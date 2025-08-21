元NHKアナ久保純子、岸谷香とニューヨーク満喫の様子を投稿！ファン共感！「仲良しで楽しそう」
元NHKアナウンサーで現在はフリーアナウンサーの久保純子が自身のInstagramを更新。ロックバンド「プリンセス プリンセス」の元ボーカル・岸谷香とニューヨークを満喫する様子を複数枚の写真を添えて投稿。
投稿の中で久保は、「香ちゃんは、日本帰国後すぐに始まる「弾き語りツアー」のリハと準備。私は、幼稚園の新年度に向けた講習の日々。昼間は互いにめいいっぱい仕事して、夜はウチでまったりご飯を食べてから、時々NYの街へ繰り出す。日本でもなかなか毎日会えるってことないけど、こちらでは「ただいま〜！」「おかえり〜」の毎日。娘も「香ちゃんまだ来てないの？」と心配したりして この日は、野球観戦 夜8時でも明るいです。さらに、ジャズも3回も聴くことができて。知らないNYを探訪中 ありがとね〜。」と綴った。
この投稿にファンからは「絶好の景色と最愛の友。ホントに仲いいですね」「仲の良さが伝わってきます」「わ〜仲良しで楽しそう」「全力で楽しんでるお二人」など、称賛のコメントが多く寄せられた。
投稿の中で久保は、「香ちゃんは、日本帰国後すぐに始まる「弾き語りツアー」のリハと準備。私は、幼稚園の新年度に向けた講習の日々。昼間は互いにめいいっぱい仕事して、夜はウチでまったりご飯を食べてから、時々NYの街へ繰り出す。日本でもなかなか毎日会えるってことないけど、こちらでは「ただいま〜！」「おかえり〜」の毎日。娘も「香ちゃんまだ来てないの？」と心配したりして この日は、野球観戦 夜8時でも明るいです。さらに、ジャズも3回も聴くことができて。知らないNYを探訪中 ありがとね〜。」と綴った。
この投稿にファンからは「絶好の景色と最愛の友。ホントに仲いいですね」「仲の良さが伝わってきます」「わ〜仲良しで楽しそう」「全力で楽しんでるお二人」など、称賛のコメントが多く寄せられた。