¡Ú¿·´©¡Û55ºÐ¤ÎÆÈ¿È½÷À¡¢¿ÍÀ¸¤Ç½é¤á¤ÆÎø¤òÃÎ¤ë¡£Áê¼ê¤Ï20ºÐ¤Î¥¢¥¤¥É¥ë⁉¶¦´¶É¬»ê¤Î¥³¥ß¥Ã¥¯¡Ö¥Ï¥ë¥³¤ÎÎø¡×¤¬8·î21ÆüÈ¯Çä
³ô¼°²ñ¼ÒKADOKAWA(ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢¼èÄùÌò ÂåÉ½¼¹¹ÔÌò¼ÒÄ¹ CEO¡§²ÆÌî¹ä)¤Ï¡¢ÅÅ»Ò½ñÀÒ¤Î¿·´©¡Ö¥Ï¥ë¥³¤ÎÎø¡¡55ºÐ¤Î»ä¤¬35ºÐÇ¯²¼¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¥À¥á¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ò2025Ç¯8·î21Æü(ÌÚ)¤ËÈ¯Çä¡£Amazon¤Ê¤ÉEC¥µ¥¤¥È¤äBOOK¡ùWALKER¤Û¤«³ÆÅÅ»Ò½ñÀÒ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Ç¤ÎÇÛ¿®¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Ï¥ë¥³¤ÎÎø¡×¤è¤ê
WEB¥á¥Ç¥£¥¢¡¦¥¦¥©¡¼¥«¡¼¥×¥é¥¹¤ÇÏ¢ºÜ¤µ¤ìÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤ÀÇ¯¤Îº¹Îø°¦¥³¥ß¥Ã¥¯¤¬¡¢ÅÅ»Ò½ñÀÒ¤Ç´©¹Ô¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
Îø°¦·Ð¸³¤Ê¤·¡¢¤ª¤·¤ã¤ì¤âÈþÍÆ¤â¶½Ì£¤¬¤Ê¤¤¡¢55ºÐ¤ÎÆÈ¿È½÷À¡¦¥Ï¥ë¥³¡£¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¥Ñ¡¼¥È¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤Ê¤¬¤é¡¢¸ÉÆÈ¤ÊÆü¡¹¤òÃ¸¡¹¤ÈÀ¸¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¤¢¤ëÆü¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¸«¤«¤±¤¿20ºÐ¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¡¦°¦²ì¸÷(¤¢¤¤¤¬¤Ò¤«¤ë)¤Ë¿´¤òÃ¥¤ï¤ì¡¢¿ÍÀ¸¤Ç½é¤á¤ÆÎø¤òÃÎ¤ê¤Þ¤¹¡£
¿ä¤·³èÃç´Ö¤È¤Î¿¨¤ì¹ç¤¤¤ä¡¢¿·¤¿¤Ê½Ð²ñ¤¤¡£¤¿¤Ã¤¿°ì¿Í¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤Ø¤ÎÎø¿´¤¬¡¢°Å¤¯ÊÄ¤¶¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥Ï¥ë¥³¤ÎÀ¤³¦¤Ë¾¯¤·¤º¤Ä¸÷¤ò¤â¤¿¤é¤·¡¢Èà½÷¤ÎÆü¾ï¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯¡Ä¡£¥¢¥é¥Õ¥£¥Õ½÷»Ò¡¦¥Ï¥ë¥³¤ÎÃÙ¤¤ÀÄ½Õ¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡ª
Ã¯¤«¤òÇ®¶¸Åª¤ËÁÛ¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¡¢¼«Ê¬¤ò¶¯¤¯¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡½¡£¥¢¥¤¥É¥ë¹¥¤½÷»Ò¤Î¶¦´¶¤ò½¸¤á¤ë¤³¤ÈÉ¬»ê¤Î°ìºý¤ò¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦Ãø¼Ô¥³¥á¥ó¥È
¤¿¤Ã¤¿°ì¿Í¡¢¤¿¤ÀÀ¸¤¤ë¤³¤È¤Ë°ìÀ¸·üÌ¿¤À¤Ã¤¿¼ç¿Í¸ø¡¢ÀÄ°æ¥Ï¥ë¥³¡£½é¤á¤Æ¤ÎÎø¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¸ÍÏÇ¤¤¤Ê¤¬¤é¤âÀÄ½Õ¤ò¼è¤êÌá¤·¤Æ¹Ô¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎºîÉÊ¤Ç¤Ï¥Ï¥ë¥³¤Î¿´¤ÎÀ®Ä¹¤òÉÁ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¥Ï¥ë¥³¤¬À®Ä¹¤ò¤·¡¢ÊÑ²½¤ò¿ë¤²¤ë¤Î¤«¤ò°ì½ï¤Ë¸«ÆÏ¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¦Ãø¼Ô¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
µ×ÊÝ¥Þ¥·¥ó¡§ÃË½÷¤ÎÌ¡²è²È¥æ¥Ë¥Ã¥È¡£ ¶¦¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ï¹ÖÃÌ¼Ò¤Ç¡¢Ä¹Ç¯¸ÄÊÌ¤Ë¾¦¶È»¨»ï¤Ë¤ÆÏ¢ºÜ¤ò¹Ô¤¦¡£¤Î¤Á¤Ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤ò»Ï¤á¡¢¼çÉØ¤ÈÀ¸³è¼Ò¡Ö½µ´©½÷À¡×¤Ê¤É¤ÇÏ¢ºÜ¤·ºîÉÊ¤òÈ¯É½¡£¸½ºß¤Ïnote¤Ê¤É¤ÎSNS¤Ç¼«Í³¤ËÁÏºî³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¨µ»öÆâ¤Ë²Á³ÊÉ½¼¨¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢ÆÃ¤ËÃíµÅù¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÀÇ¹þ¤ßÉ½¼¨¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ú¸ºÀÇÎ¨¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢É½¼¨²Á³Ê¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
