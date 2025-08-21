“朝倉リク”濱田龍臣、ウルトラマン カードゲームでイラストデザインをディレクション ジードの傍らにはペガ「外せない」
円谷プロダクションで展開中の『ウルトラマン カードゲーム』で、『ウルトラマン カードゲーム エクストラセット02 The Brave Risers』に、ウルトラマンジード／朝倉リク役の濱田龍臣のディレクションによるイラストデザインのカードの収録が決定した。
【画像】「ウルトラマン カードゲーム エクストラセット02 The Brave Risers」セット内容
『ウルトラマン カードゲーム エクストラセット02 The Brave Risers』は、ウルトラマンジードとウルトラマンゼットをフィーチャーした特別なセットとして予約を受付中。セットに付属される限定カードとして『ウルトラマンジード』主人公・朝倉リクを演じた濱田がイラスト原案・ディレクションを行ったカードを収録。のどかな情景の中に、ペガをはじめリクを支え続けた大切な仲間たちが一堂に会した、心温まる特別なイラストとなっている。ウルトラマンジードファン必見の一枚に。濱田のディレクションカードは「ウルトラマンジード プリミティブ（EXS02-003）BP03-039」となる。
■濱田龍臣コメント
『ウルトラマン カードゲーム』では、とてもヒロイックなイラストがあり、心躍るカッコよさがカードという小さな世界に存分に描かれています。『ウルトラマンジード』では、ストーリーやジード自身を語る上で外せない「ペガ」という相棒がおり、ペガ以外にもジード、リクと支え合う仲間が大勢いるので、そこに焦点を合わせ、ヒロイックというよりはほほ笑ましくも見えるようなイラストになるといいなと思い、今回イラストディレクションをさせていただきました。
ジードを知っている方はもちろん、まだジードをよく知らない方にもぜひお手に取ってイラストの世界を楽しみつつ、ウルトラマンカードゲームも楽しんでいただきたいです。
