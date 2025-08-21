第107回全国高校野球選手権

第107回全国高校野球選手権は21日、甲子園球場で第14日が行われた。準決勝第2試合は沖縄尚学（沖縄）が5-4で山梨学院（山梨）を下して23日の決勝に進出。試合終了から2時間8分後、沖縄から届いた発表にファンからは歓喜の声が上がった。

沖縄尚学が悲願の初優勝に王手をかけた準決勝は、午後1時9分に試合終了。その2時間8分後の午後3時17分、日本トランスオーシャン航空（JTA）が公式Xを更新した。

「皆さまからの熱いご期待にお応えして！！」との書き出しで始まる発表。「沖縄尚学決勝進出を受け 『現地で応援したい！』という 関係者の熱い声に応え 決勝戦が行われる8月23日と24日に 大阪（関西）＝沖縄（那覇）線で 定期増便を決定しました！ ちばりよー」とつづられていた。

神対応にファンも歓喜。「ありがとおおおおおおおお」「これぞ沖縄」「沖縄尚学決勝進出で航空会社が動くの凄い」「甲子園効果すごし」「ぐうの音も出ないほど有能」「航空会社の便数さえも増やせちゃう沖尚ナインすげぇな」とコメントが寄せられている。

23日の日大三（西東京）との決勝は午前10時プレーボール予定。公式サイトには23日午前6時那覇発の便が出現したが、一瞬で完売しキャンセル待ちとなった。



