『しあわせな結婚』第二部が開幕！阿部サダヲ「6話でもすごい展開が」、杉野遥亮「最後にすごい衝撃」

脚本・大石静、主演・阿部サダヲ、ヒロイン・松たか子が集結したドラマ『しあわせな結婚』。

本日8月21日（木）、同ドラマの第6話が放送される。

【映像】阿部サダヲが“生放送”でなぜか大号泣！

前回放送された第5話で第一部が閉幕した本作。

ワイドショー『ニュースホープ』にレギュラー出演するスター弁護士・原田幸太郎（阿部）は、入院先の病院で運命の出会いを果たした鈴木ネルラ（松）と電撃結婚。

ネルラの父・寛（段田安則）が所有し、弟・レオ（板垣李光人）、叔父・考（岡部たかし）も暮らすマンションで、新婚生活をスタートさせた。しかし結婚後、ネルラの抱える大きな秘密が明らかになっていき…。15年前、ネルラは元婚約者・布勢夕人（玉置玲央）を殺害した容疑を掛けられていたのだ。

ネルラが犯人だと確信する刑事・黒川竜司（杉野遥亮）の執念で事件の再捜査が始まる中、レオ以外に五守というもう一人の弟がいたこと、ネルラが記憶の断片を取り戻したことで、事件現場に第三者がいたという事実も明らかになった。

さらに、事件の前に布勢がレオの誘拐を偽装した、という衝撃的な過去も判明。この偽装誘拐が原因で布勢に怒りと憎しみを覚えたネルラと寛は、15年という長い年月、心の中でお互いを布勢殺害の犯人ではないか、と疑い続けてきた。

次々と新たな秘密が明かされていく一方で、黒川がここまで事件に固執するのはネルラへの恋心の裏返しでもあると感じた幸太郎は、事件の解決に向けて、彼とともに“惚れた女のために戦う”決意を固めて――。

物語が大きく動き始める予感をヒシヒシと漂わせて、『しあわせな結婚』の第一部は完結した。

待望の第二部開幕を前に、複雑な三角関係に突入した恋のライバル・阿部＆杉野からコメントが到着している。

◆阿部サダヲ（原田幸太郎・役）コメント

ネルラと黒川が一緒に車に乗っているところを見てしまって以降、幸太郎は正直引きずっているんです。5話では、幸太郎が2階の自分たちの家にいたにも関わらず、それを知らなかったネルラが黒川に助けを求めたり…。でも僕個人的には、そこで黒川にもっとガンガン来てほしいです（笑）。

幸太郎が黒川に「惚れた女のために、一緒に戦いましょう」と言う展開も面白いですよね。黒川は15年間ネルラに固執してきたわけですから…きっと自分の部屋にネルラの写真をいっぱい貼っていたりするんじゃないですか（笑）？

あと、ネルラに「私のことが好きなの？」と言われるシーンで、照れていたのか杉野さんの耳が赤くなっていたという話を聞いて、かわいいなと思いました（笑）。

2話で、黒川が幸太郎の車に首を突っ込んできたところから怪しい男だなと思っていましたが、とにかく不思議で面白い男です。黒川のスピンオフドラマが見たいくらい（笑）。杉野さんが、すごく幸太郎のイライラが溜まっていく感じで黒川という人物を演じてくれるからありがたいです。

杉野さんは、顔もいいし背も高いから目立つじゃないですか。だけど目立つのがあまり好きじゃないみたいで、なんだかコソコソしています（笑）。カットがかかると、どこかに行ってしまう時もあります。

最近結構お話するんですが、僕と同じ千葉県出身なので、地元の話をしたり…。あと、バスケ部なのにドリブルが下手なんですって（笑）！ ご飯もあまり食べに行ったりしないらしいし、そんなに外にも出ないし、若いのにSNSもやりたくないとか…本当に話を聞けば聞くほど変わった人で、すごく面白いです（笑）。

第二部がスタートする6話では、幸太郎とネルラが引っ越しを考え始めるんですが、そこに出てくださるゲストが素晴らしいんです。まさかの吉川美代子さん！ しっかりお芝居してくださって、本当に楽しかったです。

また、“そんな人いないだろう！”という不動産屋さんの役で山内圭哉さんも出てくださるんですが、本当に面白いですし、松さんが突然歌い出したりするところにも注目していただければ（笑）。

きっと今はまだ、視聴者の皆さんもまったく展開が読めていないと思いますので、ますますのめり込んでいってもらえたらうれしいですね。家族全体が怪しくなってくるというか…でも単なる犯人探しのドラマでもない。

毎回本当にラストが衝撃的なんですが、6話でもすごい展開が起こります。笑えるシーンとシリアスなシーンのギャップを楽しみながら見ていただければと思います。

◆杉野遥亮（黒川竜司・役）コメント

阿部さんと松さん、お二人ともすごく優しくしてくださるんです。前からドラマや映画で見ていた先輩なので、僕はすごく緊張していたんですけど、最初に「一緒に頑張りましょう」と声を掛けてくださって、そのときから変わらず今も優しくしていただいています。

松さんはすごく気さくな方です。5話の最後、橋で黒川が「真犯人は僕が見つけます」と言うシーンの撮影をしていたときも、合間には僕のドラマ『磯部磯兵衛物語〜浮世はつらいよ〜』（2024年）のオープニング映像の変な動きをしたり…（笑）。僕は全然余裕がなかったんですが、リラックスできるように気を遣ってくださってありがたかったです。

最近は阿部さんと一緒になるシーンが多いんですが、すごくフラットな方なんです。僕は撮影の合間に現場でしゃべったりするのがあまり得意ではないんですが、阿部さんもガツガツしゃべるタイプではなかったので、“それでもいいんだ”と思わせていただけましたし、すごく居心地がいいです。

6話は本当にいろいろと試行錯誤しました。大石さん脚本の作品に出演させていただくのは2回目なんですが、皆さんがおっしゃるように独特なセリフや行動をどう表現しようかすごく悩んだ回でもあります。

黒川は、5話で幸太郎に「惚れた女のために、一緒に戦いましょう」と言われたんですが、その“好き”という感情が、本当に恋愛という気持ちでの好きなのか、それこそずっと犯人だと信じてターゲットとして見てきたからという気持ちなのか…。

例えば、ふとした瞬間に負の感情で見ていた人のいい面が見えたりすると“あれ？”って思ったりする、それなのかな？とか…。５話から６話にかけては、幸太郎の純粋な思いに触れて、黒川が少しずつ自分の中にある気持ちを振り返ったりしているのかなと思っています。

6話から第二部が始まり、どんどん佳境に入っていくので、黒川とネルラの関係が幸太郎とネルラにどんな影響を及ぼすのかというところに注目してほしいです。そして、この事件がどういう方向に進んでいくのかも見えてくると思いますので、この先の展開にも期待していただければな、と思っています。

6話もまた、最後にすごい衝撃が待ち受けていますので、絶対最後まで見ていただきたいです。