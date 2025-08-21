ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。

夏映えカラーで差をつける！【フィラ】のラッシュガードで日差しをおしゃれにブロック！Amazonで販売中！

スクリーンショット 2025-08-01 235140


薄手で超軽量。さらりとした布帛生地の水陸両用ラッシュガード。UPF50+、紫外線遮蔽率90%以上のUVカット効果が洗濯してもずっと持続。

※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。

→【アイテム詳細を見る】

スクリーンショット 2025-08-01 235223


指穴(フィンガーホール)に指を通せば、手の甲まで日焼けをカバーできる。両サイドにファスナーポケットが付いているのでスポーツにも最適。

スクリーンショット 2025-08-01 235243


薄手で軽く、さらりとした布帛生地を使用。ピタッとしすぎないシルエットも嬉しいポイントだ。

→【アイテム詳細を見る】

スクリーンショット 2025-08-01 235256


必要な時にサッと羽織って、紫外線対策にも冷房対策にも。手の甲の日焼けを防ぐため、袖丈は長めで指穴があいている。スポーツや海水浴、通勤、職場、旅行などに活躍するアイテムだ。