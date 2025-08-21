ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 【速報】熱中症の疑いで高齢者6人 未成年者1人含む男女計19人を救急… 【速報】熱中症の疑いで高齢者6人 未成年者1人含む男女計19人を救急搬送…うち4人が中等症15人は軽症（静岡） 【速報】熱中症の疑いで高齢者6人 未成年者1人含む男女計19人を救急搬送…うち4人が中等症15人は軽症（静岡） 2025年8月21日 17時17分 Daiichi-TV（静岡第一テレビ） リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 静岡県内では8月21日 午後3時半までに、熱中症の疑いで、高齢者6人、未成年者1人を含む男女計19人が救急搬送されました。このうち4人が中等症、15人は軽症だということです。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【速報】熱中症の疑いで高齢者5人 未成年者1人含む男女計15人を救急搬送…うち1人が中等症14人は軽症（静岡） 暑さ対策で保育園に「屋外ミストファン」設置で実証実験（静岡・焼津市） 静岡県と連携 製薬会社と大手コンビニ２社が熱中症対策呼び掛け 関連情報（BiZ PAGE＋） 伊東市, 鎌倉, ホテル, 葬祭, 金属加工, 海, 生花, 長野, 慰霊祭, 寺田屋