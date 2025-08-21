高岡早紀、自宅ガーデニング公開「初めて見た」「立派」の声
【モデルプレス＝2025/08/21】女優の高岡早紀が21日、自身のInstagramを更新。自宅ガーデニングを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】高岡早紀、自宅ガーデニングに生えた植物に騒然
高岡は「おはよう。今年もウチにやってきたよ幸運きのこ」と植木鉢から生えたきのこの写真を公開。コガネキヌカラカサタケであることを伝えている。
この投稿に、ファンからは「癒やされる」「可愛い」「初めて見た」「ご利益ありそう」「幸運きのこなんですね」「立派なきのこ」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
