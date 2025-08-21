¥¢¥ê¥·¥¢¡¦¥¡¼¥º¤¬¥µ¥Þ¡¼¥½¥Ë¥Ã¥¯¤ò¾¸°®¡¢¡Ö´°àú¤Ê¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥Ê¡¼¡×¤È¤·¤Æ¼¨¤·¤¿²»³Ú¤ÎÎÏ
¥¢¥ê¥·¥¢¡¦¥¡¼¥º¤¬¥µ¥Þ¡¼¥½¥Ë¥Ã¥¯¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤Î¤Ï2008Ç¯°ÊÍè17Ç¯¤Ö¤ê¤Î¤³¤È¤À¡£ÍèÆü¸ø±é¼«ÂÎ¤Ï12Ç¯¤Ö¤ê¤À¤¬¡¢17Ç¯Á°¤Î¥µ¥Þ¥½¥Ë½Ð±é¤Ï¡¢Á°Ç¯¤ËÂç¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿¡ÖNo One¡×¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ëÃæ¤Ç¤ÎÍèÆü¤À¤Ã¤¿¡£Åö»þ¥¢¥ê¥·¥¢¤Ï20Âå¸åÈ¾¡£¥Ý¥Ã¥×¡¦¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤ÎºÇÁ°Àþ¤òÁö¤ë¼ã¼ê¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤À¤Ã¤¿¡£
°ìÊý¤Çº£²ó¤Ï¡¢¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Î°è¤ËÃ£¤·¼ã¼ê¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ÎÍèÆü¡£¸½ºß¡¢ËÜ¹ñ¤Ç¤Ï¥¢¥ê¥·¥¢¤Î¼ÂÏÃ¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤·¤¿¥Ö¥í¡¼¥É¥¦¥§¥¤¡¦¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡ØHells Kitchen¡Ù¤¬Âç¥Ò¥Ã¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢º£¤ä¤½¤¦¤·¤ÆÈ¾À¸¤¬¿¶¤êÊÖ¤é¤ì¤ë¤Û¤É¤ÎÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¡£´ñ¤·¤¯¤â¥µ¥Þ¥½¥ËÂçºå¸ø±é¤ÎÁ°Æü¤Ë¤Ï¡¢¥³¥³¡¦¥¸¥ç¡¼¥ó¥º¤Î¡ÖOther Side Of Love¡×¤Ë¥¢¥ê¥·¥¢¤¬µÒ±é¤·¤¿¥ê¥ß¥Ã¥¯¥¹¤¬ÅÐ¾ì¡£¤½¤ì¤ËÀè¶î¤±¤Æ¥³¥³¤¬¥¢¥ê¥·¥¢¤Î¡ÖIf I Aint Got You¡×¤ò²Î¤¦¥«¥Ð¡¼Æ°²è¤òSNS¤Ë¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¸å¿Ê¤Ø¤Î±Æ¶ÁÎÏ¤ÎÂç¤¤µ¤òÊª¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¢¥ê¥·¥¢¤Î¥é¥¤¥Ö¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢2024Ç¯2·î¡¢¥¢¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ë¤è¤ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ü¥¦¥ë¤Î¥Ï¡¼¥Õ¥¿¥¤¥à¥·¥ç¡¼¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿»þ¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬µ²±¤Ë¿·¤·¤¤¡£¥Ô¥¢¥Î¤òÃÆ¤¤Ê¤¬¤é¤Î¡ÖIf I Aint Got You¡×¤ËÂ³¤¤¤Æ¡¢¥¢¥Ã¥·¥ã¡¼¤È¤Î¥Ç¥å¥¨¥Ã¥È¤ÇÂç¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿¡ÖMy Boo¡×¤òÅö¤Î¤Õ¤¿¤ê¤ÇÈäÏª¤·¤¿¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ï¸ì¤êÁð¤À¡£¤½¤ó¤Ê¥¢¥ê¥·¥¢¤¬º£²ó¤Ï¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ¡¢¥µ¥Þ¥½¥ËÅìµþ¸ø±é2ÆüÌÜ¡Ê8·î17Æü¡Ë¤ËÅÐ¾ì¡£¥«¥ß¥é¡¦¥«¥Ù¥í¤äaespa¤Ê¤É¤¬Ç®¶¸¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿MARINE STAGE¤ÎºÇ½ª±é¼Ô¡¢Âç¥È¥ê¤Ç¤¢¤ë¡£¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ï³«±éÍ½Äê»þ¹ï¤Î10Ê¬Á°¤Ë¤ÏµÒÀÊ¸åÊý¤Þ¤ÇËä¤á¿Ô¤¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
©︎SUMMER SONIC All Rights Reserved.
ÌëÉ÷¤¬¿á¤¯¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ë¥¢¥ê¥·¥¢¤Î¥Ï¥¹¥¡¼¤ÇÎÏ¶¯¤¤À¼¤¬¥¢¥«¥Ú¥é¤Ç¶Á¤ÅÏ¤ë¡£½ÐÀ¤¶Ê¤È¤Ê¤Ã¤¿Àµ¼°¤Ê¥Ç¥Ó¥å¡¼¡¦¥·¥ó¥°¥ë¡ÖFallin¡×¤À¡£¤ä¤¬¤Æ¥°¥é¥ó¥É¥Ô¥¢¥Î¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ²Î¤¤»Ï¤á¤¿¥¢¥ê¥·¥¢¡£¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ë±Ç¤ëÈà½÷¤Ï¡¢Î©¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¤Î¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¶õµ¤°Ø»Ò¤Ç¥Ô¥¢¥Î¤òÃÆ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤À¤±¤Ç½½Ê¬¤Ê¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤À¡£¥¢¥ê¥·¥¢¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¤ËÀ¼¤ò½Å¤Í¤ë¤Î¤Ï¡¢NY¥Ö¥ë¥Ã¥¯¥ê¥ó¤òµòÅÀ¤Ë³èÆ°¤¹¤ëÉ×ÉØ¥Ç¥å¥ª¡¢¥é¥¤¡õ¥Û¥¤¥Ã¥È¥Ë¡¼¡£¡Ø¥¢¥á¥ê¥«¥º¡¦¥´¥Ã¥È¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¡Ù¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿Èà¤é¤Ï¡É¥¢¥·¥å¥Õ¥©¡¼¥É¡õ¥·¥ó¥×¥½¥ó¤Î¸½ÂåÈÇ¡É¤È¤Ç¤â¸Æ¤Ó¤¿¤¯¤Ê¤ëÂ©¤Î¹ç¤Ã¤¿¥Ï¡¼¥â¥Ë¡¼¤¬Çä¤ê¤Ç¡¢¥Ð¥Ã¥¯¡¦¥Ü¡¼¥«¥ê¥¹¥È¤È¤·¤Æ¥¢¥ê¥·¥¢¤Î¤Û¤«¡¢¥¸¥ç¥ó¡¦¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤ä¥¨¥É¡¦¥·¡¼¥é¥ó¤Ê¤É¤È¤â¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¤È¤â¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¡£º£²ó¤â¤³¤ÎÉ×ºÊ¤¬¥·¥ç¥¦¤ÎºÇ¸å¤Þ¤Ç¥¢¥ê¥·¥¢¤ò¥½¥¦¥ë¥Õ¥ë¤Ë°ú¤Î©¤Æ¤Ê¤¬¤é¥Ü¡¼¥«¥ë¡¦¥Ñ¡¼¥È¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£
¡Ö¤³¤ó¤Ð¤ó¤Ï¡¢TOKIO¡ª¡×¤È¤¤¤¦°§»¢¤È¤È¤â¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤¬¡ÖNew Day¡×¡£º£²ó¤ÎÍèÆü¤Ë¤âÆ±¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿É×¤Î¥¹¥¦¥£¥º¡¦¥Ó¡¼¥Ä¤È¥É¥¯¥¿¡¼¡¦¥É¥ì¡¼¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Ç¡¢·ëº§¤ä½Ð»º¡¢¥ì¡¼¥Ù¥ë°ÜÀÒ¤ò·Ð¤¿¥¢¥ê¥·¥¢¤Î¿´µ¡°ìÅ¾¤È¤â¼õ¤±¼è¤ì¤¿¶Ê¡£¤³¤Î·ã¤·¤¯Í¦¤Þ¤·¤¤¥¢¥Ã¥×¡¦¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤¬¡¢¤ª¤«¤Ã¤ÑÆ¬¤Î½÷À¥À¥ó¥µ¡¼¤¿¤Á¤Î·²Éñ¤È¤È¤â¤ËÈäÏª¤µ¤ì¤ë¤ÈµÒÀÊ¤Î¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤â°ìµ¤¤Ë¾å¤¬¤ë¡£¤½¤ÎÀª¤¤¤Î¤Þ¤Þ¡ÖLove Looks Better¡×¤Ø¤ÈÂ³¤¤¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¤³¤ì¤éÁ°È¾¤Ç²Î¤Ã¤¿3¶Ê¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì2001Ç¯¡¢2012Ç¯¡¢2020Ç¯¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¡£¤Ä¤Þ¤ê3¤Ä¤Î¥Ç¥£¥±¥¤¥É¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤ò¾þ¤Ã¤¿3¶Ê¤È¤Ê¤ë¡£5Ç¯°Ê¾å¥¢¥ê¥·¥¢¤Î²»³Ú¤òÄ°¤Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤ª¤½¤é¤¯¤É¤ÎÀ¤Âå¤Ç¤â3¶Ê¤Î¤¦¤Á¾¯¤Ê¤¯¤È¤â°ì¶Ê¤Ï¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ÇÀÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¡¢¥Ä¥«¥ß¤Ï¾å¡¹¤È¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤«¡£
©︎SUMMER SONIC All Rights Reserved.
¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤«¤é¡ÖLimitedless¡×¤òÁÞ¤ó¤ÇÂ³¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¥«¥Ë¥¨¡¦¥¦¥§¥¹¥È¤¬¼ê³Ý¤±¤¿¶¸¤ª¤·¤¤¥Ð¥é¡¼¥É¡ÖYou Dont Know My Name¡×¤È¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥¹¥×¥é¥Ã¥·¥å¤¬¼ê³Ý¤±¤¿´Å»À¤Ã¤Ñ¤¤½éÎø¥½¥ó¥°¡ÖTeenage Love Affair¡×¡£¤È¤â¤Ë70Ç¯Âå¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¡¦¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤è¤ë¥½¥¦¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤ò¥µ¥ó¥×¥ê¥ó¥°¤·¤¿¶Ê¤Ç¡¢¸ü¤ß¤Î¤¢¤ë±éÁÕ¤È¤È¤â¤Ë¤³¤Î2¶Ê¤ò¥·¡¼¥à¥ì¥¹¤Ë·Ò¤®¡¢¥Ó¡¼¥È¤ÎÎ©¤Ã¤¿Í¦ÁÔ¤Ê¥Õ¥¡¥ó¥¯¡ÖKarma¡×¤Ø¤È¤Ê¤À¤ì¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯Å¸³«¤â¸«»ö¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤¦¤·¤ÆR&B¤ÎÌ¯Ì£¤òÂÇ¤Á½Ð¤¹°ìÊý¤Ç¡¢½¾Íè¤ÎR&B¤Î´¶³Ð¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤Ê¤¤¥ª¥ë¥¿¥Ê¥Æ¥£¥Ö¤ÊÆâÍÆ¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿2009Ç¯ºî¡ØThe Element Of Freedom¡Ù¤«¤é¡ÖTry Sleeping With A Broken Heart¡×¡¢¥É¥ì¥¤¥¯¤âºî¼Ô¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤¿¡ÖUn-Thinkable¡ÊIm Ready¡Ë¡×¤òÂ³¤±¤Æ²Î¤¤¡¢¼«¿È¤Î²»³ÚÅªÊÑÁ«¤âÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£
¥×¥ê¥ó¥¹¤òÏ¢ÁÛ¤µ¤»¤ë¤È¤â¸À¤ï¤ì¤ë¥Ð¥é¡¼¥É¡ÖLike Youll Never See Me Again¡×¤Ï¡¢ºÇ½é´ü¤«¤é¤ÎÀ©ºî¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤À¤Ã¤¿¥±¥ê¡¼¡É¥¯¥ë¡¼¥·¥ã¥ë¡É¥Ö¥é¥¶¡¼¥º¤È¤ÎÌª·î»þÂå¤Ëºî¤é¤ì¤¿Ì¾¶Ê¤À¡£¤³¤ì¤ò²Î¤¤½ª¤¨¤ë¤ÈÆ±»þ¤ËÎ®¤ì¤Æ¤¤¿¤Î¤¬¡¢¤¢¤Î¥Ô¥¢¥Î¤Î¥¢¥ë¥Ú¥¸¥ª¡£¡ÖIf I Aint Got You¡×¤À¡£¥¢¥ê¡¼¥ä¤ÎµÞÀÂ¤ä911¤ÎÈá·à¤ò¼õ¤±¤Æ½ñ¤«¤ì¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¤³¤Î¥Ð¥é¡¼¥É¤Ï¡¢¥¢¥ê¥·¥¢¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ç¤Ï¾ï¤Ë¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤È¤Ê¤ë¶Ê¡£¶»¾Ç¤¬¤¹¤è¤¦¤Ê¥á¥í¥Ç¥£¤ÈÀÚ¤Ê¤¯¥¨¥â¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê¥¢¥ê¥·¥¢¤ÎÀ¼¤¬¥é¥¤¡õ¥Û¥¤¥Ã¥È¥Ë¡¼¤Î¥³¡¼¥é¥¹¤È°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤ÆÀÅ¤Þ¤êÊÖ¤Ã¤¿¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ë¶Á¤¤ï¤¿¤ë¡£¹â²Á¤Ê¥À¥¤¥ä¤Î»ØÎØ¤Ê¤ó¤«¤è¤ê¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¬¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð²¿¤Î°ÕÌ£¤â¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¤È²Î¤ï¤ì¤ë¤³¤Î¡ÖIf I Aint Got You¡×¤Ë¡¢ÆÃ¤Ë¸Å¤¯¤«¤é¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¿ÍÀ¸¤ò½Å¤Í¹ç¤ï¤»¡¢ÎÞÁ£¤ò´Ë¤Þ¤»¤Ê¤¬¤éÄ°¤Æþ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
©︎SUMMER SONIC All Rights Reserved.
