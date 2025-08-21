UGREEN¤Î³×Ì¿¡Ö¶È³¦½éQi2¡¦25W¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¡×¤¬½Ð¤ë¤¾¡£Í½Ìó¤Ç¼Â¼Á6Àé±ßÂæ
¸½ºß¡¢9·îÈ¯ÇäÍ½Äê¤ÇºÇ¿·µ¬³ÊQi2ÂÐ±þ¤·ºÇÂç25W¤Î¼§µ¤¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹µÞÂ®½¼ÅÅ¤ò¼Â¸½¤·¤¿¡ÖMagFlow ¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¼°¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼ 10000mAh 25W¡×¤ä¡¢¼ýÇ¼ÎÏ¡¦ÂÑ¾×·âÀ¡¦ÂÑ¿åÀ¤ËÍ¥¤ì¤¿¡Ö¥¤¥ä¥Û¥ó¥±¡¼¥¹¡×¤Ê¤É¡¢UGREEN¡Ê¥æ¡¼¥°¥ê¡¼¥ó¡Ë¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¤ªÆÀ¤ËÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Qi2ÂÐ±þ¤ÇºÇÂç25W¤Î¼§µ¤¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹µÞÂ®½¼ÅÅ¤ò¼Â¸½¤·¤¿¡¢UGREEN¤ÎºÇ¿·¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤¬»öÁ°Í½Ìó¤Ç¤ªÆÀ¡ª
ºÇ¿·µ¬³ÊQi2ÂÐ±þ¤·ºÇÂç25W¤Î¼§µ¤¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹µÞÂ®½¼ÅÅ¤ò¼Â¸½¤·¤¿¡¢2025Ç¯9·îÈ¯ÇäÍ½Äê¤ÎUGREEN¡Ê¥æ¡¼¥°¥ê¡¼¥ó¡Ë¤Î¡ÖMagFlow ¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¼°¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼ 10000mAh 25W¡×¤¬¡¢¥¯¡¼¥Ý¥óÍøÍÑ¤Ç25¡ó¥ª¥Õ¡Ü¥Ý¥¤¥ó¥È10ÇÜ¤È»öÁ°Í½Ìó¤Ç¤ªÆÀ¤Ë¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¤¹¡£
iPhone 16 Pro Max¤ò¤ï¤º¤«20Ê¬¤Ç0¡ó¤«¤é33¡ó¤Þ¤Ç½¼ÅÅ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢½¾Íè¤Î15W¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤ÈÈæ¤Ù¡¢Ã»»þ´Ö¤Ç¤Î¡È¼ÂÍÑ½¼ÅÅ¡É¤¬²ÄÇ½¡£¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¤Ç¼«Æ°µÛÃå¡¦¼«Æ°°ÌÃÖ¹ç¤ï¤»¤¹¤ë¤¿¤á¡¢°ÂÄê¤·¤¿¹â½ÐÎÏ¤ò¶¡µë¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¡ÜÆâÂ¢¥±¡¼¥Ö¥ë¡ÜUSB-C¥Ý¡¼¥È¤Ê¤É¤ÇÆ±»þ¤ËºÇÂç3Âæ¤ØµëÅÅ²ÄÇ½¡£¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¡¦¥¤¥ä¥Û¥ó¡¦¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤Ê¤É¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¥«¥Ð¡¼¤Ç¤¡¢ËÜÂÎ¤Ë½¼ÅÅ¤·¤Ê¤¬¤éÂ¾¤Î¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ØÆ±»þ¤ËµëÅÅ¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢½¼ÅÅ´°Î»¤òÂÔ¤ÄÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¤¤Î¤â¡ý¤Ç¤¹¡£
