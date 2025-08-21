日本バレーボール協会は２１日、世界選手権（２２日開幕、タイ）に臨む女子日本代表１４選手を発表した。アウトサイドヒッター（ＯＨ）で主将の石川真佑（ノヴァーラ）、７月まで行われたネーションズリーグ（ＮＬ）で日本人最多得点の和田由紀子（ＮＥＣ川崎）、ドイツ１部リーグに参戦を表明している１９歳の秋本美空、セッター関菜々巳（アルシーツィオ）らが順当に選出。４位に入ったＮＬ決勝大会と変わらないメンバーが名を連ねた。

世界選手権は３年ぶりの開催で、今年一番のビッグタイトルを争う。世界ランク５位の日本の初戦は２３日に同４４位のカメルーン。過去３勝無敗の相手に先勝し、２５日の同１６位のウクライナ、２７日の前回覇者・セルビア戦に弾みをつけたいところだ。参加３２チームが８組に分かれて予選ラウンドを争い、成績上位１６チームがノックアウト方式で行うファイナルラウンドに進む。日本は１０年大会銅以来、１５年ぶりのメダル獲得に挑む。

世界選手権のメンバーは以下の通り。

【セッター】関菜々巳、中川つかさ

【ＯＨ】石川真佑、和田由紀子、佐藤淑乃、北窓絢音、秋本美空

【ミドルブロッカー】荒木彩花、島村春世、山田二千華、宮部藍梨

【リベロ】小島満菜美、福留慧美、岩沢実育※レシーバー登録