ÆüËÜ¿Í¥²¥¹¥È¤È¡Ö½÷ÀÆ±»Î¤Î¶¦Æ®¡×
º¤Æñ¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦¿Í¤Ø¤Î±þ±ç²Î¤Ç¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ¥³¥í¥Ê²Ò¤Ë¤ª¤¤¤ÆºÇÁ°Àþ¤ÇÆ®¤¦¿Í¡¹¤òÎå¤Þ¤¹²Î¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ÖUnderdog¡×¤Ï¥³¡¼¥é¥¹¤Î¥ê¥Õ¥ì¥¤¥ó¤¬ºÝÎ©¤Ä¶Ê¡£¤³¤ì¤ò¥¹¥Æ¡¼¥¸Ãæ±û¤Ç¥¹¥Æ¥Ã¥×¤òÆ§¤ß¤Ê¤¬¤é¥é¥¤¡õ¥Û¥¤¥Ã¥È¥Ë¡¼¤È°ì½ï¤Ë3¿Í¤Ç²Î¤¦»Ñ¤Ë¤ÏËË¤¬´Ë¤à¡£¤½¤Î¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥à¡¼¥É¤ò°ú¤¤º¤ê¤Ê¤¬¤é¡ÖGirl On Fire¡×¤Ø¡£¤â¤È¤è¤ê½÷À¤Î²ÁÃÍ¤ä¶¯¤µ¤ò²Î¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¢¥ê¥·¥¢¤À¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ìÌÌ¤Ç¥¦¡¼¥Þ¥ó¡¦¥¨¥ó¥Ñ¥ï¡¼¥á¥ó¥È¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤¯Èà½÷¤ÎÆÍÇË¸ý¤ò³«¤¤¤¿¤È¤â¸À¤¨¤ë¤³¤Î¶Ê¤ò¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸Ãæ±û¤«¤é±ä¤Ó¤ë²ÖÆ»¤Ë·«¤ê½Ð¤·¤Æ¹â¤é¤«¤Ë²Î¤¤¾å¤²¤ë¥¢¥ê¥·¥¢¤Îµ¤¹â¤µ¤è¡£
¤½¤ó¤Ê¡ÖGirl On Fire¡×¤ò²Î¤¤½ª¤¨¡¢¡ÖÇ³¤¨¤ë½÷¡Ê¤¿¤Á¡Ë¡×¤È¤·¤Æ¥¢¥ê¥·¥¢¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¸Æ¤Ó¹þ¤ó¤À¤Î¤¬Awich¡£µÒÀÊ¤«¤é¤É¤è¤á¤¤È´¿À¼¤¬¾å¤¬¤ëÃæ¡¢¡ÖBad B*tch Èþ³Ø¡×¤òÍä¤ß¤Ê¤¯¥é¥Ã¥×¤·¡¢Â³¤¤¤ÆNENE¡¢LANA¡¢MaRI¤¬¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤òïèÊâ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¼¡¡¹¤È²ÖÆ»¤Ë·«¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¥µ¥¤¥Õ¥¡¡¼Åª¤ÊÆ±¶Ê¤Ç¥³¥é¥Ü¤·¤Æ¤¤¤¿½÷À¥é¥Ã¥Ñ¡¼4Ì¾¤¬Â·¤¤Æ§¤ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¤ï¤±¤À¤¬¡¢¤µ¤é¤ËÆ±¶Ê¤Î¥ê¥ß¥Ã¥¯¥¹¤Ë»²²Ã¤·¤¿AI¤âÅÐ¾ì¡£¤³¤³¤ËYURIYAN RETRIEVER¡Ê¤æ¤ê¤ä¤ó¥ì¥È¥ê¥£¥Ð¥¡¡Ë¤¬²Ã¤ï¤ì¤Ð¥ê¥ß¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Ç¤Î6¿ÍÂ·¤¤Æ§¤ß¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢¤æ¤ê¤ä¤ó¤ÎÅÐ¾ì¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤òInstagram¤Ç¸«¤ë
Alicia Keys(@aliciakeys)¤¬¥·¥§¥¢¤·¤¿Åê¹Æ
¤È¤â¤¢¤ì¡¢ÅöÆü¤ÏAI¤¬MOUNTAIN STAGE¡¢LANA¤¬SONIC STAGE¤Ç¼«¿È¤Î¥é¥¤¥Ö¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¤Î¡¢¥µ¥Þ¥½¥Ë¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÆø¡¹¤·¤¤¥µ¥×¥é¥¤¥º¡ÊÁ°Æü¤ÎÂçºå¸ø±é¤Ç¤Ï¡¢¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤¬ÅÐ¾ì¤·¤ÆÈà½÷¤Î¡ÖNever Grow Up¡×¤ò¥¢¥ê¥·¥¢¤È²Î¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡Ë¡£ÆüËÜ¸ø±é¤Ç¤·¤«µ¯¤³¤êÆÀ¤Ê¤¤¤³¤Î¥³¥é¥Ü¤Ë¶½Ê³¤Ç¤¤ë¤«ÈÝ¤«¤Ï¥²¥¹¥È¡¦¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¿¤Á¤Ø¤Î»×¤¤Æþ¤ì¤Ê¤É¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤Ç²¹ÅÙº¹¤â¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£¤¬¡¢Awich¤¿¤Á¤Î¡ÖBad B*tch Èþ³Ø¡×¤Ï¥¢¥ê¥·¥¢¤¬½é´ü¤ËµÒ±é¤·¤¿¥¤¥ô¤Î¡ÖGangsta Lovin¡×¤ËÄÌ¤¸¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤â¤Ê¤¤¤·¡¢¡ÖGirl On Fire¡×¤Î¥ê¥ß¥Ã¥¯¥¹¡ÊInferno Version¡Ë¤Ë¥Ë¥Ã¥¡¼¡¦¥ß¥Ê¡¼¥¸¥å¤¬µÒ±é¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤òÆ§¤Þ¤¨¤ë¤È¡¢¥¢¥ê¥·¥¢¼«¿È¤Ï¡É¥Ó*¥Á¡É¤òëð¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤ì¤Û¤ÉÆÍÈô¤Ê¥³¥é¥Ü¤Ç¤â¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£¥¢¥ê¥·¥¢¤È¤·¤Æ¤ÏÃ±½ã¤Ë¹ñ¤òÄ¶¤¨¤Æ¤Î½÷ÀÆ±»Î¤Î¶¦Æ®¤È¤¤¤¦ÉôÊ¬¤Ë²ÁÃÍ¤ò¸«½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤·¡¢¤½¤â¤½¤â¥µ¥Þ¥½¥Ë¤È¤¤¤¦¤ªº×¤ê¡Ê¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡Ë¤ÎÃæ¤Ç¤Î½ÐÍè»ö¤Ç¤¢¤ë¡£²Ã¤¨¤Æ¸½ºß¤Î¥¢¥ê¥·¥¢¤Ï¡¢¥Æ¥£¥¨¥é¡¦¥ï¥Ã¥¯¤Ê¤É¤ò·Þ¤¨¤¿2020Ç¯ºî¡ØAlicia¡Ù¤òÄ°¤¤¤Æ¤â¤ï¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¥¸¥ã¥ó¥ë¤ä¹ñÀÒ¤òÌä¤ï¤º¸å¿Ê¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ò¥Õ¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤¹¤ëÎ©¾ì¤Ë¤ª¤ê¡¢º£²ó¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥º¤â¤½¤Î°ì´Ä¤À¤È¹Í¤¨¤ë¤ÈÇ¼ÆÀ¤¬¤¤¤¯¡£Á°²ó¥µ¥Þ¥½¥Ë¤Ë½Ð±é¤·¤¿17Ç¯Á°¤È¤ÏÊÌ¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤¤¤ë¥¢¥ê¥·¥¢¤Ê¤Î¤À¡£
¤½¤ó¤Ê¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ÎÄ¾¸å¤Ë¡¢¡Ö¥Þ¥¤¡¦¥Û¡¼¥à¥¿¥¦¥ó¤Î²Î¡×¤È¤·¤Æ¡ÖEmpire State Of Mind¡×¤ò²Î¤Ã¤Æ¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Î±ÇÁü¤È¤È¤â¤Ë¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Î¶õµ¤¤Ø¤È°ìÊÑ¤µ¤»¤ë¤¢¤¿¤ê¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤¿¤µ¤¹¤¬¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥Ê¡¼¤¿¤ë½ê°Ê¡£NY¤Î¥¢¥ó¥»¥à¤È¤·¤Æº£¤ä¥Õ¥é¥ó¥¯¡¦¥·¥Ê¥È¥é¤ä¥Ó¥ê¡¼¡¦¥¸¥ç¥¨¥ë¤Ê¤É¤Î¶Ê¤È¸ª¤òÊÂ¤Ù¤ëÃÏ¸µ»¿²Î¤À¡£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Ï¥¢¥ê¥·¥¢¤¬¥Õ¥Ã¥¯¤ò²Î¤¦¥¸¥§¥¤¡¦Z¤Î¶Ê¤À¤¬¡¢¥é¥¤¥Ö¤Ç¤Ï¡¢¥â¡¼¥á¥ó¥Ä¤Î¡ÖLove On A Two-Way Street¡×¤Î¥¤¥ó¥È¥í¤ò¥µ¥ó¥×¥ê¥ó¥°¤·¤¿¥¸¥§¥¤¡¦ZÈÇ¤Î¥È¥é¥Ã¥¯¤ò»È¤¤¤Ä¤Ä¡¢²Î¤Î¥Ñ¡¼¥È¤Ï¥¢¥ê¥·¥¢¤¬¼çÌò¤È¤Ê¤ë¥¢¥ó¥µ¡¼ÈÇ¡ÖEmpire State Of Mind¡ÊPart II¡ËBroken Done¡×¤ÇÈäÏª¤µ¤ì¤¿¡£¸Ø¤ê¹â¤¯¡ÖNew York¡ª¡×¤È²Î¤¤¾å¤²¤ë¤¢¤Î¥µ¥Ó¤ò½ªÈ×¤Î¥Ñ¡¼¥È¤Ç¡ÖTOKIO¡ª¡×¤ÈÊÑ¤¨¤Æ²Î¤Ã¤Æ¤ß¤»¤ë¤¢¤¿¤ê¤â¿´Áþ¤¤¡£