¥¤¥ä¥Û¥ó¤äUSB¥±¡¼¥Ö¥ë¤Ê¤É¤Î¼ýÇ¼¤ËºÇÅ¬¤ÊUGREEN¤Î¡Ö¥¤¥ä¥Û¥ó¥±¡¼¥¹¡×¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È10ÇÜ¤È¤ªÇã¤¤ÆÀ
Î¹¹Ô¤ä½ÐÄ¥»þ¤Î¥¤¥ä¥Û¥ó¤äUSB¥á¥â¥ê¤Ê¤É¤Î¼ýÇ¼¤ËºÇÅ¬¤ÊUGREEN¡Ê¥æ¡¼¥°¥ê¡¼¥ó¡Ë¤Î¡Ö¥¤¥ä¥Û¥ó¥±¡¼¥¹¡×¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È10ÇÜ¤È¤ªÇã¤¤ÆÀ¤Ç¤¹¡£
¥±¡¼¥¹ËÜÂÎ¤Ï180ÅÙ³«¤¯¹½Â¤¤Ç¡¢ÆâÂ¦¤Ë¥Í¥Ã¥È¥Ý¥±¥Ã¥È¤âÉÕ¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¼ýÇ¼ÎÏÈ´·²¡£¥¤¥ä¥Û¥ó¤äUSB¥±¡¼¥Ö¥ë¡¢½¼ÅÅ¥¢¥À¥×¥¿¡¢USB¥á¥â¥ê¡¢Airpods¡¢SD¥«¡¼¥É¤Ê¤É¤Î¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤ò¼ýÇ¼¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
´è¾æ¤Ê¥Ê¥¤¥í¥óÁÇºà¤Î¥±¡¼¥¹³°Éô¤ÏÙû¿å²Ã¹©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÂÑ¾×·âÀ¤ÈÂÑ¿åÀ¤ËÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆâÉô¤Ë¤Ï¥á¥Ã¥·¥åºà¤È¥´¥à¥Ð¥ó¥É¤òºÎÍÑ¤·¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¸ÇÄê¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢ÂçÀÚ¤Ê¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¤è¡£
USB¥±¡¼¥Ö¥ë¤ä½¼ÅÅ´ï¤Ê¤É¤Î¼þÊÕµ¡´ï¤Î¼ýÇ¼¤ËÊØÍø¤ÊUGREEN¤Î¡Ö¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¥Ý¡¼¥Á¡×¤¬¤ªÆÀ¤ËÈÎÇäÃæ¡ª
USB¥±¡¼¥Ö¥ë¤ä½¼ÅÅ´ï¤Ê¤É¤Î¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¼ýÇ¼¤ËÊØÍø¤Ê¡¢UGREEN¤Î¡Ö¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¥Ý¡¼¥Á¡×¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È10ÇÜ¤È¤ªÆÀ¤ËÈÎÇäÃæ¤Ç¤¹¡£
¥±¡¼¥Ö¥ë¤Ê¤É¤ò»ÅÊ¬¤±¤Æ¼ýÇ¼²ÄÇ½¤Ê¥á¥Ã¥·¥å¥Ý¥±¥Ã¥È¤¬¤Ä¤¡¢ÍÑÅÓ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¼ýÇ¼¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ò¼«Í³¤Ë¶èÀÚ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥À¥Ö¥ë¥Õ¥¡¥¹¥Ê¡¼»ÅÍÍ¤Ç¡¢º¸±¦¤É¤Á¤é¤«¤é¤Ç¤â¼è¤ê½Ð¤·¤ä¤¹¤¯¡¢³«ÊÄ¤â¥é¥¯¥é¥¯¡£ËÜÂÎ¤Î³°Â¦¤¬¾×·â¤Ë¶¯¤¤EVA¤È¹âÌ©ÅÙ300DÁÇºà¤òºÎÍÑ¤·¡¢¾×·â¤ä¿åÇ¨¤ì¤òËÉ¤¤¤Ç¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç³°½Ð¤äÎ¹¹Ô¤Ê¤É¤Ë¤â°Â¿´¤·¤Æ»ý¤Ã¤Æ¹Ô¤±¤Þ¤¹¤è¡£
