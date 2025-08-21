阪急バス（本社：大阪府豊中市）が、「星のカービィ×阪急電車」コラボレーション企画にあわせ、ラッピングバスの運行とバス停の装飾を実施します。吹田エリアと川西・猪名川エリアの2つのエリアで、それぞれデザインの異なるラッピングバスが計2台運行されます。

エリアで異なるデザイン！内外装がカービィ仕様に

今回運行されるラッピングバスは、阪急電車の駅と接続する2つのエリアで計2台登場。

▼運行予定期間

吹田エリア：2025年8月22日(金)〜2026年3月16日(月)

川西・猪名川エリア：2025年8月25日(月)〜2026年3月17日(火)

それぞれ外装・内装のデザインが異なり、外観は阪急電車をイメージしたカラーにコラボイラストを装飾したフルラッピング仕様となっています。車内もさまざまな場所にカービィたちがデザインされており、乗車しないと見られない特別な装飾を楽しめます。

バス停もカービィやワドルディたちがジャック！

ラッピングバスの運行に加え、一部のバス停も「星のカービィ」仕様に装飾されます。

実施期間：2025年9月2日(火)〜2026年3月8日(日)

※8月22日より順次設置、2026年3月9日より順次撤去予定

対象となるのは吹田エリアと川西・猪名川エリアのバス停です。

吹田エリアでは山田市民体育館前（東向き）にカービィ、吹田市役所前［阪急吹田駅］（おりば）にワドルディ、五月が丘（南向き）にマホロア、佐井寺南が丘（南向き）にマルクをデザイン。

川西・猪名川エリアでは阪急川西能勢口駅[東口]にカービィ、キセラ川西／総合医療センター（北向き）にワドルディ、日生中央駅（おりば）にデデデ大王、清和台中央（北向き）にメタナイトがデザインされたバス停を見ることができます。

バス停のコラボ装飾（イメージ）

このほか9月2日(火)〜10月31日(金)まで、大阪・梅田の商業施設「阪急三番街」もジャック！オリジナルノベルティ付きメニューの提供、ステッカーの抽選会やアイロンプリントバッグ制作、重ねおしスタンプラリーといったイベントが開催されます。

阪急三番街 館内装飾（イメージ）

阪急三番街 館内装飾（イメージ）

お得な1日乗車券も登場

コラボ企画に合わせて、「星のカービィ×阪急電車 阪急電車・阪急バス全線1日乗車券」も発売されます。有効期間は2025年9月2日(火)〜11月24日(月・休)で、価格は大人1,400円、子ども700円（能勢版は大人1,800円、子ども900円）です。この乗車券を使えば、阪急電車全線（神戸高速線除く）と阪急バス全線（一部路線除く）が乗り放題になります。

阪急バスと「星のカービィ」の楽しいコラボレーション企画。ラッピングバスへの乗車や、装飾されたバス停を探しに、お得な1日乗車券を活用してお出かけしてみてはいかがでしょうか。

（画像：(c) Nintendo / HAL Laboratory, Inc. (c)Hankyu Corp.）

