第107回全国高校野球選手権

第107回全国高校野球選手権は21日、甲子園球場で第14日が行われた。準決勝第1試合で、県岐阜商（岐阜）はタイブレークの延長10回の末に2-4で日大三（西東京）に敗れた。公立で唯一8強に名を連ね、優勝まで2勝に迫った快進撃にネットでは賛辞やねぎらいの声が続出した。

県岐阜商の鮮烈な夏が終わった。日大三との準決勝はタイブレークの延長へ。10回に2点奪われると、2-4で敗れた。

公立校で唯一の8強入り。春王者・横浜（神奈川）との準々決勝では延長10回に3点取られながら、その裏に追いつき、11回に劇的なサヨナラ勝ちを飾った。

生まれつき左手指のない横山温大外野手（3年）の奮闘や、2年生エース・柴田蒼亮投手の力投など、完全燃焼の5試合はファンの心を打った。

Xでは「県岐阜商」がトレンド入り。ファンからは賛辞やねぎらいの声が上がった。

「準決勝敗退だけどこの夏の主役は絶対県岐阜商だったよな」

「間違いなく君たちは今夏の主役であり、ヒーローだよ！」

「県岐阜商ずっといい試合見せてくれてありがとう」

「県立岐阜商業、負けたけどよくここまで粘ったね。お疲れ様でした。感動して泣けました」

県岐阜商を撃破した日大三は23日の決勝で、沖縄尚学と激突する。



（THE ANSWER編集部）