ºÇ¾å¤ÎºÂ¤ê¿´ÃÏ¤òËþµÊ¤Ç¤¤ë¡¢¥³¡¼¥ë¥Þ¥ó¤Î¡Ö¥¤¥ó¥Õ¥£¥Ë¥Æ¥£¥Á¥§¥¢ ¥¨¥¢¡¼¡×¤¬¸ø¼°²Á³Ê¤è¤ê21¡ó¥ª¥Õ¡ª
Coleman¡Ê¥³¡¼¥ë¥Þ¥ó¡Ë¤ÎÌ¾ºî¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥Á¥§¥¢¡Ö¥¤¥ó¥Õ¥£¥Ë¥Æ¥£¥Á¥§¥¢¡×¤Î·ÚÎÌ¤Ç¤µ¤Ó¤Ë¤¯¤¤¥¢¥ë¥ß¥Õ¥ì¡¼¥à¤òºÎÍÑ¤·¤¿¡Ö¥¤¥ó¥Õ¥£¥Ë¥Æ¥£¥Á¥§¥¢ ¥¨¥¢¡¼¡×¤¬¸ø¼°²Á³Ê¤è¤ê21¡ó¥ª¥Õ¤Î¤ªÇã¤¤ÆÀ²Á³Ê¤ÇÈÎÇäÃæ¤Ç¤¹¡£
¥á¥Ã¥·¥åÁÇºà¤Î¥·¡¼¥È¤ÏÄÌµ¤ÀÈ´·²¤Ç¡¢Ä¹»þ´Ö¤¯¤Ä¤í¤¤¤Ç¤â¾ø¤ì¤Ë¤¯¤¯¡¢½ë¤¤µ¨Àá¤Ç¤â²÷Å¬¡£¿åÇ¨¤ì¤Ë¶¯¤¤PVC²Ã¹©ÁÇºà¤Ê¤Î¤Ç¤ª¼êÆþ¤ì¤â´ÊÃ±¤Ç¤¹¡£
¥·¡¼¥È¤È¥Õ¥ì¡¼¥à¤Ï¿½ÌÀ¤Î¤¢¤ë¥¨¥é¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥³¡¼¥É¤Ç¸ÇÄê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢²Ù½Å¤ò½À¤é¤«¤¯Ê¬»¶¤·¤ÆÂÎ¤òÍ¥¤·¤¯Êñ¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢ºÇ¾å¤ÎºÂ¤ê¿´ÃÏ¤òËþµÊ¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¡£
¥¥ã¥ó¥×¤ä¥ì¥¸¥ã¡¼¤ËºÇÅ¬¡£South Light¤Î¥¯¥é¥¤¥Ë¥ó¥°¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥Á¥§¥¢¤¬¥¯¡¼¥Ý¥óÍøÍÑ¤Ç39¡ó¥ª¥Õ¡ª
South Light¡Ê¥µ¥¦¥¹¥é¥¤¥È¡Ë¤Î¡Ö¥¹¥à¡¼¥¹¥ê¥¯¥é¥¤¥Ê¡¼¡×¤Ï¡¢¥¥ã¥ó¥×¤ä¥ì¥¸¥ã¡¼¤ËºÇÅ¬¤ÊÀÞ¤ê¾ö¤ß¼°¤Î¥ê¥¯¥é¥¤¥Ë¥ó¥°¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥Á¥§¥¢¤Ç¤¹¡£
ºÂÌÌ¤ÈÇØ¤â¤¿¤ì¤Ï¡¢ÄÌµ¤À¤ËÍ¥¤ì¤¿¥ª¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥©¡¼¥É¿¥¤ò»ÈÍÑ¡£¸üÀ¸ÃÏ¤Ç¶¯ÅÙ¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢½À¤é¤«¤¤È©¿¨¤ê¤Ç1Ç¯Ãæ²÷Å¬¤Ë»ÈÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥ê¥¯¥é¥¤¥Ë¥ó¥°¤òºÇÂç¸Â¤ËÅÝ¤¹¤È¿ÈÂÎ¤Ø¤Î²Ù½Å¤¬¶Ñ°ì¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤Þ¤ë¤ÇÌµ½ÅÎÏ¶õ´Ö¤òÉº¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤ÇÁ´¿È¤Ç¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¥¯¡¼¥Ý¥óÍøÍÑ¤Ç39¡ó¥ª¥Õ¤ÈÂçÆÃ²Á¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÂ¾¤Ë¤â¤ªÇã¤¤ÆÀ¾¦ÉÊ¤¬Â¿¿ô¡ª ºÇÂç50%¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¤â
