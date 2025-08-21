松本若菜、夢だったTBS日曜劇場に出演決定「私は馬とご縁があったんだなって」

女優の松本若菜（41歳）が、10月放送開始予定の日曜劇場「ザ・ロイヤルファミリー」（TBS系）に出演することが決まり、インタビューに対応。「なんか私は馬とご縁があったんだなっていう風に思います」と語った。



人間と競走馬の20年にわたる壮大な物語――10月スタートの日曜劇場「ザ・ロイヤルファミリー」に出演する佐藤浩市と松本若菜がインタビューに対応。



松本は「私、日曜劇場に出るのが夢の1つで、だからお話伺った時は本当に嬉しかったです」と話し、「まず（台本の）第1話を見させてもらって、もう一瞬でぶわーって読み切れちゃうぐらいで早く次見たい、早く次見たいって枠に囚われていない人間たちの情熱みたいなのとかが描かれていたのでもう一気でした」と話す。



また、松本は高校が調理師免許を取得できる学校で、卒業制作として“バラン”で何か作品を作ることになり、「包丁使ってデザインナイフ使って作ったのが私、馬だったんですよ。馬のあの躍動感みたいなのが作りたくて、その時からなんか私は馬とご縁があったんだなっていう風に思います」と高校の頃から馬が好きだったと語った。