AI¤ÈÌ´¤Î¶¦±é¡¢±Ç²è¤Î¤è¤¦¤Ê¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì
¥é¥¤¥Ö¤â¤¤¤è¤¤¤è»³¾ì¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¡¢¥æ¡¼¥ê¥º¥ß¥Ã¥¯¥¹¤Î¥æ¡¼¥í¤Ê¥·¥ó¥»¡¦¥Ý¥Ã¥×¡ÖSweet Dreams¡ÊAre Made Of This¡Ë¡×¡Ê1983Ç¯¡Ë¤ò²Î¤¤»Ï¤á¤¿¤Î¤Ï¾¯¡¹°Õ³°¤À¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤À¤¬¤³¤ì¤Ï¡¢¥¢¥ê¥·¥¢¤¬¶¦Æ±¤ÇÀßÎ©¤·¤¿»üÁ±ÃÄÂÎ¡ÖKeep A Child Alive¡×¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¦¥¬¥é¡ÖThe Black Ball¡×¡Ê2008Ç¯¡Ë¤Ç¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î²Î¾§¼Ô¤Ç¤¢¤ë¥¢¥Ë¡¼¡¦¥ì¥Î¥Ã¥¯¥¹¤È²Î¤¤¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤Î2021Ç¯¤Ë¤Ï¼«Âð¤ÇÂ©»Ò¤Î¥¨¥¸¥×¥È¤¬ÃÆ¤¯¥Ô¥¢¥Î¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÆ±¶Ê¤ò¥Ç¥å¥¨¥Ã¥È¤·¤¿Æ°²è¤òSNS¤Ë¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤È¤³¤í·Ú¤¯¥Ð¥º¤òµ¯¤³¤¹¤Ê¤É¡¢ËÜ¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿Æ¤·¤ß¿¼¤¤¶Ê¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¶áÇ¯¤Î¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤â²Î¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£º£²ó¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ë¤ª¤±¤ë¤³¤Î¥«¥Ð¡¼¤Ï¡¢¥¤¥é¥ó¥¸¥§¥í¤¬¼ê³Ý¤±¤¿¥È¥í¥Ô¥«¥ë¡¦¥Ï¥¦¥¹Åª¤Ê¡ÖIn Common¡×¤Ø¤Î¶¶ÅÏ¤·¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤â¼õ¤±¤¿¡£
¤½¤·¤ÆºÆ¤ÓAI¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢¼«¿È¤Î¡Ö¥Ï¥Ô¥Í¥¹¡×¤ò²Î¤¤»Ï¤á¤ë¡£¤³¤Î¥á¥í¥Ç¥£¤ò¼ª¤Ë¤·¤Æ¡¢¼¡¤Ë²¿¤¬»Ï¤Þ¤ë¤Î¤«¤ÏÍ½ÁÛ¤Ç¤¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡Ä¡ÄÍ½ÁÛ¤É¤ª¤êÈäÏª¤µ¤ì¤¿¡ÖNo One¡×¡£R&B¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¤Æ¥Ý¥Ã¥×¡¦¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ç¤â¹¤¯°¦¤µ¤ì¤ë¤³¤Î¶Ê¤ò¡¢¥¢¥ê¥·¥¢¤Ï¥Ô¥¢¥Î¤Ë¸þ¤«¤¤¤Ê¤¬¤é¥¨¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¹þ¤á¤Æ²Î¤¦¡£ÅÓÃæ¡¢AI¤Î¡Ö¥Ï¥Ô¥Í¥¹¡×¤È¤Î¥Þ¥Ã¥·¥å¥¢¥Ã¥×¤â¹Ô¤ï¤ì¡¢ÎÏ¶¯¤¯¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÊü¤ÄÆüÊÆ¤Î¶Ê¤¬ÍÏ¤±¹ç¤¦Ãæ¤Ç¥µ¥Þ¥½¥Ë»ÅÍÍ¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ï¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤ò·Þ¤¨¤¿¡£¥¢¥ê¥·¥¢¤¬¥»¥ó¥¿¡¼¤Î²ÖÆ»¤Ë·«¤ê½Ð¤·¤ÆÆüËÜ¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò´Þ¤á¤¿¥·¥ã¥¦¥È¥¢¥¦¥È¤ò½ª¤¨¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¥µ¥Þ¥½¥Ë¹±Îã¤Î²Ö²Ð¤¬Ìë¶õ¤Ë¥¹¥Ñ¡¼¥¯¤¹¤ë¸÷·Ê¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤Ç±Ç²è¤Î¥ï¥ó¥·¡¼¥ó¤Î¤è¤¦¡£º£²ó¤ÎÍèÆü¤òµÇ°¤·¤¿¥¥ã¥ê¥¢½é¤È¤Ê¤ëÆüËÜ´ë²è¥Ù¥¹¥È¡ØThe Best of Alicia Keys¡Ù¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤¿¶Ê¤òÎ®¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÅ¸³«¤ÇÈ¾Ê¬°Ê¾å²Î¤Ã¤¿¥é¥¤¥Ö¤Ï¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Î½ÐÍè¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡É¥Ù¥¹¥È¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¢¥ê¥·¥¢¡¦¥¡¼¥º¡É¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
©︎SUMMER SONIC All Rights Reserved.
¥Õ¥§¥¹¤Î2Æü´Ö¤¢¤ë¤¤¤Ï1Æü¤Î»×¤¤½Ð¤òÈ¿çí¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¶¸Áû¤òÄÃ¤á¤Ê¤¬¤é¹âÍÈ´¶¤òÀú¤ëÂç¥È¥ê¤È¤·¤Æ¤ÎÌòÌÜ¤ò½½ÆóÊ¬¤Ë²Ì¤¿¤·¤¿´°àú¤Ê¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥Ê¡¼¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£¥¸¥ã¥ó¥ë¤òÄ¶¤¨¤ÆÉý¹¤¤ÁØ¤Ë¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë²»³ÚÀ¡¢¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤ÎÂ¿¤µ¡¢¹âÅÙ¤Ê¥¹¥¥ë¤Ë¤è¤ë°ÂÄê¤·¤¿¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡¢¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡¦¥¯¥é¥¹¤Î²ñ¾ì¤òÇ®¶¸¤µ¤»¤ë¾¸°®ÎÏ¡¢¥ê¥¹¥Ê¡¼¤Ò¤È¤ê¤Ò¤È¤ê¤Î´¶¾ð¤ËÁÊ¤¨¤«¤±¤ë¤è¤¦¤Ê²û¤Î¿¼¤µ¡¢¥¹¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤Î¥ª¡¼¥é¡¢¤½¤·¤Æ¥Ù¥Æ¥é¥ó¡¦¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤Î´ÓÏ½¡¢¤½¤ì¤é¤¹¤Ù¤Æ¤òËþ¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬º£¤Î¥¢¥ê¥·¥¢¤À¡£
