東京ドーム開催『MUSIC EXPO LIVE 2025』、出演10組発表 BE:FIRST、KAWAII LAB.、ENHYPEN、Number_i、TXTら
11月3日に東京ドームで開催される音楽イベント『MUSIC EXPO LIVE 2025』の出演アーティスト10組が21日、発表された。
今回は、BE:FIRST、CORTIS、ENHYPEN、KAWAII LAB.（FRUITS ZIPPER、CANDY TUNE、SWEET STEADY、CUTIE STREET）、KiiiKiii、Number_i、TOMORROW X TOGETHER（※アルファベット順）の計10組が発表された。
7月に自身初のワールドツアーを終えたばかりのBE:FIRST、8月18日に「What You Want」でデビューしたBIGHIT MUSICの新人ボーイグループであり“ヤングクリエイタークルー”のCORTIS、海外アーティスト史上デビュー後最速でスタジアム公演を実現したENHYPEN、2023年に「わたしの一番かわいいところ」でレコード大賞「最優秀新人賞」を受賞したFRUITS ZIPPER、「倍倍FIGHT!」がSNS総再生回数33億回を突破しているCANDY TUNE、11月に初の全国6都市ツアー『SWEET STEADY JAPAN TOUR 2025 -AUTUMN-』の開催を控えるSWEET STEADY、デビュー曲「かわいいだけじゃだめですか？」がストリーミング再生1.8億回を突破したCUTIE STREET、STARSHIPエンターテインメントが約4年ぶりに送り出すグループとして話題のKiiiKiii、音楽チャートを席巻するNumber_i、11月から自身2度目となる日本ドームツアー『TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR ＜ACT : TOMORROW＞ IN JAPAN』を開催するTOMORROW X TOGETHERといった、グローバルな舞台で活躍するアーティストの出演が決定した。
同イベントは、2025年の音楽シーンをけん引するアジアの豪華アーティストたちが出演し、ここでしか見ることのできないステージを届ける。MUSIC EXPO LIVE 2025実行委員会が主催し、NHKエンタープライズ、STARBASEが企画・制作する。MCは南海キャンディーズの山里亮太が務める。
