【モデルプレス＝2025/08/21】女優の高岡早紀が21日、自身のInstagramを更新。自宅ガーデニングを公開し、話題を呼んでいる。

◆高岡早紀、自宅ガーデニング公開


高岡は「おはよう。今年もウチにやってきたよ幸運きのこ」と植木鉢から生えたきのこの写真を公開。コガネキヌカラカサタケであることを伝えている。

この投稿に、ファンからは「癒やされる」「可愛い」「初めて見た」「ご利益ありそう」「幸運きのこなんですね」「立派なきのこ」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）

