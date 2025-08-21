¤³¤Ã¤Á¤Î¤±¤ó¤È¡ÖµîÇ¯¤¢¤¿¤ê¤Ë¡¢¤¤¤¤Ê¤êDM¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤Æ¡Ä¡×meiyo¤È¤Ï¡È¥á¥ëÍ§¡É!?
¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¡Ö¤³¤Ã¤Á¤Î¤±¤ó¤È¡×¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤ò¤Ä¤È¤á¤ëTOKYO FM¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ÖG-SHOCK presents THE MOMENT¡×¡ÊËè½µ¶âÍË17:00¡Á17:25¡Ë¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥²¥¹¥È¤ò¤ª·Þ¤¨¤·¡¢À¸¤Þ¤ì¤Æ¤«¤é¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î»þ´Ö¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¿Í¤Î¿´¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¿ÍÀ¸¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿½Ö´Ö¡×¡á¡ÈMOMENT¡Ê¥â¡¼¥á¥ó¥È¡Ë¡É¤òÃµ¤ê¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¡¦meiyo¡Ê¥á¥¤¥è¡¼¡Ë¤µ¤ó¤¬¥²¥¹¥È¤ËÅÐ¾ì¡£¤³¤Ã¤Á¤Î¤±¤ó¤È¤È¤Î¸òÍ§´Ø·¸¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
meiyo¤µ¤ó¤Ï¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¤Î¥É¥é¥Þ¡¼¤È¤·¤Æ²»³Ú³èÆ°¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¡£2015Ç¯¤è¤ê¡Ö¥ï¥¿¥Ê¥Ù¥¿¥«¥·¡×Ì¾µÁ¤Ç¥½¥í³èÆ°¤ò³«»Ï¡¢2018Ç¯¤Ë¡Ömeiyo¡×¤Ë²þÌ¾¡£2021Ç¯²Æ¡¢³Ú¶Ê¡Ö¤Ê¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤â¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¡×¤òTikTok¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¤È¤³¤í¥Ð¥º¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¡¢¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤è¤ê¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£2022Ç¯¤ÏTikTok¤Ç30²¯ºÆÀ¸¤òµÏ¿¤·¤¿asmi¡ÖPAKU¡×¡¢NHKÁí¹ç¡ÖVenue101¡×¤Ë¤Æ·ëÀ®¤µ¤ì¤¿¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¡¦ßÀ²ÈÎ´°ì¤µ¤ó¤ÈÀ¸ÅÄ³¨Íü²Ö¤µ¤ó¤Î¥æ¥Ë¥Ã¥È¡¦¥Ï¥Þ¤¤¤¯¤Î¡Ö¥Ó¡¼¥ÈDE¥È¡¼¥Ò¡×¤Ê¤ÉÄó¶¡¶Ê¤¬¼¡¡¹¤È¥Ò¥Ã¥È¡£ÃæÆÇÀ¤ä°¥½¥¤Î¤¢¤ë¥Ý¥Ã¥×¤Ê¥á¥í¥Ç¥£¤È¡¢º£¤Î»þÂå¤òÀ¸¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤Î¿´¾ð¤òµâ¤ß¼è¤Ã¤¿²Î¤òÆÏ¤±Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡¼Â¤Ï¡È¥á¥ëÍ§¡É¡Ä!?
¤³¤Ã¤Á¤Î¤±¤ó¤È¡§meiyo¤µ¤ó¤ò¤ª·Þ¤¨¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£¤Ä¤¤¤Ë¡ª
meiyo¡§¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤Æ¤Ç¤¹¤Í¡£
¤³¤Ã¤Á¤Î¤±¤ó¤È¡§¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤Æ¤Î´¶¤¸¤¬¤·¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡¢¤º¤Ã¤È¡£
meiyo¡§¤½¤ì¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡È¥á¥ëÍ§¡É¤À¤«¤é¤Ç¤¹¤«¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡©
¤³¤Ã¤Á¤Î¤±¤ó¤È¡§¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡ª µîÇ¯¤¢¤¿¤ê¤Ë¤¤¤¤Ê¤êDM¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤Æ¡£
meiyo¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¶Ê¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¤³¤Ã¤Á¤Î¤±¤ó¤È¡§¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¤Î¥é¥Ö¥ì¥¿¡¼¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê2022Ç¯¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿ËÍ¤Î¥»¥«¥ó¥É¥·¥ó¥°¥ë¡Ë¡Ö»à¤Ì¤Ê¡ª¡×¤Ç¾×·â¤ò¼õ¤±¤¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡£¡Ö¤Ï¤¤¤è¤í¤³¤ó¤Ç¡×¡Ê2024Ç¯¡Ë¤òË«¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÀÎ¤Î¡Ö¥Ó¥Ð¡¦¥¤¥Ê¥¤¥¤¥Ê¥¤¥Ð¥¡¡×¡Ê2023Ç¯¡Ë¤È¤«¡ÖTiny¡×¡Ê2022Ç¯¡Ë¤âÄ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÅÁ¤ï¤ëÊ¸¾Ï¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ËËÍ¤âÆ±¤¸¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÇÊÖ¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤º¤Ã¤È²ñ¤¤¤¿¤¯¤Æ¡¢DM¤ÎºÇ¸å¤¬¡Ö¥á¥¬¥Í²°¤µ¤ó¹Ô¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤Ç»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
meiyo¡§¹Ô¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¤³¤Ã¤Á¤Î¤±¤ó¤È¡§¤¸¤ã¤¢¡¢¤¤¤Ä¤«°ì½ï¤ËÊÑ¤Ê¥á¥¬¥Í¤òÇã¤¤¤Ë¹Ô¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡ãÈÖÁÈ³µÍ×¡ä
ÈÖÁÈÌ¾¡§G-SHOCK presents THE MOMENT
ÊüÁ÷Æü»þ¡§Ëè½µ¶âÍË 17:00¡Á17:25
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡§¤³¤Ã¤Á¤Î¤±¤ó¤È
ÈÖÁÈWeb¥µ¥¤¥È¡§https://www.tfm.co.jp/moment/
ÈÖÁÈ¸ø¼°X¡§@TFM_THEMOMENT https://www.tfm.co.jp/link.php?id=12632
