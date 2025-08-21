5児の父・つるの剛士、18歳次女＆9歳次男のスケッチ作品を紹介 父譲りの“才能”に「2人ともうまっ」
5児の父でタレント・つるの剛士（50）が21日、自身のインスタグラムを更新。次女（18）と次男（9）が描いたスケッチ作品を公開し、“上手すぎる”作品に反響が集まっている。
【写真】「才能を感じる！」つるの剛士の次女＆次男のスケッチ作品 ※3枚目
「『ねーちゃん、うまっ』 #真似したいお年頃」とコメントし、次女が描いたアヒル・恐竜・馬のスケッチ作品をアップ。2枚目では、そんな姉をじっと見つめる次男の姿が写っていた。
続けて、“真似したいお年頃”の次男が描いたという“カエル”の作品を投稿。次男がまねた次女作とともに次男の作品を紹介し、「いい味出てるw」とコメント。子どもたちの異なる表現スタイルを温かく見守る様子がうかがえた。
鉛筆で描かれたこれらの作品に、ファンからは「才能を感じる！」「娘さん上手過ぎる 弟くんも、ダイヤの原石かも〜」「バパの遺伝子」「2人ともうまっ」などのコメントが多数寄せられている。
【写真】「才能を感じる！」つるの剛士の次女＆次男のスケッチ作品 ※3枚目
「『ねーちゃん、うまっ』 #真似したいお年頃」とコメントし、次女が描いたアヒル・恐竜・馬のスケッチ作品をアップ。2枚目では、そんな姉をじっと見つめる次男の姿が写っていた。
続けて、“真似したいお年頃”の次男が描いたという“カエル”の作品を投稿。次男がまねた次女作とともに次男の作品を紹介し、「いい味出てるw」とコメント。子どもたちの異なる表現スタイルを温かく見守る様子がうかがえた。
鉛筆で描かれたこれらの作品に、ファンからは「才能を感じる！」「娘さん上手過ぎる 弟くんも、ダイヤの原石かも〜」「バパの遺伝子」「2人ともうまっ」などのコメントが多数寄せられている。