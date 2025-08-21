ファッションブランド「earth music&ecology」（アース ミュージック&エコロジー）が、サンリオの人気キャラクター「マイメロディ」と「クロミ」をモチーフにした新作コレクションを、8月22日（金）から全国の店舗とECサイト「STRIPE CLUB」で発売する。現在、予約を受け付けている。

earth music&ecologyからマイメロディ＆クロミとコラボレーションしたアイテム登場

今年50周年となる「マイメロディ」と20周年の「クロミ」のアニバーサリーを記念して、ふたりをイメージしたカラーと、対照的なキャラクターの世界観を表現したアイテムがお目見えする。

ふたりの耳付きデザインの「マイメロディ&クロミ/earth 耳付きフーディー」（5999円）は、マイメロディデザインはピンク、クロミデザインはチャコールグレーで、胸元には音符とドクロのワンポイント刺繍、バックスタイルにはキャラクターがプリントされている。

「マイメロディ&クロミ/earth 耳付きフーディー」（5999円）

キャラクターをレトロ風にプリントした「マイメロディ&クロミ/earth レトロアートスウェット」（4999円）は、マイメロディデザインは深みのあるレッド、クロミデザインはパープルで、胸元とバックに花の刺繍が入っている。

「マイメロディ&クロミ/earth レトロアートスウェット」（4999円）

ふわふわ素材のぬいぐるみのような「マイメロディ&クロミ/earth フェイスポーチ」（2999円）も登場する。

「マイメロディ&クロミ/earth フェイスポーチ」（2999円）

earth music&ecologyの「マイメロディ＆クロミ」コラボアイテムは、8月22日（金）から全国のearth music&ecolog店舗で発売。ECサイト「STRIPE CLUB」は同日の12時からで、そのほかZOZOTOWN、楽天ファッション、マルイモールなどで販売する。8月16日（土）から予約を受け付けている。価格は税込み。