ＨＲＣ（ホンダ・レーシング）は２１日、スーパーＧＴのＧＴ５００クラスで活躍してきた伊沢拓也（４１）が今季最終戦（１１月１〜２日、モビリティリゾートもてぎ）をもってＧＴ５００での活動を終了すると発表した。

デビューは２００７年。翌０８年からフル参戦して計１９シーズンに渡ってホンダのドライバーとして活躍した。これまで５世代のマシンを操って通算７勝。表彰台には２８回も上がった。正確で明快なフィードバックには定評があり、レースマシンの開発にも多大の貢献をしてきた。

今季は大草りきとのコンビでモデューロ・シビック・タイプＲ―ＧＴをドライブ。総合１３位（第４戦終了時）に付けている。

伊沢拓也「ＧＴ５００でのレース活動を今季限りと決断しました。レーシングスクール時代、そしてレーシングドライバーとしてのキャリアを通して特に思い出深い場所、鈴鹿でのレース前にファンの皆様に伝えたいという思いがあり、このタイミングで発表させていただきました。残り４戦、チームと大草選手とともに最後まで一番のリザルトを目指して全力で戦います」