小芝風花、手編みバッグのクオリティが話題「手作りとは思えない」「デザインセンス良すぎ」
【モデルプレス＝2025/08/21】女優の小芝風花が21日、自身のInstagramを更新。手編みで制作したバッグを披露し、話題を呼んでいる。
【写真】小芝風花「デザインセンス良すぎ」と話題のプロ級手編みバッグ
“編み物日記”と称してこれまで数々の手編み作品をSNSに公開していた小芝は、今回の投稿で「編み物日記 No.7 サテンリボンのバッグ」と手編みの新作を披露。ボーダーTシャツにデニムを合わせたカジュアルスタイルで、手編みの赤いバッグを肩にかける姿を公開しており、編み目が細かく丁寧に仕上げられたワンハンドルバッグが印象的である。
この投稿に、ファンからは「凄いクオリティ」「手作りとは思えない」「デザインセンス良すぎ」「上手すぎる」「編み物新作待ってました」「本当に器用」「欲しくなる」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】小芝風花「デザインセンス良すぎ」と話題のプロ級手編みバッグ
◆小芝風花、編み物日記第7弾でサテンリボンバッグ披露
“編み物日記”と称してこれまで数々の手編み作品をSNSに公開していた小芝は、今回の投稿で「編み物日記 No.7 サテンリボンのバッグ」と手編みの新作を披露。ボーダーTシャツにデニムを合わせたカジュアルスタイルで、手編みの赤いバッグを肩にかける姿を公開しており、編み目が細かく丁寧に仕上げられたワンハンドルバッグが印象的である。
この投稿に、ファンからは「凄いクオリティ」「手作りとは思えない」「デザインセンス良すぎ」「上手すぎる」「編み物新作待ってました」「本当に器用」「欲しくなる」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】