»×¤¨¤Ð¥¢¥ê¥·¥¢¤¬¥¢¥ë¥Ð¥à¡¦¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿2001Ç¯¤Ï¥µ¥Þ¥½¥Ë¤¬²ñ¾ì¤òÅìµþ¤ÈÂçºå¤ÎÆóµòÅÀ¤Ë¤·¤Æ»Ï¤á¤¿ºÇ½é¤ÎÇ¯¡£¤½¤ì¤«¤é»ÍÈ¾À¤µª¶á¤¯¤¬·Ð¤Á¡¢À®½Ï¤·¤¿¥Õ¥§¥¹¤ÇÀ®½Ï¤·¤¿¥¢¥ê¥·¥¢¤¬Á´ÎÏ¤Ç¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¹Ô¤¦¡£Èà½÷°Ê³°¤ËÃ¯¤òµá¤á¤è¤¦¤«¤È¤¤¤¦¤¯¤é¤¤ºÇÅ¬¤Ê¿ÍÁª¤À¤Ã¤¿¤È¡¢½ª±é¸å¤ËÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬»×¤¤Ä¾¤·¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£ÆÃÄê¤ÎÀ¤Âå¤ä¥È¥ì¥ó¥É¤À¤±¤ÇÊª»ö¤Î²ÁÃÍ¤ò·è¤á¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Âç¶ÉÅª¤Ê»ëÅÀ¤ò»ý¤Ã¤Æ²»³Ú¤äÊ¸²½¤ËÀÜ¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ÇËÜÅö¤Î³Ú¤·¤µ¤Ë½Ð²ñ¤¨¤ë¤Î¤À¤È¡¢¥¢¥ê¥·¥¢¡¦¥¡¼¥º¤Ï²»³Ú¤ÎÎÏ¤Ç²þ¤á¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¥®¥ã¥é¥ê¡¼¡Û¥¢¥ê¥·¥¢¡¦¥¡¼¥º¡¢¥µ¥Þ¡¼¥½¥Ë¥Ã¥¯¤Î¥é¥¤¥Ö¼Ì¿¿¤Þ¤È¤á¡Êµ»öÌ¤·ÇºÜ¥«¥Ã¥È¤¢¤ê¡Ë
Alicia Keys
Summer Sonic 2025 TOKYO SETLIST
https://aliciakeysjp.lnk.to/SummerSonic2025SETLISTTW
¥¢¥ê¥·¥¢¡¦¥¡¼¥º
Best Album¡¡¡Ø¥Ù¥¹¥È¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¢¥ê¥·¥¢¡¦¥¡¼¥º¡Ù
È¯ÇäÃæ
ÆüËÜÆÈ¼«´ë²èÈ×
²Î»ì¡¦ÂÐÌõ¡¦²òÀâÉÕ/¹âÉÊ¼ÁBluspec-CD2»ÅÍÍ
ºÆÀ¸¡¦¹ØÆþ¡§https://AliciaKeysJP.lnk.to/THEBESTOFALICIAKEYS
°ìÊý¤Çº£²ó¤Ï¡¢¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Î°è¤ËÃ£¤·¼ã¼ê¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ÎÍèÆü¡£¸½ºß¡¢ËÜ¹ñ¤Ç¤Ï¥¢¥ê¥·¥¢¤Î¼ÂÏÃ¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤·¤¿¥Ö¥í¡¼¥É¥¦¥§¥¤¡¦¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡ØHells Kitchen¡Ù¤¬Âç¥Ò¥Ã¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢º£¤ä¤½¤¦¤·¤ÆÈ¾À¸¤¬¿¶¤êÊÖ¤é¤ì¤ë¤Û¤É¤ÎÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¡£´ñ¤·¤¯¤â¥µ¥Þ¥½¥ËÂçºå¸ø±é¤ÎÁ°Æü¤Ë¤Ï¡¢¥³¥³¡¦¥¸¥ç¡¼¥ó¥º¤Î¡ÖOther Side Of Love¡×¤Ë¥¢¥ê¥·¥¢¤¬µÒ±é¤·¤¿¥ê¥ß¥Ã¥¯¥¹¤¬ÅÐ¾ì¡£¤½¤ì¤ËÀè¶î¤±¤Æ¥³¥³¤¬¥¢¥ê¥·¥¢¤Î¡ÖIf I Aint Got You¡×¤ò²Î¤¦¥«¥Ð¡¼Æ°²è¤òSNS¤Ë¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¸å¿Ê¤Ø¤Î±Æ¶ÁÎÏ¤ÎÂç¤¤µ¤òÊª¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
©︎SUMMER SONIC All Rights Reserved.
ÌëÉ÷¤¬¿á¤¯¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ë¥¢¥ê¥·¥¢¤Î¥Ï¥¹¥¡¼¤ÇÎÏ¶¯¤¤À¼¤¬¥¢¥«¥Ú¥é¤Ç¶Á¤ÅÏ¤ë¡£½ÐÀ¤¶Ê¤È¤Ê¤Ã¤¿Àµ¼°¤Ê¥Ç¥Ó¥å¡¼¡¦¥·¥ó¥°¥ë¡ÖFallin¡×¤À¡£¤ä¤¬¤Æ¥°¥é¥ó¥É¥Ô¥¢¥Î¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ²Î¤¤»Ï¤á¤¿¥¢¥ê¥·¥¢¡£¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ë±Ç¤ëÈà½÷¤Ï¡¢Î©¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¤Î¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¶õµ¤°Ø»Ò¤Ç¥Ô¥¢¥Î¤òÃÆ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤À¤±¤Ç½½Ê¬¤Ê¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤À¡£¥¢¥ê¥·¥¢¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¤ËÀ¼¤ò½Å¤Í¤ë¤Î¤Ï¡¢NY¥Ö¥ë¥Ã¥¯¥ê¥ó¤òµòÅÀ¤Ë³èÆ°¤¹¤ëÉ×ÉØ¥Ç¥å¥ª¡¢¥é¥¤¡õ¥Û¥¤¥Ã¥È¥Ë¡¼¡£¡Ø¥¢¥á¥ê¥«¥º¡¦¥´¥Ã¥È¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¡Ù¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿Èà¤é¤Ï¡É¥¢¥·¥å¥Õ¥©¡¼¥É¡õ¥·¥ó¥×¥½¥ó¤Î¸½ÂåÈÇ¡É¤È¤Ç¤â¸Æ¤Ó¤¿¤¯¤Ê¤ëÂ©¤Î¹ç¤Ã¤¿¥Ï¡¼¥â¥Ë¡¼¤¬Çä¤ê¤Ç¡¢¥Ð¥Ã¥¯¡¦¥Ü¡¼¥«¥ê¥¹¥È¤È¤·¤Æ¥¢¥ê¥·¥¢¤Î¤Û¤«¡¢¥¸¥ç¥ó¡¦¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤ä¥¨¥É¡¦¥·¡¼¥é¥ó¤Ê¤É¤È¤â¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¤È¤â¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¡£º£²ó¤â¤³¤ÎÉ×ºÊ¤¬¥·¥ç¥¦¤ÎºÇ¸å¤Þ¤Ç¥¢¥ê¥·¥¢¤ò¥½¥¦¥ë¥Õ¥ë¤Ë°ú¤Î©¤Æ¤Ê¤¬¤é¥Ü¡¼¥«¥ë¡¦¥Ñ¡¼¥È¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£
¡Ö¤³¤ó¤Ð¤ó¤Ï¡¢TOKIO¡ª¡×¤È¤¤¤¦°§»¢¤È¤È¤â¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤¬¡ÖNew Day¡×¡£º£²ó¤ÎÍèÆü¤Ë¤âÆ±¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿É×¤Î¥¹¥¦¥£¥º¡¦¥Ó¡¼¥Ä¤È¥É¥¯¥¿¡¼¡¦¥É¥ì¡¼¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Ç¡¢·ëº§¤ä½Ð»º¡¢¥ì¡¼¥Ù¥ë°ÜÀÒ¤ò·Ð¤¿¥¢¥ê¥·¥¢¤Î¿´µ¡°ìÅ¾¤È¤â¼õ¤±¼è¤ì¤¿¶Ê¡£¤³¤Î·ã¤·¤¯Í¦¤Þ¤·¤¤¥¢¥Ã¥×¡¦¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤¬¡¢¤ª¤«¤Ã¤ÑÆ¬¤Î½÷À¥À¥ó¥µ¡¼¤¿¤Á¤Î·²Éñ¤È¤È¤â¤ËÈäÏª¤µ¤ì¤ë¤ÈµÒÀÊ¤Î¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤â°ìµ¤¤Ë¾å¤¬¤ë¡£¤½¤ÎÀª¤¤¤Î¤Þ¤Þ¡ÖLove Looks Better¡×¤Ø¤ÈÂ³¤¤¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¤³¤ì¤éÁ°È¾¤Ç²Î¤Ã¤¿3¶Ê¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì2001Ç¯¡¢2012Ç¯¡¢2020Ç¯¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¡£¤Ä¤Þ¤ê3¤Ä¤Î¥Ç¥£¥±¥¤¥É¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤ò¾þ¤Ã¤¿3¶Ê¤È¤Ê¤ë¡£5Ç¯°Ê¾å¥¢¥ê¥·¥¢¤Î²»³Ú¤òÄ°¤Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤ª¤½¤é¤¯¤É¤ÎÀ¤Âå¤Ç¤â3¶Ê¤Î¤¦¤Á¾¯¤Ê¤¯¤È¤â°ì¶Ê¤Ï¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ÇÀÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¡¢¥Ä¥«¥ß¤Ï¾å¡¹¤È¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤«¡£
©︎SUMMER SONIC All Rights Reserved.
¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤«¤é¡ÖLimitedless¡×¤òÁÞ¤ó¤ÇÂ³¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¥«¥Ë¥¨¡¦¥¦¥§¥¹¥È¤¬¼ê³Ý¤±¤¿¶¸¤ª¤·¤¤¥Ð¥é¡¼¥É¡ÖYou Dont Know My Name¡×¤È¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥¹¥×¥é¥Ã¥·¥å¤¬¼ê³Ý¤±¤¿´Å»À¤Ã¤Ñ¤¤½éÎø¥½¥ó¥°¡ÖTeenage Love Affair¡×¡£¤È¤â¤Ë70Ç¯Âå¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¡¦¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤è¤ë¥½¥¦¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤ò¥µ¥ó¥×¥ê¥ó¥°¤·¤¿¶Ê¤Ç¡¢¸ü¤ß¤Î¤¢¤ë±éÁÕ¤È¤È¤â¤Ë¤³¤Î2¶Ê¤ò¥·¡¼¥à¥ì¥¹¤Ë·Ò¤®¡¢¥Ó¡¼¥È¤ÎÎ©¤Ã¤¿Í¦ÁÔ¤Ê¥Õ¥¡¥ó¥¯¡ÖKarma¡×¤Ø¤È¤Ê¤À¤ì¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯Å¸³«¤â¸«»ö¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤¦¤·¤ÆR&B¤ÎÌ¯Ì£¤òÂÇ¤Á½Ð¤¹°ìÊý¤Ç¡¢½¾Íè¤ÎR&B¤Î´¶³Ð¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤Ê¤¤¥ª¥ë¥¿¥Ê¥Æ¥£¥Ö¤ÊÆâÍÆ¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿2009Ç¯ºî¡ØThe Element Of Freedom¡Ù¤«¤é¡ÖTry Sleeping With A Broken Heart¡×¡¢¥É¥ì¥¤¥¯¤âºî¼Ô¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤¿¡ÖUn-Thinkable¡ÊIm Ready¡Ë¡×¤òÂ³¤±¤Æ²Î¤¤¡¢¼«¿È¤Î²»³ÚÅªÊÑÁ«¤âÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£
¥×¥ê¥ó¥¹¤òÏ¢ÁÛ¤µ¤»¤ë¤È¤â¸À¤ï¤ì¤ë¥Ð¥é¡¼¥É¡ÖLike Youll Never See Me Again¡×¤Ï¡¢ºÇ½é´ü¤«¤é¤ÎÀ©ºî¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤À¤Ã¤¿¥±¥ê¡¼¡É¥¯¥ë¡¼¥·¥ã¥ë¡É¥Ö¥é¥¶¡¼¥º¤È¤ÎÌª·î»þÂå¤Ëºî¤é¤ì¤¿Ì¾¶Ê¤À¡£¤³¤ì¤ò²Î¤¤½ª¤¨¤ë¤ÈÆ±»þ¤ËÎ®¤ì¤Æ¤¤¿¤Î¤¬¡¢¤¢¤Î¥Ô¥¢¥Î¤Î¥¢¥ë¥Ú¥¸¥ª¡£¡ÖIf I Aint Got You¡×¤À¡£¥¢¥ê¡¼¥ä¤ÎµÞÀÂ¤ä911¤ÎÈá·à¤ò¼õ¤±¤Æ½ñ¤«¤ì¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¤³¤Î¥Ð¥é¡¼¥É¤Ï¡¢¥¢¥ê¥·¥¢¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ç¤Ï¾ï¤Ë¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤È¤Ê¤ë¶Ê¡£¶»¾Ç¤¬¤¹¤è¤¦¤Ê¥á¥í¥Ç¥£¤ÈÀÚ¤Ê¤¯¥¨¥â¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê¥¢¥ê¥·¥¢¤ÎÀ¼¤¬¥é¥¤¡õ¥Û¥¤¥Ã¥È¥Ë¡¼¤Î¥³¡¼¥é¥¹¤È°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤ÆÀÅ¤Þ¤êÊÖ¤Ã¤¿¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ë¶Á¤¤ï¤¿¤ë¡£¹â²Á¤Ê¥À¥¤¥ä¤Î»ØÎØ¤Ê¤ó¤«¤è¤ê¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¬¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð²¿¤Î°ÕÌ£¤â¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¤È²Î¤ï¤ì¤ë¤³¤Î¡ÖIf I Aint Got You¡×¤Ë¡¢ÆÃ¤Ë¸Å¤¯¤«¤é¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¿ÍÀ¸¤ò½Å¤Í¹ç¤ï¤»¡¢ÎÞÁ£¤ò´Ë¤Þ¤»¤Ê¤¬¤éÄ°¤Æþ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
©︎SUMMER SONIC All Rights Reserved.
ÆüËÜ¿Í¥²¥¹¥È¤È¡Ö½÷ÀÆ±»Î¤Î¶¦Æ®¡×
º¤Æñ¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦¿Í¤Ø¤Î±þ±ç²Î¤Ç¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ¥³¥í¥Ê²Ò¤Ë¤ª¤¤¤ÆºÇÁ°Àþ¤ÇÆ®¤¦¿Í¡¹¤òÎå¤Þ¤¹²Î¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ÖUnderdog¡×¤Ï¥³¡¼¥é¥¹¤Î¥ê¥Õ¥ì¥¤¥ó¤¬ºÝÎ©¤Ä¶Ê¡£¤³¤ì¤ò¥¹¥Æ¡¼¥¸Ãæ±û¤Ç¥¹¥Æ¥Ã¥×¤òÆ§¤ß¤Ê¤¬¤é¥é¥¤¡õ¥Û¥¤¥Ã¥È¥Ë¡¼¤È°ì½ï¤Ë3¿Í¤Ç²Î¤¦»Ñ¤Ë¤ÏËË¤¬´Ë¤à¡£¤½¤Î¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥à¡¼¥É¤ò°ú¤¤º¤ê¤Ê¤¬¤é¡ÖGirl On Fire¡×¤Ø¡£¤â¤È¤è¤ê½÷À¤Î²ÁÃÍ¤ä¶¯¤µ¤ò²Î¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¢¥ê¥·¥¢¤À¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ìÌÌ¤Ç¥¦¡¼¥Þ¥ó¡¦¥¨¥ó¥Ñ¥ï¡¼¥á¥ó¥È¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤¯Èà½÷¤ÎÆÍÇË¸ý¤ò³«¤¤¤¿¤È¤â¸À¤¨¤ë¤³¤Î¶Ê¤ò¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸Ãæ±û¤«¤é±ä¤Ó¤ë²ÖÆ»¤Ë·«¤ê½Ð¤·¤Æ¹â¤é¤«¤Ë²Î¤¤¾å¤²¤ë¥¢¥ê¥·¥¢¤Îµ¤¹â¤µ¤è¡£
¤½¤ó¤Ê¡ÖGirl On Fire¡×¤ò²Î¤¤½ª¤¨¡¢¡ÖÇ³¤¨¤ë½÷¡Ê¤¿¤Á¡Ë¡×¤È¤·¤Æ¥¢¥ê¥·¥¢¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¸Æ¤Ó¹þ¤ó¤À¤Î¤¬Awich¡£µÒÀÊ¤«¤é¤É¤è¤á¤¤È´¿À¼¤¬¾å¤¬¤ëÃæ¡¢¡ÖBad B*tch Èþ³Ø¡×¤òÍä¤ß¤Ê¤¯¥é¥Ã¥×¤·¡¢Â³¤¤¤ÆNENE¡¢LANA¡¢MaRI¤¬¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤òïèÊâ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¼¡¡¹¤È²ÖÆ»¤Ë·«¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¥µ¥¤¥Õ¥¡¡¼Åª¤ÊÆ±¶Ê¤Ç¥³¥é¥Ü¤·¤Æ¤¤¤¿½÷À¥é¥Ã¥Ñ¡¼4Ì¾¤¬Â·¤¤Æ§¤ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¤ï¤±¤À¤¬¡¢¤µ¤é¤ËÆ±¶Ê¤Î¥ê¥ß¥Ã¥¯¥¹¤Ë»²²Ã¤·¤¿AI¤âÅÐ¾ì¡£¤³¤³¤ËYURIYAN RETRIEVER¡Ê¤æ¤ê¤ä¤ó¥ì¥È¥ê¥£¥Ð¥¡¡Ë¤¬²Ã¤ï¤ì¤Ð¥ê¥ß¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Ç¤Î6¿ÍÂ·¤¤Æ§¤ß¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢¤æ¤ê¤ä¤ó¤ÎÅÐ¾ì¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤òInstagram¤Ç¸«¤ë
