元AKB48・佐藤すみれ、4歳娘との親子ショットを公開！「娘ちゃん美人」「微笑ましい」
元AKB48のメンバーでタレントの佐藤すみれが自身のInstagram更新。投稿では「今日オープンのLIMITED STOREに行ってきました」と切り出し、思い出を振り返るように「思えば10代の頃から着ていたなぁ…SNIDEL 20周年記念のショップだそうです」と4歳の娘と限定ショップへ訪れた様子を複数枚の写真を添えて投稿した。
佐藤は続けて、「コスメもあり、ルームウェアもあり、ガチャガチャもあり、カフェメニューもあり、フォトスポットもあり、、キラキラすぎる空間でした」とショップの魅力を伝えた。さらに、「すみれ色の壁紙がかわいい 今日はもちろん！全身スナで行きました！！」とファッションへのこだわりもアピール。4歳の娘と共に訪れた様子を、「綺麗なお姉さんたちに囲まれて4歳は緊張してたナ」と微笑ましく表現した。
この投稿にファンからは「親子で可愛い」「娘ちゃん美人」「微笑ましい」「素敵な親子」といった温かいコメントが多く寄せられた。
佐藤は、2021年にK-1ファイターの愛鷹亮との結婚と第1子妊娠を公表、同年6月には長女、2023年9月には長男の出産を報告した。
