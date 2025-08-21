【絶景ランチ】4000円で前菜・パスタ・メインにデザート...飲み放題付きで雰囲気満点はコスパ最高！女子会にも満足な穴場見つけた《編集部レポ》

「普段よりもちょっと贅沢なランチや女子会をしたい！」という人におすすめできるお店を見つけました。36階という高層階で、前菜からデザートまでのフルコース付きの内容を5000円以内で楽しめます。

それが東京メトロ有楽町線豊洲駅直結の「THE PENTHOUSE with weekend terrace（ザ ペントハウスウィズウィークエンドテラス）」。

三井ガーデンホテル豊洲プレミア36階にあるラグジュアリーな空間で、友人や家族など大切な人と非日常を味わえますよ。

平日であれば3000円から！

「ザ ペントハウスウィズウィークエンドテラス」は、豊洲市場直送の新鮮な食材を使用したランチコースが充実。平日であれば3000円からコースが楽しめます。

今回は、平日4000円・休日4300円の8月のランチコースを実際に食べてきたので紹介します。

コース内容は、前菜 / 選べるパスタ / 選べるメインディッシュ / ドルチェ。

はじめに登場した前菜もボリューム満点。彩りの良さに思わず「わぁっ」と声が漏れます。

夏らしいトウモロコシやズッキーニなど、季節の野菜を使ったバリエーション豊かなラインアップです。

つづいて登場するパスタも本格的。パスタは3種類から選べます。今回は「アボカドと小柱の冷製ジェノベーゼ」をチョイス。夏の暑さも吹き飛ぶ爽やかな冷製パスタは、アボカドのなめらかな食感が小柱の旨味と調和し、ぺろっと食べ進められました。

メインディッシュは4種類の中から選べます。記者は魚を選んでみました。

「本日鮮魚のサルタート シチリア風」は、魚臭みのないやわらかな身とさっぱりとしたトマトの味わいがマッチ。ジューシーさを感じるほど鮮度が良く、後悔させません。牛フィレや子羊なども追加料金で選択できますよ。

デザートの「ジェラティーナ ディ フルッタ」は繊細な味わい。やさしい口どけのジェラートと弾ける果実感のフルーツの良さに驚きました。

また、嬉しいのが、全コースにソフトドリンクビュッフェが付いてくる点。

コーヒーや紅茶はもちろん、ビネガードリンクなど充実のドリンクコーナーは、何度でもお代わりしたくなります。

女子会ランチとなると写真映えや雰囲気も大切にしたいところですが、開放感のある店内でこれは喜ばれそう......。

予算的にも合格ラインなのではないでしょうか。

メニューは月替わりなので、季節に合わせた旬のメニューを楽しめますよ。

ランチの営業は、11時30分から15時30分（L.O.14時）。個室も完備しているので、お祝いごとの利用にもぴったりです。

気になる人はチェックしてみて。