ディズニーのキャラクターデザインを選んで刻印できる、ソニーストア限定のワイヤレスヘッドホンとウォークマンが登場。

ディズニーキャラクターは「ミッキー＆フレンズ」「スティッチ」「ベイマックス」「トイ・ストーリー」「ズートピア」の全5デザインから選択できます。

さらに「ベイマックス」がデザインされたオリジナルケースカバー、6種類のボイスをセットにした「LinkBuds Fi」もラインナップ☆

ソニーストア ディズニーコレクション「ヘッドホン／ウォークマン」

注文受付開始日：2025年8月21日(木)

販売店舗：ソニーのインターネット直販サイト「ソニーストア」、ソニー直営店「ソニーストア 銀座・札幌・名古屋・大阪・福岡天神」、全国のe-ソニーショップ

ディズニーのキャラクターデザインを選んで刻印できる、ソニーストア限定のワイヤレスヘッドホン「WF-C710N」「WF-C510」「WH-CH720N」が登場。

また、ウォークマンから「NW-A306」が販売されます。

ディズニーキャラクターは「ミッキーフレンズ」「スティッチ」「ベイマックス」「トイ・ストーリー」「ズートピア」の種から選べるのも嬉しいポイントです。

さらに「ベイマックス」がデザインされたオリジナルケースカバー、「ベイマックス」の6種類のボイスをセットにした「LinkBuds Fit」もラインナップされます☆

ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット「WF-C710N」Disney Collectionモデル

価格：各19,600円(税込)

型名：WF-C710N/DIM

カラー：ピンク、ブラック、ホワイト

ノイズキャンセリング機能および高いバッテリー性能とクリアな通話品質を備えた完全ワイヤレスヘッドホン「WF-C710N」

ヘッドホンの外側と内側に配置した2つのマイクで効率的にノイズを集音することで、高いノイズキャンセリング性能を実現します。

外音取り込み機能は手動で簡単に切り替えられるだけでなく、ユーザーの使用環境に応じて自動的に切り替えます（アダプティブサウンドコントロール）。

また、独自の高音質技術DSEE（Digital Sound Enhancement Engine）も搭載し、ストリーミングサービスなどの圧縮された音源をCD音質相当まで復元。

さらに、スマートフォン専用アプリ「Sony | Sound Connect」を使用してイコライザーで高音や低音を強調するなど、自分好みの音質にカスタマイズできます。

本体のヘッドホン部分と付属のケースにはディズニーキャラクターデザイン全5種から1デザインを刻印可能。

左右のイヤホンと付属のケースのデザインの組み合わせは固定です。

ワイヤレスステレオヘッドセット「WF-C510」Disney Collectionモデル

価格：各11,900円(税込)

型名：WF-C510/DIM

カラー：イエロー、ホワイト、ブルー、ブラック

ソニー史上最小サイズを実現したBluetooth対応密閉型完全ワイヤレスヘッドホン「WF-C510」

質量は各約4.6gと軽量で、さまざまな耳の形に収まりやすく、快適な装着感とスマートな見た目を実現しています。

独自の高音質技術DSEE搭載により、圧縮された音源をCD音質相当まで復元。

また、「外音取り込み機能」を搭載し、音楽を聴きながら、周囲の音も聞くことができます。

小型軽量でありながら、低音から高音までバランスのよい音質設計により、さまざまなジャンルの音楽を高音質で楽しむことができます。

本体のヘッドホン部分と付属のケースに1デザインが刻印可能です。

ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット「WH-CH720N」Disney Collectionモデル

価格：各24,000円(税込)

型名：WH-CH720N/DIM

カラー：ブラック、ブルー、ピンク、ホワイト

音質や装着性、通話品質を向上したノイズキャンセリング機能搭載のヘッドホンです「WH-CH720N」

1000Xシリーズに使用されている「統合プロセッサーV1」を搭載することによって、低遅延でのノイズ処理が可能となり、特に高音域でのノイズキャンセリング性能が向上しています。

また、イヤーパッドの素材も工夫することで、疲れにくい装着性を実現。

ヘッドホンのハウジング部分に5種類のディズニーキャラクターデザインから1デザインが刻印されます。

ウォークマン「NW-A306」Disney Collectionモデル

価格：各48,200円(税込)

型名：NW-A306/DIM

カラー：グレー、ブラック、ブルー

どこでも持ち歩きやすい画面サイズ3.6型の小型モデルながら、ハイレゾ音源からストリーミング音源まであらゆる音源を高音質で再生可能な音楽専用ウォークマン「NW-A306」

上位機種で採用されている金を添加した高音質はんだやヘッドホンジャックを採用することで音の広がりや締まりのある低音を実現します。

本体背面にディズニーキャラクターデザインを刻印可能です。

※実使用可能領域は約18GB。ソフトウェアアップデートの際は、内部共有ストレージの空き容量が3.5GB程度必要です

ソニーストア デザイン刻印に関する注意事項

・刻印は、保証の対象外になります。

・経年劣化により刻印部分が剥がれた場合は、保証の対象外となります。

・本体の修理により部品交換や同等機種との交換となった場合、当該交換品は刻印の無いものとなります。

・刻印作業のため一度商品を開梱します。刻印しないものと梱包状態が異なる場合があります。

・商品入荷後、刻印作業を実施するため、刻印しないものより配達までに日数がかかります。

・ハンドクリームなどの油脂を含むもので刻印部分に触れると変色する可能性があります。

・刻印サービス／刻印モデルに関する注意事項の詳細は公式サイトを確認ください。

ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット「LinkBuds Fit」Disney Collectionモデル

価格：各33,890円(税込)

型名：WF-LS910N/DIM

カラー：ブラック、グリーン、ホワイト、ピンク

音楽などのコンテンツと常に繋がっている新たなライフスタイルにあわせて、快適な装着感で「ながら聴き」を実現するワイヤレスヘッドホン「LinkBuds Fit」

LinkBudsシリーズのコンセプトである自然な外音取り込みを実現しながら、高性能なノイズキャンセリング機能も搭載しています。

ヘッドホンを付けていても環境音が自然に聞こえる一方で、コンテンツを楽しむ際には高い没入感を実現。

さらに、外音取り込み機能の使用時に、周囲の騒音レベルに合わせて外音の取り込み量を自動で調整する自動外音取り込み機能も搭載されています。

セット内容は「LinkBuds Fit」の本体とオリジナルケースカバー、「ベイマックス」6種類のボイス。

オリジナルケースカバーの上面部にはハグをしている「ベイマックス」の姿がプリントされています。

下面部にはハートマークに「PROGRAMMED TO HUG」の文字がプリントされているのもポイントです。

※プリントのデザインは1種類。ヘッドホン本体へのデザイン刻印や、プリントはありません

※ボイスは商品出荷後にメールにて案内するURLからダウンロードできます

「ミッキー＆フレンズ」「スティッチ」「ベイマックス」「トイ・ストーリー」「ズートピア」の刻印が選べるヘッドホンとウォークマン。

ソニーストアのディズニーコレクションモデルは、ソニーのインターネット直販サイト「ソニーストア」などにて注文受付中です☆

※「ソニー」および「Sony」、並びにこの記事上で使用される商品名、サービス名およびロゴマークは、ソニーグループ株式会社またはグループ各社の商標または登録商標です。その他の商品名、サービス名、会社名またはロゴマークは、各社の商標、登録商標もしくは商号です。

