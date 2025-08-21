¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¿¶¤êÀÚ¤Ã¤Æ¤ë¡×41ºÐ¿Íµ¤ÇÐÍ¥àµ´¥Á¥ã¥éá¶âÈ±¥¯¥ë¥¯¥ë¥Ñ¡¼¥Þ»Ñ¤Ë¶ÃØ³¡ÖÁ°¤Ï¥Ð¥±¥Ï¤Ç¥Ð¥ì¤Ø¤ó¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¿¤Î¤Ë¡×¡ÖÈà¤¯¤é¤¤í÷¤·¤¯À¸¤¤¿¤¤¡×³¤³°¥Ý¡¼¥«¡¼Âç²ñ¤Ë½Ð¾ì
¶âÈ±¥Ñ¡¼¥Þ¡¢¥µ¥ó¥°¥é¥¹¡¢ÇÉ¼êT¥·¥ã¥Ä¤Ç¡Ä
¡¡¥¹¥Ú¥¤¥ó¡¦¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Ç³«ºÅÃæ¤Î¥è¡¼¥í¥Ã¥ÑºÇÂç¤Î¥Ý¡¼¥«¡¼¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö²¤½£¥Ý¡¼¥«¡¼¥Ä¥¢¡¼(European Poker Tour¡¢EPT)¡×¤Ë¿Íµ¤ÇÐÍ¥¤¬½Ð¾ì¤·¡¢ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥Ý¡¼¥«¡¼¥Þ¥¬¥¸¥ó ¡Á LightTHREE ¡Á ¥é¥¤¥È¥¹¥ê¡¼¡×¸ø¼°X¤¬¡Ö¥¹¥Ú¥¤¥ó¡¦¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Ç³«ºÅÃæ¤Î¡ØEPT Barcelona¡Ù¤ËKei Tanaka¤µ¤ó¤¬½Ð¾ìÃæ¡¡Day1B¤òà2°ÌÄÌ²áá¤·¡¢ ¸½ÃÏ»þ´Ö8/22 11:00¡Á¤ÎDay2¤Ø¿Ê½Ð¡ª¡ªWSOP¤Ç¤âÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤ÀÅÄÃæ·½¤µ¤ó¡¢EPT¤ÎÉñÂæ¤Ç¤É¤³¤Þ¤Ç¾¡¤Á¾å¤¬¤ë¤Î¤«ÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¶âÈ±¤Î¤Õ¤ï¤Õ¤ï¥¯¥ë¥¯¥ë¥¦¥§¡¼¥Ö¥Ø¥¢¡¢¥¯¥ê¥¢¥Õ¥ì¡¼¥à¤Î¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ËT¥·¥ã¥Ä»Ñ¤Ç»î¹ç¤ËÄ©¤àÅÄÃæ·½(41)¤Î»Ñ¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡SNS¤Ç¤Ï¡Ö»ä¤ÎÂç¹¥¤¤Ê¹õÈ±¤Î²Ä°¦¤¤·½¤¯¤ó¤Ï¤É¤³¹Ô¤Ã¤¿⁈¡×¡ÖÁ°¤Ï¥Ð¥±¥Ï¤Ç¥Ð¥ì¤Ø¤ó¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¿¤Î¤Ë°ìÊÑ¤·¤Æµ´¥Á¥ã¥é¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ëw¡×¡ÖÌÀ¤ë¤áÃãÈ±¥¯¥ë¥¯¥ë¤â»÷¹ç¤Ã¤Æ¤Æ¥«¥Ã¥³¤¤¤¤²Ä°¦¤¤¤¸¤ã¤ó¡ª¡×¡Ö±³¤«¤È»×¤Ã¤Æ³ÈÂç¤·¤¿¤éËÜÅö¤ËÅÄÃæ·½¤ä¤ó¾Ð¡×¡Ö¤³¤³¤Þ¤Ç¥À¥áÃË¶Ë¤á¤é¤ì¤ë¤ÎµÕ¤ËÀ¨¤¤¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¿¶¤êÀÚ¤Ã¤Æ¤ë¾Ð¡×¡ÖÈà¤¯¤é¤¤í÷¤·¤¯À¸¤¤¿¤¤¡×¤Ê¤É¡¢·ãÊÑ¤·¤¿»Ñ¤Ë¶Ã¤¯À¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿ÅÄÃæ¤Î¥Ý¡¼¥«¡¼¤ÎÏÓ¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬¡£¡ÖEPT¤ÇDAY1½ª¤ï¤Ã¤Æ2°Ì¤ÏÉáÄÌ¤Ë¥Ý¡¼¥«¡¼¶¯¤¹¤®¤ÇÁð¡×¡ÖÇÐÍ¥¶È¤è¤êºÍÇ½¤¢¤ë¤À¤í¡×¡ÖÅÄÃæ·½°ì¼þ²ó¤Ã¤ÆÅ·ºÍ¤À¤íw¡×¡ÖÇÐÍ¥¼¤á¤Æ¥×¥í¥Ý¡¼¥«¡¼¤ËÅ¾¿¦¤¹¤«¡©¡×¡Ö¥Ý¡¼¥«¡¼¥é¥¤¥Õëð²Î¤·¤Æ¤ÆÁð¡×¡Ö²æ¡¹´÷¤ß·ù¤ï¤ì¤ë¥¢¥ß¥å¤ª¤¸°ìÆ±¡¢ÅÄÃæ·½¤µ¤ó¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£