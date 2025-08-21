気象庁は、きょう（21日）午前9時、九州の西にある熱帯低気圧が、台風１２号に発達したと発表しました。

台風１２号はきょう（２１日）午後３時には日置市の西にあって

ゆっくりした速さで東へ進んでいます。

中心の気圧は１００２ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は１８メートル、

最大瞬間風速は２５メートルで

中心の南側１５０キロ以内と北側１１０キロ以内では

風速１５メートル以上の強い風が吹いています。

今後の進路予想は【画像①】の通りです。

今後の進路はどうなる？

台風の中心は、



きょう（２１日）午後４時には、日置市付近を

ゆっくりした速さで東へ進んでいるものと推定されます。



中心の気圧は１００２ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は１８メートル、

最大瞬間風速は２５メートルで



あす（２２日）午前３時には鹿児島市付近

中心の気圧は１００４ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は１８メートル、

最大瞬間風速は２５メートル



台風はこの後、熱帯低気圧に変わり、

あす（２２日）午後３時には日向市の東南東

中心の気圧は１００６ヘクトパスカル



が予想されます。

全国各地への天気の影響は？

今後の天気への影響はどうなるのか、【画像②～⑨】は全国各地の今後16日間の天気の予想です。

九州南部では、線状降水帯による大雨災害発生のおそれ

［雨の予想］

九州北部地方、九州南部では２２日にかけて、雷を伴った非常に激しい雨が降り、大雨となる所があるでしょう。



台風の動きが遅いため、同じ地域で雨が降り続いて、総降水量が多くなるおそれがあります。



きょう（２１日）正午からあす（２２日）正午までに予想される２４時間降水量は多い所で、



九州北部地方 ８０ミリ

九州南部 ２５０ミリ



その後、あす（２２日）正午から２３日正午までに予想される２４時間降水量は多い所で、



九州北部地方 ６０ミリ

九州南部 １５０ミリ



線状降水帯が発生した場合は、局地的にさらに雨量が増えるおそれがあります。

線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性のある地域と期間は、以下のとおりです。



九州南部 鹿児島県（奄美地方を除く）

きょう（２１日）夕方からあす（２２日）夕方にかけて



［風の予想］

九州南部ではあす（２２日）にかけて強い風の吹く所があるでしょう。台風の接近に伴い、急に風が強まるおそれがあります。



きょう（２１日）に予想される最大風速（最大瞬間風速）

九州南部 １８メートル （２５メートル）

あす（２２日）に予想される最大風速（最大瞬間風速）

九州南部 １８メートル （２５メートル）



［波の予想］

九州南部ではあす（２２日）にかけて、うねりを伴い波の高い所があるでしょう。



きょう（２１日）に予想される波の高さ

九州南部 ３メートル うねりを伴う

あす（２２日）に予想される波の高さ

九州南部 ３メートル うねりを伴う



［防災事項］

あす（２２日）にかけて、九州南部では、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒し、九州北部地方では注意・警戒してください。また、強風、高波、高潮、落雷、竜巻などの激しい突風に注意してください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。



今後の情報に注意してください。