【ネコ漫画】猫の賢さは「都合のいい時だけ」？お説教が通じない愛猫のかわいすぎる策略【作者に聞く】
3匹の猫、茶トラのミル、白黒ハチワレのポッちゃん、黒猫の朔ちゃんとの日常を描いている漫画家の藤緒ミルカさん(@mirumirupakupa1)。公式トップブロガーとして知られるアメーバブログやX(旧Twitter)に漫画を投稿しており、ウォーカープラスでも人気の作品を紹介している。
今回は、藤緒家で実際に起こった思わず笑ってしまう出来事を描いた漫画を届け、作者の藤緒ミルカさんに話を聞いた。
■「ダメ！」と言っても通じない猫と、諦めきれない漫画家の日常
ある日、藤緒さんが机に向かって作業していると、ポッちゃんが邪魔をしにやってきた。「机の上は来ちゃだめ」と注意し、一度は降ろしてお説教をした。しかし、その声はまったく通じず、事態はさらに悪化していく。
■振り回されることに快感
本作のその後ミルちゃんにもお説教をしたという藤緒さん。「何も言わないでいるとそれはOKという解釈になるので」と語る。しかし、OKだろうがダメだろうが結局机には登ってくるので、猫たちに対しては「のれんに腕押し状態」だという。「続き…はまぁ特にはなくて、『あのね、やめてもらえますかね。』『は？』みたいな不毛な時間が流れただけですよ」と話した。
「ときどき“通じてるぅ〜”とか言って喜んでますが、それは多分全部誤解な気もします。猫と暮らしていると通じなくて振り回されることに快感を覚えるようになってしまうので、どう転んでもメロメロですよ」とも話す藤緒さん。どんな対応をされてもかわいいことには変わりないのだろう。
取材協力：藤緒ミルカ(@mirumirupakupa1)