Alicia Keys(@aliciakeys)¤¬¥·¥§¥¢¤·¤¿Åê¹Æ
¤È¤â¤¢¤ì¡¢ÅöÆü¤ÏAI¤¬MOUNTAIN STAGE¡¢LANA¤¬SONIC STAGE¤Ç¼«¿È¤Î¥é¥¤¥Ö¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¤Î¡¢¥µ¥Þ¥½¥Ë¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÆø¡¹¤·¤¤¥µ¥×¥é¥¤¥º¡ÊÁ°Æü¤ÎÂçºå¸ø±é¤Ç¤Ï¡¢¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤¬ÅÐ¾ì¤·¤ÆÈà½÷¤Î¡ÖNever Grow Up¡×¤ò¥¢¥ê¥·¥¢¤È²Î¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡Ë¡£ÆüËÜ¸ø±é¤Ç¤·¤«µ¯¤³¤êÆÀ¤Ê¤¤¤³¤Î¥³¥é¥Ü¤Ë¶½Ê³¤Ç¤¤ë¤«ÈÝ¤«¤Ï¥²¥¹¥È¡¦¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¿¤Á¤Ø¤Î»×¤¤Æþ¤ì¤Ê¤É¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤Ç²¹ÅÙº¹¤â¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£¤¬¡¢Awich¤¿¤Á¤Î¡ÖBad B*tch Èþ³Ø¡×¤Ï¥¢¥ê¥·¥¢¤¬½é´ü¤ËµÒ±é¤·¤¿¥¤¥ô¤Î¡ÖGangsta Lovin¡×¤ËÄÌ¤¸¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤â¤Ê¤¤¤·¡¢¡ÖGirl On Fire¡×¤Î¥ê¥ß¥Ã¥¯¥¹¡ÊInferno Version¡Ë¤Ë¥Ë¥Ã¥¡¼¡¦¥ß¥Ê¡¼¥¸¥å¤¬µÒ±é¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤òÆ§¤Þ¤¨¤ë¤È¡¢¥¢¥ê¥·¥¢¼«¿È¤Ï¡É¥Ó*¥Á¡É¤òëð¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤ì¤Û¤ÉÆÍÈô¤Ê¥³¥é¥Ü¤Ç¤â¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£¥¢¥ê¥·¥¢¤È¤·¤Æ¤ÏÃ±½ã¤Ë¹ñ¤òÄ¶¤¨¤Æ¤Î½÷ÀÆ±»Î¤Î¶¦Æ®¤È¤¤¤¦ÉôÊ¬¤Ë²ÁÃÍ¤ò¸«½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤·¡¢¤½¤â¤½¤â¥µ¥Þ¥½¥Ë¤È¤¤¤¦¤ªº×¤ê¡Ê¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡Ë¤ÎÃæ¤Ç¤Î½ÐÍè»ö¤Ç¤¢¤ë¡£²Ã¤¨¤Æ¸½ºß¤Î¥¢¥ê¥·¥¢¤Ï¡¢¥Æ¥£¥¨¥é¡¦¥ï¥Ã¥¯¤Ê¤É¤ò·Þ¤¨¤¿2020Ç¯ºî¡ØAlicia¡Ù¤òÄ°¤¤¤Æ¤â¤ï¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¥¸¥ã¥ó¥ë¤ä¹ñÀÒ¤òÌä¤ï¤º¸å¿Ê¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ò¥Õ¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤¹¤ëÎ©¾ì¤Ë¤ª¤ê¡¢º£²ó¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥º¤â¤½¤Î°ì´Ä¤À¤È¹Í¤¨¤ë¤ÈÇ¼ÆÀ¤¬¤¤¤¯¡£Á°²ó¥µ¥Þ¥½¥Ë¤Ë½Ð±é¤·¤¿17Ç¯Á°¤È¤ÏÊÌ¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤¤¤ë¥¢¥ê¥·¥¢¤Ê¤Î¤À¡£
¤½¤ó¤Ê¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ÎÄ¾¸å¤Ë¡¢¡Ö¥Þ¥¤¡¦¥Û¡¼¥à¥¿¥¦¥ó¤Î²Î¡×¤È¤·¤Æ¡ÖEmpire State Of Mind¡×¤ò²Î¤Ã¤Æ¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Î±ÇÁü¤È¤È¤â¤Ë¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Î¶õµ¤¤Ø¤È°ìÊÑ¤µ¤»¤ë¤¢¤¿¤ê¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤¿¤µ¤¹¤¬¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥Ê¡¼¤¿¤ë½ê°Ê¡£NY¤Î¥¢¥ó¥»¥à¤È¤·¤Æº£¤ä¥Õ¥é¥ó¥¯¡¦¥·¥Ê¥È¥é¤ä¥Ó¥ê¡¼¡¦¥¸¥ç¥¨¥ë¤Ê¤É¤Î¶Ê¤È¸ª¤òÊÂ¤Ù¤ëÃÏ¸µ»¿²Î¤À¡£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Ï¥¢¥ê¥·¥¢¤¬¥Õ¥Ã¥¯¤ò²Î¤¦¥¸¥§¥¤¡¦Z¤Î¶Ê¤À¤¬¡¢¥é¥¤¥Ö¤Ç¤Ï¡¢¥â¡¼¥á¥ó¥Ä¤Î¡ÖLove On A Two-Way Street¡×¤Î¥¤¥ó¥È¥í¤ò¥µ¥ó¥×¥ê¥ó¥°¤·¤¿¥¸¥§¥¤¡¦ZÈÇ¤Î¥È¥é¥Ã¥¯¤ò»È¤¤¤Ä¤Ä¡¢²Î¤Î¥Ñ¡¼¥È¤Ï¥¢¥ê¥·¥¢¤¬¼çÌò¤È¤Ê¤ë¥¢¥ó¥µ¡¼ÈÇ¡ÖEmpire State Of Mind¡ÊPart II¡ËBroken Done¡×¤ÇÈäÏª¤µ¤ì¤¿¡£¸Ø¤ê¹â¤¯¡ÖNew York¡ª¡×¤È²Î¤¤¾å¤²¤ë¤¢¤Î¥µ¥Ó¤ò½ªÈ×¤Î¥Ñ¡¼¥È¤Ç¡ÖTOKIO¡ª¡×¤ÈÊÑ¤¨¤Æ²Î¤Ã¤Æ¤ß¤»¤ë¤¢¤¿¤ê¤â¿´Áþ¤¤¡£
AI¤ÈÌ´¤Î¶¦±é¡¢±Ç²è¤Î¤è¤¦¤Ê¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì
¥é¥¤¥Ö¤â¤¤¤è¤¤¤è»³¾ì¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¡¢¥æ¡¼¥ê¥º¥ß¥Ã¥¯¥¹¤Î¥æ¡¼¥í¤Ê¥·¥ó¥»¡¦¥Ý¥Ã¥×¡ÖSweet Dreams¡ÊAre Made Of This¡Ë¡×¡Ê1983Ç¯¡Ë¤ò²Î¤¤»Ï¤á¤¿¤Î¤Ï¾¯¡¹°Õ³°¤À¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤À¤¬¤³¤ì¤Ï¡¢¥¢¥ê¥·¥¢¤¬¶¦Æ±¤ÇÀßÎ©¤·¤¿»üÁ±ÃÄÂÎ¡ÖKeep A Child Alive¡×¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¦¥¬¥é¡ÖThe Black Ball¡×¡Ê2008Ç¯¡Ë¤Ç¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î²Î¾§¼Ô¤Ç¤¢¤ë¥¢¥Ë¡¼¡¦¥ì¥Î¥Ã¥¯¥¹¤È²Î¤¤¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤Î2021Ç¯¤Ë¤Ï¼«Âð¤ÇÂ©»Ò¤Î¥¨¥¸¥×¥È¤¬ÃÆ¤¯¥Ô¥¢¥Î¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÆ±¶Ê¤ò¥Ç¥å¥¨¥Ã¥È¤·¤¿Æ°²è¤òSNS¤Ë¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤È¤³¤í·Ú¤¯¥Ð¥º¤òµ¯¤³¤¹¤Ê¤É¡¢ËÜ¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿Æ¤·¤ß¿¼¤¤¶Ê¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¶áÇ¯¤Î¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤â²Î¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£º£²ó¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ë¤ª¤±¤ë¤³¤Î¥«¥Ð¡¼¤Ï¡¢¥¤¥é¥ó¥¸¥§¥í¤¬¼ê³Ý¤±¤¿¥È¥í¥Ô¥«¥ë¡¦¥Ï¥¦¥¹Åª¤Ê¡ÖIn Common¡×¤Ø¤Î¶¶ÅÏ¤·¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤â¼õ¤±¤¿¡£
