パステルから秋限定スイーツが登場♡かぼちゃや栗を使ったプリン

1984年の創業以来、看板商品の「なめらかプリン」で多くのファンを魅了してきた「パステル」から、この秋も季節限定のスイーツが登場します。ハロウィンにもぴったりな「なめらかかぼちゃプリン」、栗づくしで贅沢な「渋皮栗のモンブランプリン」、香ばしさ広がる「ほうじ茶ラテプリン」の3種類。秋らしい素材をぎゅっと詰め込んだラインナップで、心もほっと温まるひとときを届けてくれます。

こっくり甘い「なめらかかぼちゃプリン」



秋の訪れを感じさせる「なめらかかぼちゃプリン」（460円税込）は、9月1日から10月31日までの限定販売。

こっくり甘いかぼちゃのペーストにふわっと香るシナモンを合わせ、まろやかで奥行きのある味わいに仕上がっています。

ミニサイズのカップ入りなので食べやすく、ハロウィンのおやつや手土産にもぴったりの一品です。

ロッテから新ハードグミ「カジッテ」誕生♡果実感あふれる2種が登場

栗づくし♡「渋皮栗のモンブランプリン」



毎年人気の「渋皮栗のモンブランプリン」（800円税込）が、10月1日から12月19日まで再登場。

なめらかなプリンの上に、コクのあるモンブランクリームと渋皮栗をのせ、さらに中にも栗を忍ばせた贅沢仕立てです。

2019年から2024年までに累計20万個を突破した大ヒットスイーツで、秋のティータイムを華やかに演出してくれます。

初登場！「ほうじ茶ラテプリン」



「パステル」初の和フレーバー、「なめらかほうじ茶ラテプリン」（480円税込）が9月1日から新登場。

芳ばしいほうじ茶の香りとミルキーな甘さがとけ合い、まるでカフェで味わうラテのような心地よさを堪能できます。

なめらかな口どけと深みのある香りは、ほっとひと息つきたい秋の午後にぴったりです。

秋限定スイーツで季節を楽しもう



「パステル」の秋限定プリンは、かぼちゃ・栗・ほうじ茶という人気の味わいを存分に楽しめるラインナップ。見た目も可愛らしく、贈り物や季節のご褒美にもぴったりです。

なくなり次第終了のため、気になる方は早めのチェックがおすすめ♡秋のティータイムを彩る特別なスイーツで、大切な人とのひとときをさらに甘く幸せにしてみませんか。