静岡第一テレビ)

静岡県内では8月21日 午後3時半までに、熱中症の疑いで、高齢者6人、未成年者1人を含む男女計19人が救急搬送されました。このうち4人が中等症、15人は軽症だということです。