¤½¤·¤ÆºÆ¤ÓAI¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢¼«¿È¤Î¡Ö¥Ï¥Ô¥Í¥¹¡×¤ò²Î¤¤»Ï¤á¤ë¡£¤³¤Î¥á¥í¥Ç¥£¤ò¼ª¤Ë¤·¤Æ¡¢¼¡¤Ë²¿¤¬»Ï¤Þ¤ë¤Î¤«¤ÏÍ½ÁÛ¤Ç¤¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡Ä¡ÄÍ½ÁÛ¤É¤ª¤êÈäÏª¤µ¤ì¤¿¡ÖNo One¡×¡£R&B¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¤Æ¥Ý¥Ã¥×¡¦¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ç¤â¹¤¯°¦¤µ¤ì¤ë¤³¤Î¶Ê¤ò¡¢¥¢¥ê¥·¥¢¤Ï¥Ô¥¢¥Î¤Ë¸þ¤«¤¤¤Ê¤¬¤é¥¨¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¹þ¤á¤Æ²Î¤¦¡£ÅÓÃæ¡¢AI¤Î¡Ö¥Ï¥Ô¥Í¥¹¡×¤È¤Î¥Þ¥Ã¥·¥å¥¢¥Ã¥×¤â¹Ô¤ï¤ì¡¢ÎÏ¶¯¤¯¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÊü¤ÄÆüÊÆ¤Î¶Ê¤¬ÍÏ¤±¹ç¤¦Ãæ¤Ç¥µ¥Þ¥½¥Ë»ÅÍÍ¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ï¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤ò·Þ¤¨¤¿¡£¥¢¥ê¥·¥¢¤¬¥»¥ó¥¿¡¼¤Î²ÖÆ»¤Ë·«¤ê½Ð¤·¤ÆÆüËÜ¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò´Þ¤á¤¿¥·¥ã¥¦¥È¥¢¥¦¥È¤ò½ª¤¨¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¥µ¥Þ¥½¥Ë¹±Îã¤Î²Ö²Ð¤¬Ìë¶õ¤Ë¥¹¥Ñ¡¼¥¯¤¹¤ë¸÷·Ê¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤Ç±Ç²è¤Î¥ï¥ó¥·¡¼¥ó¤Î¤è¤¦¡£º£²ó¤ÎÍèÆü¤òµÇ°¤·¤¿¥¥ã¥ê¥¢½é¤È¤Ê¤ëÆüËÜ´ë²è¥Ù¥¹¥È¡ØThe Best of Alicia Keys¡Ù¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤¿¶Ê¤òÎ®¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÅ¸³«¤ÇÈ¾Ê¬°Ê¾å²Î¤Ã¤¿¥é¥¤¥Ö¤Ï¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Î½ÐÍè¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡É¥Ù¥¹¥È¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¢¥ê¥·¥¢¡¦¥¡¼¥º¡É¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
©︎SUMMER SONIC All Rights Reserved.
¥Õ¥§¥¹¤Î2Æü´Ö¤¢¤ë¤¤¤Ï1Æü¤Î»×¤¤½Ð¤òÈ¿çí¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¶¸Áû¤òÄÃ¤á¤Ê¤¬¤é¹âÍÈ´¶¤òÀú¤ëÂç¥È¥ê¤È¤·¤Æ¤ÎÌòÌÜ¤ò½½ÆóÊ¬¤Ë²Ì¤¿¤·¤¿´°àú¤Ê¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥Ê¡¼¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£¥¸¥ã¥ó¥ë¤òÄ¶¤¨¤ÆÉý¹¤¤ÁØ¤Ë¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë²»³ÚÀ¡¢¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤ÎÂ¿¤µ¡¢¹âÅÙ¤Ê¥¹¥¥ë¤Ë¤è¤ë°ÂÄê¤·¤¿¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡¢¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡¦¥¯¥é¥¹¤Î²ñ¾ì¤òÇ®¶¸¤µ¤»¤ë¾¸°®ÎÏ¡¢¥ê¥¹¥Ê¡¼¤Ò¤È¤ê¤Ò¤È¤ê¤Î´¶¾ð¤ËÁÊ¤¨¤«¤±¤ë¤è¤¦¤Ê²û¤Î¿¼¤µ¡¢¥¹¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤Î¥ª¡¼¥é¡¢¤½¤·¤Æ¥Ù¥Æ¥é¥ó¡¦¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤Î´ÓÏ½¡¢¤½¤ì¤é¤¹¤Ù¤Æ¤òËþ¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬º£¤Î¥¢¥ê¥·¥¢¤À¡£
»×¤¨¤Ð¥¢¥ê¥·¥¢¤¬¥¢¥ë¥Ð¥à¡¦¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿2001Ç¯¤Ï¥µ¥Þ¥½¥Ë¤¬²ñ¾ì¤òÅìµþ¤ÈÂçºå¤ÎÆóµòÅÀ¤Ë¤·¤Æ»Ï¤á¤¿ºÇ½é¤ÎÇ¯¡£¤½¤ì¤«¤é»ÍÈ¾À¤µª¶á¤¯¤¬·Ð¤Á¡¢À®½Ï¤·¤¿¥Õ¥§¥¹¤ÇÀ®½Ï¤·¤¿¥¢¥ê¥·¥¢¤¬Á´ÎÏ¤Ç¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¹Ô¤¦¡£Èà½÷°Ê³°¤ËÃ¯¤òµá¤á¤è¤¦¤«¤È¤¤¤¦¤¯¤é¤¤ºÇÅ¬¤Ê¿ÍÁª¤À¤Ã¤¿¤È¡¢½ª±é¸å¤ËÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬»×¤¤Ä¾¤·¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£ÆÃÄê¤ÎÀ¤Âå¤ä¥È¥ì¥ó¥É¤À¤±¤ÇÊª»ö¤Î²ÁÃÍ¤ò·è¤á¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Âç¶ÉÅª¤Ê»ëÅÀ¤ò»ý¤Ã¤Æ²»³Ú¤äÊ¸²½¤ËÀÜ¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ÇËÜÅö¤Î³Ú¤·¤µ¤Ë½Ð²ñ¤¨¤ë¤Î¤À¤È¡¢¥¢¥ê¥·¥¢¡¦¥¡¼¥º¤Ï²»³Ú¤ÎÎÏ¤Ç²þ¤á¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¥®¥ã¥é¥ê¡¼¡Û¥¢¥ê¥·¥¢¡¦¥¡¼¥º¡¢¥µ¥Þ¡¼¥½¥Ë¥Ã¥¯¤Î¥é¥¤¥Ö¼Ì¿¿¤Þ¤È¤á¡Êµ»öÌ¤·ÇºÜ¥«¥Ã¥È¤¢¤ê¡Ë
Alicia Keys
Summer Sonic 2025 TOKYO SETLIST
https://aliciakeysjp.lnk.to/SummerSonic2025SETLISTTW
¥¢¥ê¥·¥¢¡¦¥¡¼¥º
Best Album¡¡¡Ø¥Ù¥¹¥È¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¢¥ê¥·¥¢¡¦¥¡¼¥º¡Ù
È¯ÇäÃæ
ÆüËÜÆÈ¼«´ë²èÈ×
²Î»ì¡¦ÂÐÌõ¡¦²òÀâÉÕ/¹âÉÊ¼ÁBluspec-CD2»ÅÍÍ
ºÆÀ¸¡¦¹ØÆþ¡§https://AliciaKeysJP.lnk.to/THEBESTOFALICIAKEYS